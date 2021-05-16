Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома

Harper ABX-440 обзор
Комплект поставки и ценаНа момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 8000 рублей. Поставляется в фирменной упаковке от HARPER с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя следующее:
- Медиаплеер Harper ABX-440
- Блок питания
- Пуль ДУ
- HDMI кабель
- Две батарейки типа ААА
- Документация на русском языке
Внешний вид
Устройство, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Благодаря стильному дизайну и компактным размерам, ТВ-приставка сумеет вписаться в интерьер любой комнаты.
Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.
Сверху нет никаких элементов управления, однако разработчики добавили сюда RBG подсветку, которая переливается различными цветами.
На задней панели девайса разместились следующие разъемы: AV, Optical, LAN, HDMi и для питания.
На одной из боковых панелей можно увидеть слот для microSD карты и два USB порта, один из которых USB 3.0. Это позволяет установить в устройство внешний накопительный диск и клавиатуру.
В комплекте поставки есть многофункциональный пульт ДУ. Пульт может работать в качестве мышки и более того, верхнюю часть кнопок управления можно переобучить к функционалу с пульта, к примеру, вашего телевизора, что позволит использовать один пульт управления одновременно с двумя устройствами.
НачинкаЗа работу отвечает мощный 4-ядерный процессор ARM Cortex-A55 (1.7 ГГц) и графическим процессором ARM Mali-G31, что в сумму дает высокую производительность медиаплеера. На борту 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, чего более чем достаточно для полноценной работы и установки дополнительного программного обеспечения. Устройство работает на базе ОС Android 9.0 и даже поддерживает видео в высоком разрешении 4K (4K UHD 60 к/с).
Помимо всего этого следует добавить то, что устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2.4/5 ГГц. Вам необязательно подключать приставки к Интернету при помощи LAN провода, достаточно будет просто подключиться к беспроводной сети.
Кроме того, устройство поддерживает беспроводное подключение при помощи Bluetooth 4.2, что дает возможность подключать к медиаплееру беспроводные наушники, клавиатуру, геймпад или акустику.
Не понравиться может лишь наличие множества приложений. Наверняка большинство пользователей захотят видеть чистую систему.
Интерфейс и возможностиБлагодаря тому, что данная приставка работает на базе ОС Android 9.0, пользователи могут устанавливать на устройство любые приложения через встроенный магазин PlayMarket, либо при помощи APK-файлов. Вы сможете даже играть в игры.
Однако разработчики позаботились о том, чтобы в предустановленных приложениях было все необходимое для комфортной работы: Youtube, различные сервисы для просмотра видео, музыкальный и видео проигрыватель и другие полезные приложения.
Harper ABX-440Начнем с самого необходимого – скорости Интернета. Мы подключили устройство к высокоскоростному интернету двумя способами, при помощи LAN кабеля и при помощи беспроводного подключения Wi-Fi. В обоих случаях скорость интернета практически была одинаковой и выдало максимально возможное значение в 100 мб/с, что позволяет практически забыть о проводном подключении устройства к сети.
Приложения запускаются быстро и работают стабильно без всяких сбоев и зависаний. В требовательных играх, возможно, могут проявляться небольшие подтормаживания, однако они не столь существенны. В целом, за все время пользования, устройство показало отличные результаты в работе и никаких существенных минусов нам выявить не удалось.
Понравилось то, что данный медиаплеер действительно является настоящим мультимедийным развлекательным центром для дома, открывающий практически неограниченный доступ к различному онлайн-контенту. Пользователи смогут совершенно бесплатно смотреть свои любимые фильмы, сериалы, прослушивать музыку и даже играть в игры. Кроме того, благодаря поддержке разрешения 4K Ultra HD, вы сможете воспроизводить изображения высокого качества с обработкой до 60 к/с.