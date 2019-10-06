Обзор Inspector AT850. Электрохимический алкотестер

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение, позволяющее измерять уровень алкоголя в крови человека через его дыхание. Встречайте, перед вами электрохимический алкотестер Inspector AT850, который даст вам верный ответ – садиться за руль своего автомобиля после вчерашней вечеринки, либо нет.

Комплект поставки

Алкотестер

Две батарейки типа ААА

Мундштук – 3 шт.

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами компактное устройство, которое легко можно переносить с собой даже в кармане. Минималистичный дизайн и интуитивно понятный функционал позволяют разобраться в работе устройства практически сразу же.

На тыльной стороне алкотестера расположился динамик и защищенный отсек для двух батареек типа ААА.

Корпус устройства выполнен из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Inspector AT850 надежно защищен под открывающейся крышкой.

Внутри находится 4-х разрядный дисплей, под которым разместилась кнопка вкл/выкл устройства.

Чуть ниже можно увидеть отсек для хранения мундштука.

Открыть крышку

Установить мундштук в отверстие над экраном

Включить устройство

Дождаться окончания отсчета

Провести тесты при помощи дыхания (выдыхать в трубку необходимо до завершения звукового сигнала)

Получить результаты

Для работы необходимо проделать несколько простых шагов:

Если результат больше 0.13 мг/л, выше 2.00 мг/л, количество тестов превысит 500, окружающая температура не будет соответствовать допустимой, был произведен короткий или прерывистый выдох то подсветка экрана загорится оранжевым цветом.

Благодаря тому, что устройство получило под свое управление электрохимический сенсор, который, на сегодняшний день является самым точным, пользователь сумеет получить главный ответ на вопрос – стоит ли садиться за руль автомобиля после очередной вечеринки, либо все же необходимо воспользоваться услугами общественного транспорта или такси. Диапазон измерений составляет от 0.00 до 2.00 мг/л. То есть показаний равна ±0.025 мг/л. Следует отметить один важный момент, для получения верных показаний необходимо проводить калибровку устройства каждые 12 месяцев, либо после каждых 500 тестов.

Итоги

Особенности

Тип сенсора: Электрохимический

Диапазон измерений: 0.00 ~ 2.00 мг/л

Точность показаний: ±0.025 мг/л

Дисплей: 4-х разрядный

Готовность сенсора: 15 ~ 35 сек.

Тестирование: 3 ~ 35 сек.

Память: Нет

Размеры: 90 мм x 50 мм x 25 мм (в сложенном состоянии)

Вес: 87 г

Элементы питания: 2 х 1.5V “AAA” алкалиновые батарейки

Рабочая температура: 5° ~ 40°

Температура хранения: 0° ~ 40°

Калибровка: 12 мес. / 500 тестов

Гарантия: 12 мес.

Подводя итоги по электрохимическому алкотестеру Inspector AT850, следует отметить, что перед нами незаменимый помощник автовладельца, который сумеет своевременно предупредить вас о том, что за руль вашего автомобиля лучше не садиться. Среди плюсов следует отметить следующее: отличная начинка, минималистичный дизайн, компактные габариты и удобство в эксплуатации. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Алкотестер Inspector AT850 позволяет меньше чем за минуту измерить уровень алкоголя в крови человека через его дыхание.