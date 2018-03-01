Обзор Knife Up. Неплохо убиваем время

Большинство современных игровых продуктов создаются с прицелом на добычу денег - разработчики назально не думают над тем, чтобы их игра была более интересной или увлекательной. Все тупо копируют один и тот же игровой процесс, делая одинаковые игры. Но, иногда это копирование дает неожиданный результат - игра Knife Up мне очень понравилась. Вот честно, играю уже вторую неделю и никак не могу остановиться. Очень просто сделано, красиво и стильно, есть ощущение, что определенные моменты придумали свои. Самое главное, что игра не требует от вас навыков или опыта игровой индустрии, вы просто садитесь со смартфоном в метро и начинаете карать все предметы в виртуальном мире. Это действительно увлекает и позволяет убивать время с удовольствием, а большего я как-то и не требуют. Остается только рассказать вам о некоторых деталях, которые я заметил, а там уже и загружать можно. Благо, игра бесплатная.

Геймплей

Игровой процесс прост до безобразия - у нас есть деталь, которая по центру экрана крутиться в разные стороны с разной скоростью и иногда даже меняет направление движения. Внуки экрана есть нож, а когда вы нажимаете на экран, то этот нож вылетает в сторону крутящегося предмета и врезается в него. Если вы попадаете в сам предмет, то нож остается в нем и крутится дальше со всей конструкцией. Если вы промахнулись и попали в другой нож, то игра считается проигранной и нужно начинать сначала. Собственно, вся суть в том, чтобы быстро нажимать на экран и отправлять ножи в нужное свободное место, тогда все получается реализовать максимально быстро. Промахнулись? Не беда, сразу начинаем заново и играем без передышки. За это игра тоже понравилась, здесь ведь нет никаких очков энергии или чего-то в таком духе, вы просто играете и наслаждаетесь успехами.

Уровни

Сложность уровней постепенно повышается, но происходит это как-то медленно. То есть, не будет такого, что на первых пяти уровнях вы играли спокойно, а потом бац и нужно уже миллиметры высчитывать, думать над каждым броском и так далее. Продукт достаточно легко осваивается и играть будет не сложно. Да, местами промахиваешься, но если посмотреть рекламный ролик, то можно с этого же момента продолжить, либо же играйте заново и за 30 секунд доберитесь до того же места в игре. Это круто, так как иногда нет желания играть долго и настойчиво, проиграл и паше дальше заниматься своими делами.

Донат

Игра не требует от вас вложения реальных средств - играть можно и без этого. Например, я не вкладывал деньги в игру и вот уже какой день не могу от нее оторваться. За прохождение уровней вам дают новые предметы из арсенала, можно смотреть рекламные ролики и получать дополнительную валюту на покупку новых предметов, плюс всегда есть возможность забрать монетки на игровом поле, просто бросив нож в золотую монетку на предмете. Разработчики понимают, что лучше зарабатывать на просмотрах рекламы, чем на встроенных покупках, которые разочаруют и отпугнут пользователя.

Итог

Лично мне игра очень понравилась и я настоятельно советую вам тоже её попробовать. Это именно то, во что хочется играть каждый день, получать удовольствие и убивать время. Нет этих встроенных покупок, которые бы разочаровывали и заставляли удалять игру, нет напряжение и соревновательного элемента. Вы можете играть раз в неделю или месяц, а можете каждый день по десять часов зависать, и положительных эмоций будет тьма. Именно по этой причине я и советую всем смотреть на такого рода проекты, они стоят вашего внимания и приносят намного больше пользы, чем платные шутеры.