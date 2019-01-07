Обзор Horizon. Нестандартный раннер

2019-01-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Horizon; [62]
Хороших казуальных игр довольно мало и они попадаются на газа довольно редко. Я уже не раз говорил о том, что разработчикам намного проще взять чью-то идею, скопировать ее и реализовать так, как хочется им, чем придумывать что-то уникальное и потом трудиться над проектов несколько лет. Да и копировать чьи-то разработки дешевле, чем создавать свое. Тем не менее, иногда в груде угля можно найти алмаз. Для этого нужно просмотреть пару сотен приложений за сутки, но в итоге получается найти что-то действительно интересное и необычное. Например, мне очень понравилась Horizon, которая не только смотрится нестандартно, но и является редким представителем хардкорных казуальных игр. Да-да, вы удивитесь, но это крайне сложная игра, которая будет наказывать вас буквально за любой проступок и любую ошибку. Обычно игры наоборот прощают вам все, лишь бы вы играли дальше и тратили деньги на донат.

Геймплей

Игровой процесс построен вокруг полетов на космическом корабле, который почему-то умеет летать только вперед и менять траекторию вправо и влево, подниматься вверх или опускаться вниз он не хочет. Наверное, это слишком усложнило бы процесс разработки, да и играть нам было бы гораздо тяжелее. Так что наш космолет автоматически летит вперед, а мы лишь помогаем ему двигаться из стороны в сторону, избегая препятствий на своем пути. Стоит отметить, что абсолютно любое столкновение в данной игре является для вас проигрышем — корабль сразу разваливается на мелкие кусочки и больше не летит вперед. Так что нужно активно и правильно двигаться, смотреть на то, как меняются преграды впереди, как действует виртуальный мир и активно под это адаптироваться. Получаться будет далеко не сразу, но если немного потренироваться, то у вас точно все получится. И, что самое главное, это интересно.

Управление

Стоит сказать, что разработчики постарались сделать управление максимально простым, чтобы игровой процесс не был слишком уж тяжелым. Вы просто направляете корабль влево или вправо, тем самым избегая столкновений. Других вариантов управлять кораблем нет, так что вы точно не будете путаться в способах передвижения. Не могу сказать, что в этом есть что-то удивительное или невероятное, но разработчики постарались сделать продукт более удобным для широкой аудитории геймеров. Получается небольшой нонсенс — вы играете в харкдорную игру на очень простом управлении.

Донат

Я не совсем понимал, как именно разработчики данной игры будут реализовывать встроенные покупки, ведь здесь банально их некуда всунуть. Оказалось, у них фантазия работает заметно лучше, чем у меня. Например, вы можете отключить рекламу, которая расположена в нижней части экрана во время игры. Она не мешает играть, но немного раздражает. Помимо этого, реклама иногда выскакивает после завершения полета, то есть после поражения. Тоже не очень приятная штука, когда ты хочешь резко пройти уровень заново и показать более хороший результат, а игра вынуждает тебя сначала посмотреть рекламный ролик на 30 секунд.

Итог

В итоге получается довольно интересная игра, которая привлекает своим необычным оформлением, сложным прохождением и простым до боли управлением. Хочется играть больше, активнее, проходить больше условных уровней, получать какие-то бонусы, открывать новые стили корабля, новые эффекты. Это действительно круто и увлекательно. Проблема лишь в том, что далеко не каждому столь сложное прохождение придется по вкусу, ведь иногда нужно прямо стараться для прохождения в новую локацию. Хватит ли вам ловкости?


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