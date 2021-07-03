Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора

Комплект поставки и цена

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой мультимедийный центр от компании Harper, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами многофункциональная ТВ-приставка ABX-170. Давайте детальней изучим данную новинку.На момент написания обзора, по данным официального сайте Harper, устройство можно было приобрести приблизительно за 3500 рублей. Поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится самое устройство, пульт ДУ, блок питания, кабель HDMi и документация.

Внешний вид

Корпус выполнен из прочного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Благодаря компактным габаритам и привлекательному дизайну устройства, ТВ-приставка сумеет вписаться в интерьер любой комнаты.

На верхней части нет никаких элементов управления. Здесь находится лишь фирменный логотип Harper.

Снизу можно увидеть вентиляционные отверстия, позволяющие не перегреваться устройству при длительной работе. Здесь же находятся небольшие пластиковые ножки и краткая техническая информация.

На тыльной стороне девайса выведены следующие разъемы: AV, оптический, LAN, HDMi и для питания.

На одной из боковых граней размещено сразу два USB порта и слот для microSD карт (до 128 Гб).

Спереди есть лишь небольшой световой индикатор состояния работы.

Функционал

Разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Для работы достаточно будет подключить устройство к вашему телевизору при помощи HDMi или AV кабеля и запустить ТВ-приставку. Далее нужно будет лишь подключить ТВ-приставку к сети Интернет (LAN или Wi-Fi) и можно начать пользоваться. Понравилось то, что скорость работы в сети проводного подключения к сети не отличается от беспроводного Wi-Fi подключения. И в том и другом случаях скорость передачи данных достигает до 100 мб/с.

Устройство работает на базе ОС Android 9.0, что существенно облегчает работу для пользователей. За работу отвечает мощный процессор ARM Cortex-A53 (1.2 ГГц) в одном тандеме с графическим ускорителем ARM Mali-450 Mp. На борту 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, чего более чем достаточно для комфортной работы.

Основное меню удобно разделено на несколько вкладок с быстрым доступом к различным приложениям. Понравится то, что разработчики заранее установили все необходимые приложения. Представлен огромный выбор для просмотра фильмов, сериалов, полезных приложений и даже доступ к сотням ТВ-каналов. Другими словами, данная ТВ-приставка существенно расширяет функционал любого телевизора. Кроме того, следует отметить поддержку высокого качества изображения в формате 4K UHD, что позволяет наслаждаться любимыми программами и фильмами в сверхвысоком разрешении.

Кроме того, пользователям понравится то, что данная приставка поддерживает вывод многоканального звука, что позволит обеспечить эффект погружения в атмосферу вашего любимого фильма, клипа или игры.

Благодаря наличию сразу двух слотов USB, пользователям дается возможность подключить к ТВ-приставке мышку и клавиатуру, что существенно облегчит работу.

Итоги Подводя итоги по Harper ABX-170, следует отметить, что перед нами отличная ТВ-приставка, позволяющая превратить даже самый обычный телевизор в многофункциональное устройство. Возможность смотреть невероятно большое количество видео контента с интернета, свою любимые телевизионные каналы, видео материал с внешних накопителей, отличный функционал, мощная начинка, стильный дизайн, компактные габариты и привлекательная цена сумеют привлечь внимание покупателей. Медиаплеер Harper ABX-170 является настоящим мультимедийным центров, который собрал в себя все необходимое для современного пользователя. Другими словами, весь онлайн-контент, который находился на вашем смартфоне, можно будет перенести на большой экран.