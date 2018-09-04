Обзор Hungry Dragon. Неплохая поделка от Ubisoft

Обычно крупные студии выпускают какие-то большие проекты со встроенными покупками и нереально красивой графикой, которые поражают воображение и меняют игровой рынок. Правда, для мобильного сегмента это не работает — пользователи хотят либо что-то простое, чтобы поиграть пять минут в такси и пойти дальше по делам, либо что-то очень крутое. С очень крутым тоже не все так гладко, так как окупить классный шутер с объемной картинкой и мультиплеером трудно, не все компании готовы идти на такой риск. Вот Ubisoft показала, что ей гораздо проще выпускать простенькие игры с легким управлением, простой графикой и понятными игровыми механиками, и эти игры даже будут интересными. Я поиграл в Hungry Dragon некоторое время и понял, что это занимательно и нестандартно, так что на неделю-другую этого мне точно хватит для уничтожения времени в поездках. Теперь давайте посмотрим на то, что из себя представляет этот продукт.

Геймплей

Игровой процесс здесь очень простой — у нас есть дракон, который летает себе спокойно и пожирает разную живность. Нужно понимать, что у дракона есть свой аппетит и если его не утолить, то персонаж просто упадет без сил. Количество здоровья постепенно уменьшается во время полета, вам нужно лишь постоянно следить за этим и стараться поедать разную живность, тем самым поднимая количество очков здоровья. Помимо этого, на карте есть разного рода противники, которые при столкновении отнимают часть очков здоровья. Все эте элементы лишь на бумаге выглядят громоздко, тогда как в реальной игре вы буквально на второй полет уже разберетесь со всеми фишками продукта, особенностями игры и дальше просто будете летать и получать от этого удовольствие. Главное есть птичек и овец на земле, тогда проблем с «топливом» у вас точно не возникнет.

Управление

Разработчики решили не перенапрягать вас сложностями и придумали максимально легкое управление при помощи джойстика — он расположен в левой части экрана, вы просто таскаете его и направляете своего дракона в нужную сторону. Это легко и привыкать даже не нужно. Для ускорения, а такое здесь есть, нужно использовать правую сторону экрана — нажимаете туда пальцем и наш персонаж будет бороздить воздух куда быстрее. Правда, у ускорения есть свои ограничения и бесконечно летать вы не сможете. Но, в целом, управлением я остался доволен — трудностей нет и работает как надо.

Донат

Встроенные покупки здесь есть, это же игра на бесплатной основе от Ubisoft. Однако, донат реализован очень достойно — вас никто не заставляет покупать что-то, нет всплывающих окон и всего в таком духе. За реальные деньги вы можете купить кристаллы, после чего купить себе более громадного дракона. Их несколько размеров, у вас в начале будет самый мелкий, и дальше вы уже можно купить что-то большее, дабы летать и наслаждаться габаритами. Все, других вариантов доната нет, так что получить какое-то преимущество вы не сможете, даже если вкинете сюда пару сотен долларов.

Итог

Игра Hungry Dragon очень слабо выделяется на фоне конкурентов сразу по ряду причин — разработчики решили не делать никаких прорывов в плане игровых механик, здесь толком нет апгрейда, нет каких-то сложностей. Вы просто летаете, пока не надоест, после чего умираете и идете в реальный мир заниматься своими делами. Но, это весело, увлекательно, классно и иногда можно легко убить несколько часов в поезде, либо же поездку в метро провести без скучного созерцания окна напротив. Если вы большой фанат казуальных проектов, то обязательно посмотрите в сторону этого продукта, он вам понравится.