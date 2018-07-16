Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплеере

2018-07-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mayhem Command; [92]
Мобильные игры давно перестали быть просто развлечением для убийства времени в пробках или поездках на метро. Теперь пользователи хотят получать больше удовольствия от сражений в сети, хотят карать врагов и наслаждаться этим процессом. Собственно, игра Mayhem Command вам такую возможность предоставляет, хотя я бы не сказал, что играть просто и легко. Сегодня мы посмотрим на новинку и я расскажу вам обо всех преимуществах и недостатках проекта, чтобы вы понимали, стоит ли вкладывать всё своё время и силы в этот мультиплеерный продукт. На рынке очень много разнообразного контента, так что конкуренция очень высокая и иногда нужно сравнивать несколько однотипных проектов сразу. Все же, зачем играть в простенькую игру, если можно загрузить что-то более интересное и сражаться там? Вот мы сегодня будем изучать этот вопрос и решим для себя, насколько Mayhem Command получилась удачной.

Геймплей

В основе игрового процесса лежат вполне обычные драки, которые не отличаются от потенциальных конкурентов ничем. У нас есть герой, и у врага есть свой воин, дальше начинается раунд и побеждает тот, кто наносит больше урона и побеждает своего противника в равном бою. Ничего уникального в этом нет, разве что некоторые специальные умения есть, но это такое себе преимущество. В драке побеждает тот, у кого персонаж наносит больше урона, то есть все зависит от характеристик персонажей, а не от вашего умения. Это немного разочаровало, ведь игра поставляется на условно бесплатной модели, а значит при помощи доната можно получить преимущество. Но, об этом мы поговорим потом. Вы будете сражаться с пользователями из сети или проходить сюжетную линию, драться и наслаждаться этим процессом. Если сможете конечно, ведь не всегда победа достается так просто, как хотелось бы.

Управление

Разработчики решили предоставить нам самый простой вариант управления из всех, что только есть. У вас п левой части экрана имеются стрелки вправо-влево, в правой части экрана имеется клавиша прыжка и удара. Все, на этом ваши полномочия заканчиваются. Да, еще можно нажать на специальный удар, кнопка для этого действия тоже выведена на главный экран. Осталось только разобраться в том, как комбинировать прыжки и удары, как правильно нажимать на специальные умения, чтобы получить максимально эффективный вариант боя. Трудностей с этим нет, игра весьма казуальная и простая.

Графика

Мы достаточно часто пропускаем описание графики игровых новинок, так как это очень сильно зависит от вкуса и предпочтений геймера. Однако, здесь прямо нельзя терпеть — картинка ужасная. Главное, что дизайнеры смогли нарисовать неплохой дизайн уровней, у них плавные анимации и прочие мелочи, но сама картинка какая-то мыльная, нечеткая. Даже на скриншотах видно, что это не FullHD, а какой-то HD-вариант, может даже хуже. На смартфонах с высоким разрешением дисплея картинка выглядит особенно плохо, там эти пиксели вовсе выглядят как зерно, играть неприятно.

Итог

Стоит отметить, что изначально я был весьма позитивно настроен относительно этой игры и хотел рассказать, какая она классная и интересная. Однако, поиграв некоторое время, я понял, что это совсем не тот продукт, который хочется хвалить. Картинка слишком ужасная, она прямо портит зрение геймера, управление максимально простое и не позволяет побеждать за счет какой-то хитрой стратегии. Все упирается в донат и желание пользователей побеждать благодаря своим персонажам и предметам, а не умению. Не могу сказать, что игрушка стоит вашего внимания.


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