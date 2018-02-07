Обзор Keelo. Спорт за деньги

2018-02-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Keelo; [138]
Сегодня разговор вновь пойдет о здоровье и вашем теле.Сейчас очень много пользователей стали задумываться о том, чтобы заниматься спортом, тренировать тело для летних поездок на море, но не у всех хватает на это времени. Собственно, если вы работаете с утра до глубокой ночи, то идти еще куда-то и заниматься на тренажерах не получится, как бы вы этого не хотели, тогда как дома иногда есть время свободное и его можно провести с пользой - открываем приложение Keelo и получаем достаточно контента для занятий. Стоит так же отметить, что большинство программ этого рода дают приличную экономию в плане стоимости, тогда как Keelo такими бонусами не выделяется совершенно и здесь все же придется платить. Однако, давайте я расскажу вам определенные особенности продукта, дабы вы понимали стоит ли тратить свои деньги на это или нет. Для начала мы посмотрим на количество и сложность упражнений.

Упражнения

Софт открывает вам приличный набор возможностей для тренировки самых разных мышц, частей тела и уровней нагрузки. Например, я вот решил прокачать пресс - здесь есть масса вариантов как для домашних тренировок, когда у вас есть под рукой только пол и что-то, чтобы упереться ногами, до варианта в тренажерном зале со специальной скамейкой для пресса и дополнительными весами. Благодаря такой гибкости и легкости, приложение дает возможность комбинировать упражнения и работать там, где вам комфортно. Не смогли попасть в тренажерный зал сегодня? Не беда, просто откройте приложение, найдите нужный пункт меню, откройте упражнение и тренируйтесь, пока есть желание. Если успели попасть в зал, то вам не придется тратить деньги на тренера и всего в таком духе, программа даст вам достаточно контента для тренировок. В этом плане все очень хорошо, есть детальное описание, видео и все, что только нужно.

Личные данные

Не могу сказать, что программа прямо идеально подгоняет тренировки и усилия для вашего веса, роста и уровня подготовки, но возможность добавить эти данные у вас есть. Например, вы вводите свой рост, вес, выбираете теперь вашей подготовки и приложение автоматически подгоняет все упражнения под вас. Это весьма удобно, ведь не у каждого новичка есть возможность ходить в зал и таскать железо в течении двух часов, а профессионалу нет смысла заниматься по простым планам, ему этого будет банально не хватать. Вот разработчики и решили дать вам такую возможность.

Платная подписка

Достаточно важным моментом является платная подписка, ведь приложение вам в бесплатный доступ выдают исключительно на две недели, после этого предлагают купить те функции, которые вам необходимы. Здесь вопрос стоит в том, как вы проведете бесплатные две недели - если программа очень крутая и дает вам возможность получить массу преимуществ, она экономит вам деньги на личного тренера или тренажерный зал, то обязательно покупайте подписку и работайте в свое удовольствие. Если нет, то просто удалите программу и найдите что-то интересное, на сайте тьма вариантов.

Итог

Не могу сказать, что разработчик меня удивил, но дело не в том, что программа плохая, просто хороших аналогов достаточно много. Вы можете открыть категорию «Здоровье» на сайте и увидите достаточно много разнообразных вариантов, где часть упражнений открыта бесплатно. Здесь в любом случае придется платить, после двух бесплатных недель вам не дают возможность хотя бы часть упражнений получить без вложения денег. Это недостаток, конечно, но и контент внутри программы тоже весьма и весьма дорогостоящий, разработчик просо хочет его отбить.


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