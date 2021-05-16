Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома

Harper ABX-440 обзор

Комплект поставки и цена

Медиаплеер Harper ABX-440

Блок питания

Пуль ДУ

HDMI кабель

Две батарейки типа ААА

Документация на русском языке

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HARPER, позволяющая превратить обычный телевизор в настоящую развлекательную систему, которая откроет для пользователя совершенно новые возможности. Встречайте, перед вами ТВ-приставка на базе ОС Android, модель ABX-440. Давайте детальней изучим данное решение.На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 8000 рублей. Поставляется в фирменной упаковке от HARPER с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид

Устройство, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Благодаря стильному дизайну и компактным размерам, ТВ-приставка сумеет вписаться в интерьер любой комнаты.

Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху нет никаких элементов управления, однако разработчики добавили сюда RBG подсветку, которая переливается различными цветами.

На задней панели девайса разместились следующие разъемы: AV, Optical, LAN, HDMi и для питания.

На одной из боковых панелей можно увидеть слот для microSD карты и два USB порта, один из которых USB 3.0. Это позволяет установить в устройство внешний накопительный диск и клавиатуру.

В комплекте поставки есть многофункциональный пульт ДУ. Пульт может работать в качестве мышки и более того, верхнюю часть кнопок управления можно переобучить к функционалу с пульта, к примеру, вашего телевизора, что позволит использовать один пульт управления одновременно с двумя устройствами.

Начинка

За работу отвечает мощный 4-ядерный процессор ARM Cortex-A55 (1.7 ГГц) и графическим процессором ARM Mali-G31, что в сумму дает высокую производительность медиаплеера. На борту 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, чего более чем достаточно для полноценной работы и установки дополнительного программного обеспечения. Устройство работает на базе ОС Android 9.0 и даже поддерживает видео в высоком разрешении 4K (4K UHD 60 к/с).

Помимо всего этого следует добавить то, что устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2.4/5 ГГц. Вам необязательно подключать приставки к Интернету при помощи LAN провода, достаточно будет просто подключиться к беспроводной сети.

Кроме того, устройство поддерживает беспроводное подключение при помощи Bluetooth 4.2, что дает возможность подключать к медиаплееру беспроводные наушники, клавиатуру, геймпад или акустику.

Не понравиться может лишь наличие множества приложений. Наверняка большинство пользователей захотят видеть чистую систему.

Интерфейс и возможности

Благодаря тому, что данная приставка работает на базе ОС Android 9.0, пользователи могут устанавливать на устройство любые приложения через встроенный магазин PlayMarket, либо при помощи APK-файлов. Вы сможете даже играть в игры.

Однако разработчики позаботились о том, чтобы в предустановленных приложениях было все необходимое для комфортной работы: Youtube, различные сервисы для просмотра видео, музыкальный и видео проигрыватель и другие полезные приложения.

Harper ABX-440

Начнем с самого необходимого – скорости Интернета. Мы подключили устройство к высокоскоростному интернету двумя способами, при помощи LAN кабеля и при помощи беспроводного подключения Wi-Fi. В обоих случаях скорость интернета практически была одинаковой и выдало максимально возможное значение в 100 мб/с, что позволяет практически забыть о проводном подключении устройства к сети.

Приложения запускаются быстро и работают стабильно без всяких сбоев и зависаний. В требовательных играх, возможно, могут проявляться небольшие подтормаживания, однако они не столь существенны. В целом, за все время пользования, устройство показало отличные результаты в работе и никаких существенных минусов нам выявить не удалось.

Понравилось то, что данный медиаплеер действительно является настоящим мультимедийным развлекательным центром для дома, открывающий практически неограниченный доступ к различному онлайн-контенту. Пользователи смогут совершенно бесплатно смотреть свои любимые фильмы, сериалы, прослушивать музыку и даже играть в игры. Кроме того, благодаря поддержке разрешения 4K Ultra HD, вы сможете воспроизводить изображения высокого качества с обработкой до 60 к/с.

Итоги

Подводя итоги по Harper ABX-440 следует отметить, что перед нами идеальное решение для вашей семьи, позволяющее превратить ваш телевизор в совершенно новое, многофункциональное устройство. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, мощная начинка и привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.