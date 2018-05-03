Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. Прыжок в детство

2018-05-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Harry Potter: Hogwarts Mystery; [71]
Современные мобильные игры страдают от встроенных покупок и скудности идей разработчиков — буквально каждая вторая игра получается совсем не такой крутой, как хотелось бы игроку. Однако, сейчас на рынок вышла Harry Potter: Hogwarts Mystery и все фанаты Гарри Поттера, и я в том числе, побежали загружать продукт. Это одна из самых ожидаемых мобильных игр на рынке в этом году и если вы тоже хотели поиграть во что-то крутое и интересное, то обязательно окунитесь в этот виртуальный мир. Думаю, разработчики сделают все, чтобы вы могли провести здесь больше времени и потом потратить больше личных средств. Пока что давайте ознакомимся с игровым механиками, чтобы понять насколько игра может быть интересна обычному пользователю, а потом уже отправимся покорять Хогвартс своими силами. Обещают, что будет очень весело и увлекательно, вот и проверим как там на самом деле все происходит.

Игровой процесс

Для начала нам нужно создать своего персонажа. Здесь стоит понимать, что вы можете выбрать пол и немного поэкспериментировать со внешностью своего героя, но в будущем прическу можно будет изменить, а вот имя и пол — нет. Ваша задача в том, чтобы создать максимально приятного для себя героя и потом двигаться дальше. Следующий этап — покупка предметов для учебы в Косом переулке. Это очень важный этап в жизни любого ученика, так как здесь вы покупаете свои первые книги и волшебную палочку. Только после этого алый паровоз отвезет вам в Хогвартс, а там уже начинаются наши первые приключения. Например, вы должны пройти процесс сортировки на факультеты, для этого мы садимся на табуретку, одеваем шляпу и выбираем вариант, который нам больше всего нравится. Все как в книгах, кстати, даже с сюжетной составляющей и интересными диалогами. Это действительно круто.

Механики

Если отбросить в сторону все эти элементы магии и атмосферу Гарри Поттера, то получается достаточно простая игра с продвинутым набором возможностей. Вы здесь, как и во всех других играх, спокойно проходите задания, получая за это очки опыта и игровую валюту, потом, с повышением уровня, вам открывают определенные возможности. Развитие идет планомерно, задания становятся сложнее, на их прохождение нужно больше времени и сил. В целом, разработчики пусть и не удивили нас широтой возможностей, но играть интересно и скучать вы точно не будете. Особенно если вы фанат этой истории.

Сюжетная линия

Что меня удивило, так это наличие сюжетной линии — вы можете не просто путешествовать по виртуальному волшебному миру, но и наслаждаться персонажами, к которым привыкли в фильмах и книгах. Герои говорят своими голосами, ведь их озвучивали те же актеры, что играли этих же персонажей в фильме. Из-за этого сюжетная линия получается очень увлекательной и интересной, для подрастающего поколения так тем более — вы можете прочитать книги, а потом посмотреть фильм и отправиться на изучение виртуального мира, из которого только что выбрались.

Итог

Мне сложно быть объективным, так как я прочитал Гарри Поттера раз двадцать от начала и до конца, я вырос на этих семи книгах, пересмотрел фильмы в оригинале и озвученные на русском языке еще раз десять. Для меня, да и для многих других, это не просто игра, а возможность еще раз отправиться в детство и посмотреть на те локации, которые когда-то были лишь мечтами в голове. Разработчики подарили вам возможность побывать в Хогвартсе, собственноручно зарабатывать баллы для своего факультета и носить в руках волшебную палочку. Это стоит того, чтобы вы попробовали и остались в этом мире максимально долго.


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