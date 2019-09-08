Обзор Insta360 GO. Самая крошечная экшн-камера со стабилизацией

Китайская компания Insta360, лидер в сфере панорамных камер, 28 августа 2019 представила своё новое революционное решение – экшн-камеру Insta360 GO, которая имеет максимально компактный форм-фактор и вес всего 18.3 г. При этом, устройство имеет фирменную цифровую стабилизацию FlowState и достаточное количество основных режимов съемки для разнообразия библиотеки пользователя. Это первая камера Insta360, снимающая не в 360, а в 180.

GO позиционируется как экшн-камера, которая не занимает много места и имеет простые способы крепления на одежде, не причиняя дискомфорта в повседневной эксплуатации. Она будет актуальна для путешественников, видео-блогеров или людей, предпочитающих вести активный образ жизни и делиться своими приключениями в социальных сетях.

Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках Insta360 GO, рассмотрим основные аспекты взаимодействия с устройством и предоставляемые возможности. Забегая наперед, стоит отметить, что девайс имеет свои особенности эксплуатации, о которых необходимо знать перед покупкой.

Ключевые характеристики

Не вдаваясь в подробности, можно выделить ключевые характеристики Insta360 GO, отображающие аппаратные возможности гаджета:

Сверхширокий объектив f/2.1 (180°)

8 ГБ встроенной памяти

Стабилизация изображения FlowState

Timelapse, Hyperlapse, Slow-mo, интервальная и стандартная съемка

До 60 секунд записи видео в стандартном режиме

До 30 минут непрерывной съемки Hyperlapse

Запись видео в разрешении до 3040 x 3040 пикселей, экспорт в приложение в формате 1080p

Slow-mo – 1600 x 900 пикселей со скоростью 100 кадров в секунду

Фото – 3040 x 3040

BLE 4.0

До 60 мин работы с подзарядкой через Charging Case (около 200 клипов по 18 с)

Вес камеры – 18.3 г, кейса - 43.3 г

Некоторые характеристики могут быть изменены по мере обновления прошивки. Например, добавлены дополнительные режимы или 24-часовой статический Timelapse.

Дизайн и исполнение Insta360 GO

Дизайн компактной экшн-камеры выглядит максимально просто. Корпус не имеет ничего лишнего в плане разъемов, слотов для карты памяти или отсека для сменного аккумулятора. Вместо этого на обратной стороне расположилось магнитное крепление с коннектором для подзарядки через кейс, а также единственная кнопка управления, поддерживающая разные типы нажатий для вызова того или иного режима. Лицевая часть предусматривает объектив и индикатор для информирования пользователя о статусе и типе взаимодействия.

Так как кнопка управления расположилась на обратной стороне, может сложится впечатление, что необходимо будет каждый раз брать камеру в руку, чтобы начать снимать, но это не так. Она достаточно чувствительно, и достаточно легкого касания спереди (в районе логотипа), чтобы запустить необходимый режим съемки.

Insta360 GO представлена исключительно в белом цвете, но для разнообразия были предусмотрены специальные наклейки, которые, к сожалению, в Украине могут не продаваться, но все мы знаем на каких китайских сайтах их можно найти.

Ввиду отсутствия разъемов для карты памяти, логично предполагать, что имеется встроенное хранилище. Это так. Заявленные 8 ГБ немного урезаны программным обеспечением, поэтому для использования доступны примерно 6.6 ГБ.

Водостойкость

GO имеет уровень водостойкости по стандарту IPX4. Это значит, что ей не страшны брызги или дождевые капли, но для погружения в воду и в условиях сильных потоков нужно снаряжать девайс защитным кейсом (в стандартном комплекте не поставляется). Примечательно, что Insta360 GO является первым гаджетом бренда с кое-какой защитой от влаги.

Крепления

Благодаря своим скромных размерам, крепить Insta360 GO можно в любом удобном месте на одежде, головном уборе, рюкзаке или средстве передвижения. В стандартном комплекте поставки предусмотрено несколько аксессуаров, позволяющих это осуществить. Нет необходимости докупать их отдельно, что не может не радовать.

В частности, пользователю доступен один из самых оригинальных элементов – магнитный кулон Magnetic Pendant, который можно повесить на шею, спрятать под футболку и с лицевой стороны прикрепить видеокамеру. Всё это выглядит, как будто девайс приклеен к одежде.

Также, в комплекте имеется рамка с присоской для фиксации GO на полированной поверхности (например, стекло автомобиля, стена или рабочий стол).

Зажим Easy Clip будет полезен в креплении на головную повязку или кепку, а также в других удобных для этого местах.

Видео- и фотосъемка на Insta360 GO

Это, пожалуй, часть обзора Insta360 GO, требующая пристального внимания, ведь здесь есть свои условия и ограничения.

FlowState-стабилизация

Разработчики Insta360, в лучших своих традициях, оснастили GO передовой цифровой стабилизацией на базе 6-осевого гироскопа. И это может быть одним из ключевых факторов в качестве изображения, особенно видео. По своей эффективности она легко сравниться с технологиями более дорогих аналогов рынка экшн-камер, поэтому контент будет плавным и легко восприниматься зрителем.

Видеосъемка

Чтобы начать снимать видео, достаточно единичного нажатия спереди или непосредственно на кнопку. При этом запустится стандартный 30-секундный режим съемки. И это одно из ограничений по времени захвата (15, 30 или 60 с), поэтому Insta360 GO не подходит тем, кто предпочитает записывать всё подряд для дальнейшего монтажа. Видеоролики сохраняются в формате insv и экспортируются на смартфон в mp4.

Видеорежимы и разрешение

Доступно несколько видеорежимов:

Стандартный и интервальная съемка – 2720 x 2720 25 к/с – 1080p 25 к/с (экспорт) – 15, 30 или 60 с (только для стандартного)

Статический Timelapse – 3040 x 3040 30 к/с – 1080p 30 к/с (экспорт) – до 8 ч съемки для создания 9-секундного ролика (24 ч на подходе в последующих обновлениях)

Hyperlapse – 2720 x 2720 30 к/с – 1080p 30 к/с (экспорт) – до 30 мин съемки для создания 5-минутного ролика

Slow-mo (замедленная) - 1600 x 900 100 к/с – 1600 x 900 30 к/с (экспорт) – 15 или 30 с

«Экспорт» означает, что в приложении на смартфоне видео будет доступно только в таком формате.

Чтобы быстро включать необходимый режим, можно выставить соответствующие назначения двойного и тройного клика через приложение.

Фотосъемка

Чтобы сделать снимок, необходимо сперва включить Insta360 GO удержанием кнопки управления, после чего нажать один раз. Если не произвести включение, то единичное нажатие запустит запись видео.

Максимальное разрешение фотоснимков – 3040 x 3040 пикселей, при этом экспортируемое в приложение будет 2560 x 2560 пикс. Можно выбрать соотношение сторон (1:1, 16:9 или 9:16). Фотоснимки сохраняются в формате insp и экспортируются на смартфон в jpg.

Сколько фото и видео может храниться в памяти Insta360 GO

Встроенного хранилища хватит приблизительно на 3600 снимков (1.8 МБ каждый) или 22 мин видео (5 МБ на каждую секунду). Реальные цифры могут отличаться от заявленных, ввиду разнообразия сцен.

Редактирование контента

Редактирование материала осуществляется в автоматическом режиме благодаря искусственному интеллекту, определяющего тип сцены и объекты в кадре, адаптируя видеоролик для лучшего качества и передачи естественных оттенков. Он же сортирует контент по категориям в библиотеке приложения, в котором также можно отредактировать ролик на своё усмотрение: добавить эффект, музыку, надпись, обрезать и скомпоновать несколько типов материала.

Приложение Insta360 GO

Для простоты эксплуатации и редактирования производителем предусмотрено специальное одноименное приложение, интерфейс которого максимально прост и интуитивно понятен. В нём можно произвести настройку экшн-камеры, но нельзя воспользоваться предварительным просмотром через Bluetooth-соединение. Все файлы необходимо выгружать через кабель или Lightning-разъем зарядного кейса (для пользователей iPhone/iPad).

Автономность работы и подзарядка

В комплекте предусмотрен специальный зарядный кейс со встроенным аккумулятором, выполняющий параллельно функцию соединения GO со смартфоном/планшетом. Для подзарядки и передачи файлов нужно поместить девайс внутрь коннектором к разъему.

При полном заряде камеры и кейса автономность достигает 60 минут или 200 видеороликов по 18 сек. Если откинуть кейс в сторону, то экшн-камера продержит 20 мин непрерывной эксплуатации.

Комплектация

В комплекте Insta360 GO предусмотрен целый ряд дополнительных аксессуаров. Кроме самой камеры и зарядного кейса в коробке Вы найдете:

Магнитный подвес

Зажим для лёгкой фиксации

Угловой клинок

Клейкую основу

Рамка с присоской

Зарядный кабель

Кабель Micro-USB/USB Type-C для синхронизации с Android-смартфоном

Документацию

Итог обзора

Insta360 GO действительно заслуживает внимания тех, кто предпочитает снимать свои приключения, выкладывать их в Stories или ленту социальных сетей, а также создавать собственную библиотеку ярких воспоминаний. Компактные размеры способствуют удобству повседневной эксплуатации в разных условиях, а комплект креплений адаптирует фиксацию экшн-камеры в самых непредсказуемых местах.

Среди минусов можно выделить ограничения во времени записи клипа, что автоматически отбрасывает часть аудитории, но следует понимать, что Insta360 GO предназначена больше для туризма и активного отдыха, нежели для экстремального спорта, где есть необходимость длительного захвата.

В целом, это прекрасная заявка от Insta360 на переформатирование экшн-индустрии в более компактный формат. Продуманное исполнение и разнообразие способов взаимодействия – это то, что всегда будет приоритетным для каждого пользователя.