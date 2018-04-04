Обзор Idle Zoo Tycoon. Создаем свой зоопарк

В последнее время разработчики игрового контента для мобильных телефонов стали прямо радовать — вы можете поиграть в крутые игровые проекты совершенно бесплатно. Например, мне очень понравилась игра Idle Zoo Tycoon, которую я скачал вообще не для обзора, а для себя. Хотелось поиграть вечером во что-то простое и понятное, в итоге я играл примерно неделю каждый вечер и понял, что нужно рассказать об этом пользователям. Игра получилась действительно простой, но лишь на первый взгляд, плюс очень красивой и привлекательной. Думаю, если вы давно хотели поиграть во что-то яркое про животных и зоопарк, то это лучшее решение. Плюс, я сегодня расскажу вам о некоторых секретах, которые помогут играть успешнее и зарабатывать больше средств за меньший промежуток времени. Теперь давайте отправляться на исследования своего собственного зоопарка, который принесет массу удовольствия.

Геймплей

Изначально у нас есть лишь небольшая сумма денег и возможность купить жуков. К сожалению, посетители не спешат ходить в зоопарк смотреть жуков, так что с этого денег не заработать. Зато можно улучшать жуков и получать прирост их численности — жуки ведь умеют размножаться. Вкладываем деньги в их развитие, повышаем прирост «населения», а потом продаем излишек особей. Здесь нужно быть аккуратным, ведь если продать всех жуков, то они не будут размножаться, что вполне логично. Нужно найти золотую середину между приростом особей и количеством, которое можно продавать. Плюс, можно постепенно вкладывать средства и получать более высокую стоимость за продажу каждой единицы «продукции». Потом у вас будет предостаточно денег и вы откроете новые особи, будете продать уже пауков и черепашек, у них система развития точно такая же, нужно лишь аккуратно продавать излишки.

Постройки

Помимо очевидных преимуществ в развитии своих питомцев, есть еще и постройки. Это крутая возможность настроить пассивный доход — вы покупаете какие-то здания и они приносят вам посетителей, приносят доход за каждого зрителя в нашем зоопарке. Деньги будут постепенно накапливаться, пусть их будет и не очень много, но вам не нужно будет постоянно продавать питомцев. Советую увеличить объем каждого питомца до максимума и потом вкладывать средства в развитие построек, получая пассивный доход, пока игра закрыта. А по прибытию в виртуальный мир продавайте всех животных пачками.

Донат

Естественно, в игре есть донат, который рассчитан на тех пользователей, которым горит сделать свой зоопарк более привлекательным и более прибыльным. Лично я не вижу никакого смысла в том, чтобы вкладывать средства в игру такого плана — это же игра, которая приносит удовольствие от своего прохождения. Какой смысл тратить реальные средства, чтобы избавиться от этого удовольствия? Да и получая подарки можно спокойно развиваться, копить деньги и улучшать статуи с разными бонусами, вообще нет смысла вкладывать реальные средства. Разве что хотите поддержать разработчиков.

Итог

К моему большому удивлению, разработчики показали крутое решение, от которого вам будет сложно оторваться. Это настолько стильно и просто, что хочется играть постоянно, без передышки. Масса животных интересных, все их хочется увидеть и посмотреть на их стоимость и характеристики, каждого хочется улучшить и потом продавать за большие деньги, улучшить постройки и радовать посетителей. Игра для тех, кто хочет скачать один продукт и потом играть целыми днями, на протяжении очень длительного периода. Думаю, вам это точно понравится, игра годная.