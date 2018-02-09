Обзор Mahjong. Интересный вариант...

Я постоянно говорю о том, чт осовремените мобильные игры стали скучными и весьма однообразными. Все дело в том, что разработчики не получают достаточно денег от крутых проектов и им проще плодить однотипные игры, где нет ничего сложного и интересного, зато удается недорого получить игру и сразу отправить ее в маркет. Собственно, такой игрой является и Mahjong для вашего смартфона, но у нее есть некоторые особенности, которые немного выделяют продукт в стаде одинаковых проектов. Конечно, в саму игру вы уже играли и понимаете как она устроена, но я расскажу вам все особенности, детали, объясню почему та или иная функция игры действительно нужна и почему это так сильно влияет на общее ощущение от игрового процесса. И, конечно, назвать игру лучшей в своем жанре - не совсем уместно, на рынке слишком уж много конкурентов, способных реализовать намного более интересные идеи. Но, сегодня у нас именно эта игра.

Геймплей

Стоит отметить, что игра не сильно отличается от своей оригинальной классической версии и сказать, что здесь вы увидите что-то нереально новое и крутое я не могу. У вас есть игровой поле, на котором расположены кости, здесь они больше на карточки похожи, и вам нужно найти две одинаковые, дабы удалить их с поля. Когда вы удаляете все эти камни, игра завершитесь и вам дают какой-то приз. Собственно, весь интерес игры именно в поиске одинаковых камней с рисунками, остальные игровые детали не так интересны и приносят не так много удовольствия. С другой стороны, сам процесс работы с камнями продуман хорошо и удобно, когда нажимаешь на первый вариант, то камень подсвечивается синим цветом, рисунки достаточно четкие и разбираться в них легко. Осталось только научиться быстро просматривать все камешки и запоминать их, тогда можно будет играть легче.

Сложность

Собственно, сложность игры заключается в том, чтобы за определенное количество потраченных карт собрать все рисунки с поля. Вам дают 60 карт, или камней - как удобнее, и на поле есть множество рисунков. Если вы за 60 нажатий собираете все камни, то игра завершается. Если нет - нужно играть заново, рисунки всегда меняют местами и постоянно одно и то же вы просматривать не будете. Стоит отметить, что сложность постепенно и правда повышается, уже к десятому уровню играть становится сложно и немного даже стараться начинаешь, думать, запоминать. Эта игра научит вас мыслить намного шустрее.

Донат

Конечно, донат в этой игре есть и вообще нет ничего удивительного в том, что разработчики решили это продумать и реализовать. Все же, здесь есть цепочка уровней, которая постепенно повышает сложность, есть реально красивый интерфейс и привлекательный дизайн, красивые рисунки и игровые поля. Так что попросить денег за игровую валюту и потом за эту валюту восстановить себе здоровье - почему нет? Сможете играть больше, либо же просто забудьте и получайте удовольствие от того, что у вас уже есть. Здесь никто никого не заставляет вкладывать деньги.

Итог

Для меня важным моментов в любой игре является удовольствие от прохождения уровней. Если вы получаете кайф от того, что играете в данный проект, то какая разница что он копирует, какие там недостатки и так далее. Это все не так важно, ведь от игр мы получаем удовольствие и если здесь вам все нравится, то почему нет? Мне вот удовольствие от прохождения уровней приходит, а значит играть можно и я буду это делать, пусть на рыке есть гораздо больше интересных проектов. Давайте вы сыграете пару уровней и расскажете нам о том, что вам понравилось, а что - не очень. Вдруг наши мнения сойдутся.