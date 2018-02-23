Обзор Lost Socks: Naughty Brothers. Мультяшный хардкор

2018-02-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lost Socks: Naughty Brothers ; [132]
Нельзя сказать, что игра Lost Socks: Naughty Brothers является чем-то новым и невероятным, ведь разработчики выпустили ее на iOS еще два года назад. Теперь пришло время и для мобильной платформы Android, где игроки смогут вдоволь насладиться красотой и безумием этого виртуального мира. Разработчики создали действительно сложную игру, в которой побеждает самый ловкий, шустрый и активный пользователь. Это совсем не та игра, где вы будете спокойно нажимать на кнопки и побеждать. Нет, игру называют одной из самых сложных в жанре и если вы хотите насладиться именно сложным продуктом, то посмотрите на возможности Lost Socks: Naughty Brothers. Думаю, фанатам жанра и хардкорных игрушек новинка придется по душе. Осталось только разобраться как играть, в чем подвох и тогда можно спокойно подводить итоги. Давайте же посмотрим на то, что из себя представляет эта игра и почему ее так нахваливают все в сети.

Геймплей

Игровой процесс достаточно прост и местами даже банален - у нас есть персонаж, который двигается вперед автоматически. То есть, у вас нет контроллера для управления движением и тормозить или разгонять своего героя вы не можете. На вашем пути будут встречаться препятствия, их можно перепрыгивать, разбивать, взрывать и так далее, для этого есть специальные умения и оружие. Помимо этого, на вашем пути будут встречаться еще и разного рода враги - некоторые просто летают с иголками на шлеме, некоторые бегут на вас, а некоторые - стреляют из бластеров. Со всеми этими проблемами нужно справиться, дабы пройти дальше. Справляться вы тоже можете любым способом, который вам нравится - можно перепрыгнуть, можно выстрелить и убить врага, можно использовать умения. Благо, игра в этом плане дает нам предостаточно вариантов для путешествий.

Управление

Разработчики понимают, что игра сама по себе не такая уж и простая, так что сделали управление максимально удобным и приветливым для пользователя. У вас слева находится большая клавиша для прыжка, она дает возможность просто прыгнуть, а если нажать и зажать, то персонаж подпрыгнет и зависнет немного на парашюте. В правой части дисплея находятся клавиши выстрела обычным оружием, умение «Скачок» и второстепенное оружие. Стоит отметить, что умение и второе оружие имеют время перезарядки, так что постоянно их использовать не получится. Больше никаких элементов управления в игре нет.

Донат

Стоит сказать, что разработчик особо не подталкивает вас к вложению личных средств в игру. Да, можно зайти, купить монеток, но от этого ничего не поменяется - для получения доступа к крутому оружию нужно пройти достаточно уровня и собрать звезды. Плюс, вы всегда можете после успешного прохождения уровня посмотреть рекламный ролик на 30 секунд и получить вдвое больше золотых монет. Получается, при наличии определенного опыта и хорошей реакции, вкладывать деньги не нужно вообще - просто играете себе и смотрите рекламу периодически, ничего сложного.

Итог

Игра мне понравилась, это самое главное. Если она понравится и вам, то я буду только доволен, ведь это действительно классный продукт от профессионалов. Вы можете играть целыми днями, пытаться пройти сложные уровни, наслаждаться сражениями и развлечениями, собирать звезды и проходить квесты. Разработчики подарили вам классную возможность загрузить эту игру, при том бесплатно, играть и не вкладывать деньги вообще. Конечно, в будущем, если вы захотите потратить деньги с карты, то никто вам не запрещает, но это только при большом желании стоит делать, в игре и так все можно получить бесплатно.


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