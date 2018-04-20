Обзор Human Evolution. Неплохой такой кликер

В последнее время я стал оценивать качество игрового продукта исходя из того, что он мне предоставляет в игровом плане. То есть, если я сажусь играть и получаю удовольствие, играю долго и упорно, при это у меня не возникает желания закрыть игру и пойти заниматься своими делами, то это шикарный вариант. Если же я захожу в игру, а там однотипный игровой процесс и вообще ничего нового и интересного, то спокойно можно забыть про проект и не рассказывать о нем пользователям. К счастью, Human Evolution является ярким примером качественного игрового продукта, который приносит удовольствие и радует пользователей даже в том случае, если они не являются приверженцами этого жанра. Для меня игрушка оказалась весьма привлекательной, я провел в ней несколько часов своей жизни за один подход, а теперь хочу рассказать вам обо всех преимуществах данного проекта. Давайте посмотрим, что там приготовили.

Игровой процесс

Разработчики порадовали меня игровым процессом, однако некоторые детали стоило бы лучше объяснить. Например, я поиграл часа два-три, но так и не понял, что если нажимать на питомцев, то больше денег получается заработать. Это кликер, но об этом никто не говорит, отсюда и недосказанность. Вам нужно лопать шарики, из них выпадают бактерии. Совмещая две одинаковые бактерии вы получите более продвинутую бактерию и так вплоть до рыбки. Когда у вас есть две рыбки, вы их совмещаете и открываете новую локацию, где у нас уже есть животные — разные обезьяны, например. Однако, вам не получится собрать две обезьяны, если вы на начальной локации не будете совмещать бактерии друг с другом. Это делает игровой процесс более привязанным к начальной локации, но и играть интересно, так как развитие идет планомерно и спокойно, без лишних проблем и желания пройти дальше как можно скорее.

Улучшения

На протяжении всего прохождения, вы будете улучшать своих питомцев, если это можно так назвать. Для того, чтобы ваши персонажи постоянно повышали свой уровень, вам нужно склеивать два одинаковых героя в одного, чтобы потом повторить процедуру. Однако, на этом улучшения тоже не заканчивается — в игре есть система апгрейдов, которые позволяют вам существенно улучшить игровой процесс. Например, можно сделать, чтобы новые шарики появлялись не через десять секунд, а через пять или шесть, можно улучшить уровень персонажей в этих шариках и так далее. Улучшений действительно много, но они дико дорогие.

Донат

К сожалению, встроенные покупки здесь есть и они действительно решают. Дело в том, что в обычных играх данного жанра вкладывать ресурсы нет смысла, ведь там ничего интересного не будет, просто цифры вырастут. Здесь же игровой процесс завязан на получении новых персонажей более высокого уровня, постоянно хочется узнать, что же там будет дальше происходить. Плюс, можно использовать магнит за один кристалл, который собирает всех существа и спаривает их без вашего участия. Когда бактерий очень много, данная функция очень помогает.

Итог

Игра достаточно увлекательная и интересная, это достаточно редкое явление, так что обязательно советую вам попробовать. Благодаря красочному оформлению и простым игровым механикам, вы сразу поймете как это работает и как нужно проходить уровни, как улучшать своих персонажей и получать от этого удовольствие. Думаю, это одна из самых интересных игр за последнее время. Обязательно попробуйте, особенно если вы большой фанат игровых проектов с длительным прохождением. Да и встроенные покупки пусть не беспокоят, просто играйте и наслаждайтесь.