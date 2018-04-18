Обзор Low Poly. Красиво и просто

2018-04-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Low Poly; [102]
В последнее время можно наблюдать достаточно большое количество проектов, связанных с цветами. Мне лично такая тематика очень нравится, так как работа с цветами, теоретически, может улучшать вашу память и восприятие окружающего мира. Сегодня мы поговорим о достаточно простой игре Low Poly, которая выглядит очень привлекательно и идеально подходит тем, кто любит иногда с пользой убивать время и получать от этого массу положительных эмоций. Здесь нет необходимости тратить много времени на изучение виртуального мира и игровых механик, так что обязательно советую вам посмотреть на то, как разработчики реализовали этот вид развлечения. Думаю, что большинству пользователей игра понравится, особенно если у вас есть ребенок и планшетный компьютер. Тогда можно не просто развлекаться, но и учить цифры с цветами, что тоже очень и очень полезно для ребенка. Давайте вот и посмотрим теперь, что там за лошадка.

Игровой процесс

В основе виртуального мира лежит достаточно простое игровое поле — у нас есть какой-то предмет, который разделили на полигоны. Собственно, игра от этого слова и называется. Например, у меня на рисунке изображен авокадо, только в очень низком разрешении. Вам нужно посмотреть на это авокадо, посмотреть на цифры, которыми пронумерованы сектора, а потом взять и раскрасить предмет в нужные цифры. Снизу и нас имеются частички этого предмета с цифрами, вам нужно лишь взять нужную и перетянуть на сектор. Правда, сложность заключается в том, что сектора пронумерованы не по-порядку, а вразброс, и вам нужно приложить массу усилий, чтобы запомнить какой сектор где находится и двинуться дальше. Думаю, это серьезно влияет на память, ведь вы сразу получаете огромный заряд информации, которую нужно держать в голове.

Сложность

Разработчики постарались сделать уровень сложности более-менее одинаковым для всех рисунков, но это не всегда работает. Например, у меня на первом уровне было сердце из двадцати элементов, там особо даже думать не пришлось — просто подряд ставишь цифры и получается фигурка, особо думать не приходилось. С другой стороны, я взял авокадо и там уже вариантов намного больше, нужно было запоминать самые мелкие детальки, думать, решать и так далее. Вообщем, разброс по сложности есть, но вы сами можете понять что к чему по рисунку — если там много мелких деталей, то это сложнее всего.

Донат

Разработчики решили не вводить встроенные покупки как таковые. Здесь есть рекламные ролики, которые показаны в нижней части экрана. Они практически не мешают, но если вам, например, позвонили и вы после ответа вернулись в игру, то реклама может перекрывать рисунки и тогда приходится перезапускать игру, что не очень удобно, особенно если часто переходить в сторонние приложения для ответа в чате. Во всем остальном реклама практически не напрягает и с этим пунктом вполне можно мириться — нам же игру отдают полностью бесплатно, чего вообще жаловаться. Подсказки еще вроде есть, но я их так и не нашел.

Итог

Разработчикам удалось создать игру, которая выглядит привлекательно и не требует от вас вложения реальных денег. Это позволит вам спокойно проводить время во время поездки, например, либо во время длительного ожидания чего-либо. Остается лишь придумать свою стратегию прохождения и тогда можно будет заниматься раскрасками. Правда, некоторые картинки закрыты, они только для платного прохождения, но каждый день выходят новые изображения и с бесплатной подпиской тоже вполне получается загружать себя рисованием на длительный период. Всем советую попробовать.


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