Обзор Lemmings. Странная головоломка

Играть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни, чтобы вы не могли пройти дальше определенного момента и тратили деньги на встроенные покупки. Иногда уровни слишком не сбалансированы, чтобы вы могли играть с удовольствием. Очень редко получается найти ту игру, которая действительно интересна и может не просто развлечь, но и дает потренировать мозги, чему-то научиться и так далее. Естественно, это далеко не для всех и каждого подходит — есть аудитория игроков, которые загружают исключительно шутеры или казуальные игры, в которых не нужно особо думать. Их тоже можно понять — зачем тратить время и силы на Lemmings, если можно со спокойной душой отдыхать в более простеньких проектах. Но, мы сегодня поговорим именно о головоломке, так как это тот редкий случай, когда можно получить удовольствие от действительно хорошего проекта.

Геймплей

Игровой процесс здесь довольно простой и понятный — у нас есть лемминги, которые довольно глупы и могут только идти вперед. В буквальном смысле. Вы не можете заставить их идти в нужном направлении, нужно лишь создавать преграды на их пути или наоборот направлять их, чтобы отвести персонажей из точки А в точку Б. Это не всегда просто, ведь мы играем не в казуальную игру, а в самую настоящую головоломку, где нужно много думать, оценивать и сравнивать. Например, вам нужно сразу изучить локацию и правильно распределить ресурсы, чтобы привести к выходу из уровня как можно больше персонажей. От этого зависит ваш успех и если вы будете действовать медленно, то большая часть ваших подопечных может просто упасть и разбиться в дребезги. Благо, у нас есть примерно секунд пять на каждом уровне, чтобы успеть подумать и реализовать свою задумку.

Для спасения наших героев у нас есть целый арсенал определенных фишек, которые можно использовать на уровне. Например, если нужно поднять персонажей наверх, то вы можете построить лестницу. Стоит отметить, что лемминги двигаются быстрее, чем лестница строится, а значит они будут падать вниз рано или поздно. Чтобы они не разбились при падении вам нужно поставить зонтик в точке, где они будут падать, чтобы замедлить падение. Иногда нужно ставить знак «Стоп», чтобы персонажи шли в обратном направлении, плюс можно копать и ставить разного рода предметы на карту. То есть, действий у нас очень много и только от вас зависит, как именно пройти это задание.

Донат

Встроенные покупки реализовали настолько грамотно, что я даже удивился хитрости разработчиков. Начнем с того, что здесь у вас есть энергия, но тратится она не на попытки пройти миссию, а на элементы, которые вы там используете. Поставили ступеньки — минус одна единица энергии, поставили знак — еще один минус. То есть, разработчик мотивирует вас тратить гораздо меньше ресурсов и думать о том, как можно более выгодно пройти задание. Кроме того, здесь есть декоративные элементы — скины для персонажей. Они стоят золотых монет и их можно получить за реальные деньги, но в самой игре они меняют только дизайн персонажей.

Итог

Мне игра очень понравилась, а я большой фанат головоломок и прошел уже довольно много подобных проектов. Так что если вы тоже любите напрягать свои мозги и проходить сложные уровни, то вам обязательно этот проект подойдет — есть и красивая графика, и привлекательная реализация встроенных покупок, которая не вынуждает вас вкладывать реальные средства, и персонажи милые. В целом, неплохой вариант проводить время в поездках или пока фильм загружается. Не идеальная игра, конечно же, но очень к этому близка.