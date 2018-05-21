Обзор Ladybug. Раннеры снова в моде

2018-05-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Ladybug; [79]
Стоит сказать, что еще несколько лет назад раннеры были очень популярными — буквально каждый день выходили новые варианты игр этого жанра и фанаты были в восторге от возможности бегать по виртуальному миру и получать от этого удовольствие. Однако, потом разработчики поняли, что пора бы браться за дело и зарабатывать больше денег. Тогда в моду вошли стратегии в реальном времени, где можно было реально без большого вложения сил получить куда больше средств, чем в раннере. Тем не менее, спустя столько времени, в сеть вышла игра Ladybug, которая очень стильно выглядит, напоминает продвинутую версию лучших игр в жанре. Я поиграл некоторое время и решил рассказать вам, так как это действительно тот вариант, который принесет вам удовольствие и радость. Осталось только разобраться как играть, почему лучше собирать монетки, и сколько денег нужно вложить, чтобы играть с удовольствием.

Игровой процесс

Стоит отметить, что разработчики нового проекта не привнесли ничего нового в жанр — это все тот же раннер, в котором наш главный герой бежит вдоль трех полос по одном большому пути и надеется пройти максимально далеко. Только соль в том, что в большинстве игр этого жанра вы бежите без остановки по виртуальному миру, который генерируется случайным образом, тогда как здесь уровни могут заканчиваться. Точнее не могут, а заканчиваются, когда вы набираете определенное количество жучков-монеток. Пока вы их не насобираете нужное количество, никто не засчитан уровень и вы будете дальше бегать по нему. Это мотивирует играть лучше, есть цель какая-то, а не бездумная беготня по виртуальному миру. В этом плане игра мне понравилась, она является именно тем, что приносит удовольствие и позволяет убивать время в путешествиях или длительных ожиданиях чего-либо.

Управление

Раннер остается раннером, так что никаких новых элементов управления здесь нет. У нас есть одна сплошная дорога, которую условно разбили на три полосы. Ваш персонаж во время передвижения может занимать одну из этих полос и может двигаться по ним. На вашем пути будут преграды, которые нужно перепрыгивать, будут разного рода преграды, которые нужно обходить стороной или проскальзывать снизу. Можно будет бегать по стенам, но и этот игровой элемент не особо вносит разнообразие. Это классический вариант управления для раннера, ничего нового, зато все понятно и работает так, как это должно работать.

Донат

Естественно, современные игры создают исключительно ради привлечения ресурсов от пользователей. Сейчас нет игр, которые разрабатываются на голом энтузиазме, к сожалению. Здесь за реальные деньги вы можете восстановить энергию, можете убрать рекламу, можете спокойно вложить средства в косметические предметы. Вообщем, пространства для доната достаточно много, нужно лишь разобраться в том, а нужно ли вам вообще это делать. Все же, сейчас очень много годных проектов, где донат хоть какое-то преимущество дает, а здесь просто деньги на ветер уходят, без каких-либо бонусов.

Итог

Стоит ли уделить этой игре свое внимание? Я думаю стоит — игрушка довольно интересно выглядит, у нее есть все необходимые преимущества, чтобы увлечь игрока на длительное время. С другой стороны, это раннер, он обычно берется на тот случай, если нужно будет посидеть на одном месте и ничего не делать. Тогда просто достаешь смартфон из кармана, запускаешь игру и получаешь долю удовольствия. Не могу сказать, что это лучшая реализация игрового процесса, но если вы всегда хотели поиграть в раннер современный, то почему бы не попробовать эту новинку.


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