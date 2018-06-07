Обзор Jurassic World Alive. Почти как покемоны

2018-06-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jurassic World Alive; [96]
С популярностью игры Pokemon GO трудно спорить — некоторое время все прямо теряли рассудок от желания побегать в городе в поисках новых покемонов. Финансовый успех проекта показал другим разработчикам, что можно вполне спокойно делать классные игры в этом же роде, просто нужно немного менять тематику. Сегодня мы поговорим о проекте Jurassic World Alive, который выглядит даже более привлекательно, чем игра про покемонов. Все же тематика Юрского периода намного интереснее для более взрослого поколения, да и динозавры сами по себе привлекают внимание. В техническом плане игрушку тоже весьма хорош собой, без глюков, тормозов и прочих проблем работает. Думаю, если вы давно хотели что-то подобное получить, то самое время попробовать свои силы в охоте на динозавров. Нам обещают массу интересных событий, обновления и красивую графику. Думаю, этого достаточно, чтобы увлечь геймера.

Геймплей

У нас нет никакой базы или чего-то в таком духе, так что можно спокойно двигаться со смартфоном по городу и ловить динозавров на ходу. Правда, это не так просто сделать. Когда вы видите возле себя какого-то динозавра, нужно подобраться к нему ближе. Суть в том, что охотиться мы будем при помощи квадрокоптера. Нажимаем на питомца будущего, отправляем в его сторону коптер и стреляем дротиками по динозавру. Нужно попадать точно в цель, иначе вы не сможете добыть необходимое количество генов. И, что самое важное, у вашего летательного средства ограничен срок полета из-за батареи. Чем дальше от вас находятся динозавры, тем дальше лететь устройству, значит на саму поимку вам останется еще меньше заряда. Нужно подходить к объекту ближе, чтобы было больше времени на прицеливания и выстрелы. Собственно, этим игра кардинально отличается от всего того, что мы уже видели ранее.

Создаем динозавра

Самые простые динозавры требуют от вас 50 единиц гена, чтобы создать нового питомца. Однако, более редкие виды требуют уже 100 или даже 200 единиц. Учитывая тот факт, что редкие динозавры сами по себе попадаются очень редко (логично), плюс за одну попытку удается собрать 44-50 генов, создание новых героев в вашу армию довольно сложный процесс. Помимо этого, если у вас есть динозавр и вы накопили нужное количество карточек для улучшения, то можно поднять характеристики на новый уровень и получить преимущество в бою. В этом плане тоже реализация очень даже порадовала.

Донат

Вполне естественно, что если игра такого уровня распространяется бесплатно, то там будут встроенные покупки. В этом нет ничего удивительного, особенно если вы привыкли играть в современные крупные проекты. За реальные деньги здесь можно купить VIP статус с большим зарядом батареи на квадрокоптере, с разнообразными бонусами и плюшками. Это довольно приличный бонус, но если вы хотите играть без вложения реальных средств, то можно спокойно этим заниматься. Я вот играю без доната и вообще не чувствую проблем, особенно со стороны игроков.

Итог

На данный момент это самая интересная игра для тех, кто любит дополненную реальность и все в этом духе. Вы можете путешествовать по городу, собирать новых динозавров, собирать бонусы с точек доставки провизии, получать удовольствие от создания нового питомца. Это действительно интересно, плюс ажиотажа среди подрастающего поколения нет, значит по улицам никто с телефоном в руке бегать не будет, что тоже плюс. Обязательно советую попробовать — очень увлекательный процесс игры понравится даже тем, кто обычно в такие игры не играет. Давайте же поймаем парочку крутых динозавров!


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