Обзор Hyundai H-01710. Стационарный ирригатор с УФ-лампой…

Думаем, все понимают, что недостаточный уход за полостью рта может привести к серьёзным проблемам с зубами. В дальнейшем исправлять ситуацию придется через изнурительные походы в стоматологический кабинет. Обеспечить полноценный уход способен ирригатор. Например, такая свежая модель Hyundai H-01710, обладающая большим резервуаром на 1000 мл, частотой подачи воды до 1700 импульсов в минуту, встроенной УФ-лампой и 7 насадками для всех нужд.

Комплектация

Hyundai H-01710 поставляется в небольшой черной коробке внутри нее находятся сам ирригатор, набор из 7 сменных насадок и руководство пользователя с гарантийным талоном.

Внешний вид

Hyundai H-01710 представляет собой стационарный ирригатор в довольно распространенном форм-факторе. Сверху конструкции находится большой резервуар на 1000 мл. Он съемный и благодаря этому в него легко набирать воду.

Система управления ирригатором предельно проста. Она состоит из переключателя включения и активации УФ-лампы, а также 10 позиционный регулятор давления воды.

- три стандартные насадки для общей гигиены;

- пародонтальная насадка с резиновым наконечником для промывания десневых карманов;

- насадка для промывания труднодоступных мест и брекетов;

- специальная насадка для деликатного очищения полости рта с четырьмя небольшими щетками;

- ложка для чистки языка.

На левой стороне находится отсек для хранения сменных насадок. Среди них имеются:

В этом же отсеке находится встроенная ультрафиолетовая лампа. Она дезинфицирует и уничтожает какие-либо бактерии по всей области насадок. Спустя 7 минут после ее включения она автоматически отключится. Использовать УФ-лампу стоит не чаще 1 раза в неделю.

Справа имеется ручка ирригатора. Подача воды осуществляется через спиральную трубку, предельная длина которой составляет около 45 см. Этого достаточно, чтобы не чувствовать скованность в движении при ежедневном использовании ирригатора.

Чтобы закрепить насадку достаточно просто вставить ее в ручку ирригатора и надавить до щелчка. Извлекается же она путем нажатия на маленькую боковую кнопку.

Снизу конструкции предусмотрены резиновые ножки для надежной фиксации устройства на горизонтальной поверхности.

Тесты

Подача воды происходит сразу после переключения регулятора в положение «ON». По этой причине, чтобы не залить струей воды всю ванную, перед включением ирригатора необходимо заранее разместить насадку ирригатора в полости рта. На корпусе ручки ирригатора предусмотрена кнопка для временной приостановки подачи воды.Как мы уже упомянули, Hyundai H-01710 позволяет подать струю воды под давлением до 1700 импульсов в минуту. Это не мало, поэтому для начала советуем выставить минимальную силу напора на регуляторе. В ином случае с непривычки организма может быть вызвано сильное кровотечение десен.

Мы использовали данный ирригатор в течение трех недель. За этот период было замечено положительное влияние на укрепление десен и общий уровень гигиены.Насадка в Hyundai H-01710 вращается на 360 градусов, что сильно упрощает процесс использования. При желании в резервуар с водой можно добавить ополаскиватель для рта или другие медицинские растворы, использование которых лучше обсудить с Ортодонтом.Также стоит отметить возможность использования ирригатора для чистки брекетов, коронок, несъемных протезов, мостов и имплантатов благодаря уже имеющемся в комплекте узкоспециализированных насадок.

Итоги

Hyundai H-01710 – это доступный стационарный ирригатор со всем перечнем необходимого функционала, способный справиться с задачей профилактики заболеваний полости рта, укреплению десен и чистки брекетов. У него высокая мощность, большой резервуар, есть УФ-лампа и богатая комплектация с семью насадками.