Обзор Magic Hero. Игра про Гарри Поттера

Стоит отметить, что практически любая игра по Гарри Поттеру, да и вообще любой продукт этой тематики, собирает приличную прибыль и разработчики мобильных игр это тоже понимают. Они знают, что стоит дать в руки фаната игру с возможностью пускать заклинания во врагов, как тот отправится покорять виртуальный мир с громадным рвением всех победить, а там уже и до доната ради победы недалеко. Новая игра Magic Hero понравилась мне своим игровым процессов и возможностью получать разного рода элементы экипировки бесплатно, но разработчик явно не очень крут в плане создание игровых продуктов, ведь самое популярное ныне соотношение сторон 18:9 эта игра не поддерживает. Но, давайте не будем строги раньше времени - сначала можно посмотреть на игровой процесс и на то, что игра умеет, что может вам показать и поему в нее стоит попробовать поиграть. Все же, если вы фанат этой саги, то пройти мимо просто не сможете.

Геймплей

Сам игровой процесс построен на вашем умении целиться и продлевать незримую линию. У вас есть персонаж, у меня изначально это бы Рон Уизли, который должен со своей палочки стрелять по врагам и сносить их с метел или просто из воздуха. У нас от палочки на миллиметровом расстоянии нарисована точка, дальше между противником и вам никаких указателей нет. То есть, вам нужно прицелиться и нажать на дисплей, когда ваш персонаж наведет палочку на врага, отпускаем палец и наш персонаж выпускает заклятие. Если вы попали во врага заклятием, то идем дальше и сражаемся с новыми противниками, если промазали, а такое тоже бывает, то противник даст заклятием по вам и тут уже промаха не будет. Соответственно, вы играете до тех пор, пока попадаете по врагу, если будет промах, то с вероятностью 99% игра будет окончена и вы вернетесь в меню. Интересно ли это? Вполне - враги постоянно меняются, стоят в разных местах и так далее.

Кастомизация

На протяжении всего игрового процесса вы будете улучшать своего персонажа, но только косметически. То есть, никаких реально крутых улучшений в игре нет - вам дадут новую палочку, но она от предыдущей отличается только рисунком, но не какие-то характеристикам, уроном и так далее. Да, можно получить из сундуков защиту или улучшения прицела для палочки, но это вообще не те улучшения, которые могут вам помочь в игре и с этим разработчики явно прогадали. С другой стороны, если нет улучшений, то нет и смысла вкладывать деньги в игру.

Донат

Я - большой фанат Гарри Поттера и если бы мне сказали, что за триста рублей я могу стать самым крутым колдуном в этой игре, то я бы только спросил куда слать деньги, но здесь такого нет. Да, вы можете купить разного рода предметы в магазине за реальные деньги, но они не отличаются по характеристикам от других палочек, персонажи вообще не имеют никаких особенностей и радуют только дизайном. Да, есть определенные детали, вроде открытия сундуков или отключения рекламы, но и на них тратить деньги как-то не особо хочется. Так что, донат в этой игре совершенно не требует вашего внимания.

Итог

Игра меня порадовала - она интересно продумана, в ней есть все для настоящего фаната от сортировки по факультетам, до сражений с Пожирателями смерти. Но, с другой стороны, есть и неприятные мелочи - игра не оптимизирована под новое соотношение сторон, из-за чего справа и слева у меня были непонятые полосы, мешающие играть с удовольствием. Некоторые детали гардероба не одевались на персонажа, хотя они были приобретены и их можно было использовать. Но, это лишь мелочи и назвать игру плохой из-за этого я не могу, она очень интересная и притягательная.