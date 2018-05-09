Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...

Несмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что придумать что-то реально интересное достаточно тяжело, особенно если вы хотите сделать хорошую игру, а не просто выжимку для денег. Все игры от первого лица так или иначе терпят крушение — играть тяжело, не весело, да и какой смысл играть в такого рода игры, если нужно прямо потеть над каждым движением. Другое дело проекты вроде Mega Shooter — зашёл, пострелял, получил удовольствие и пошел дальше. Как по мне, такого рода проекты стоят намного больше, ведь вы получаете от них удовольствие. Зачем мы вообще играем в мобильные игры? Чтобы убить время и получить от этого какие-то положительные ощущения. Вот с этой задачей Mega Shooter справляется отменно, о чем я вам и расскажу сегодня. Давайте посмотрим на то, что нам предлагают разработчики и почему это так круто выглядит.

Игровой процесс

Наш персонаж представлен с видом сбоку, так что вполне логично, что двигаться он буде вперед назад. На нашем же экране это движение показано как движение слева вправо и наоборот. Стреляет наш воин исключительно вверх, вперед или назад он не умеет направлять свое оружие. Враги сыплются сверху, но потом прыгают по той же платформе, что и мы. Ваша задача заключается в том, чтобы пройти под врагом и настигнуть его крутой пулей. Это не всегда просто, так как разные противники двигаются по-разному, нужно привыкнуть ко всем врагам, научиться с ними взаимодействовать и не терять жизни при столкновении с ними. Красочные перестрелки и очень активные уровни не дают вам соскучится, это самое главное. Если игра будет надоедать, то вы просто не сможете в нее играть длительное время. Здесь же все сделано с упором на то, чтобы вы играли долго и радостно, сражались и побеждали.

Управление

Разработчики предоставляют вам возможность управлять своим персонажем двумя путями — можно расположить клавиши влево-вправо в левой части экрана и двигать своего героя одной рукой, а другой использовать специальные умения. Учитывая, что у этих умений есть приличное время «отката», правая рука в данной ситуации постоянно простаивает и ничего, фактически, не делает. Это не очень круто. Второй вариант управления мне нравится куда больше — стрелки слева и справа от экрана, плюс по одному умению над каждой стрелкой расположено. Таким образом, вы можете управлять персонажем двумя руками и это намного удобнее.

Донат

Конечно же, в играх такого типа всегда есть встроенные покупки. Никто не стал бы делать вам игру бесплатной, если бы внутри нее не было возможности оставить свои деньги. Здесь вы за реальные средства можете восстановить жизни персонажа, можете купить разного рода ресурсы для улучшения своего оружия и так далее. Разработчики дают вам громадные просторы для того, чтобы вы вкладывали свои деньги. С другой стороны, я играл достаточно долго и вообще не потратил ни рубля — не вижу необходимости. Это крутая игра для веселья, зачем сюда вкладывать деньги не совсем понимаю.

Итог

Игрушка достаточно привлекательная и легкая. Вы можете открыть ее в метро, пострелять немного и пойти дальше, можете в очереди за мороженным достать устройство, поиграть, потом покушать вкусности. Короткие игровые сессии, удобное управление и достаточно привлекательная графика дают о себе знать — увлекаешься быстро и легко. Нужно лишь решить, как именно вы хотите играть — для себя и радости, либо для прохождения уровней и достижения определенных высот. Но, в любом случае, эта игрушка стоит внимания, ведь она открывает громадный простор для релакса.