Обзор Merge Gems. Нестандартный представитель жанра

Как я уже говорил, современные игровые проекты не рассчитаны на длительное прохождение и серьезные игровые сессии. Пользователь банально не хочет сидеть и долго играть в одну и ту же игру, думать, стратегию создавать, месяцами добиваться успеха. Сейчас громадным спросом пользуются игры, в которых ты можешь зайти, понажимать какое-то время на дисплей без особого напряжения на мозг, потом перейти в реальный мир и заниматься своими делами уже там. Вполне возможно, что вы тоже из таких игроков и хотите получать от своих продуктов на смартфоне максимальное количество удовольствия. В таком случае, я настоятельно рекомендую посмотреть на данный продукт — он очень круто выглядит, здесь нет ничего сложного и играть может буквально любой. Осталось только научиться работать со своим временем, чтобы не проехать свою остановку на метро, и тогда игра вообще станет идеальным вариантом на все случаи жизни.

Геймплей

Разработчики решили пойти по достаточно простому, но очень интересному пути. Они создали кликер с элементами развития, который сильно увлекает игроков и позволяет с удовольствием проходить «уровни». Стоит отметить, что на самом деле уровней развития здесь нет, вы просто постепенно повышаете уровень своего аккаунта и все, но это тоже мотивирует играть больше, активнее, получать от этого удовольствие. Сначала у нас на экране всего шесть ячеек для установки камней — туда падают подарочные коробки, вы их открываете и внутри можно найти камешек, либо что-то более круто. Два одинаковых камушка можно совместить, чтобы получить большую груду камней, а две груды можно совместить в слиток золота. Ох, вот бы в жизни все так работало. Постепенно ваши камни будут развиваться, вы будете открывать новые уровни драгоценностей. Это увлекательно, честное слово.

Улучшения

Каждый камень будет прибавлять вам в копилку немного золотых монет, которые потом можно на что-то тратить и получать от этого массу удовольствия. Маленькие камни дают совсем немного золотишка, большие чуть больше, слитки золота — еще больше. Вам выгодно собирать более крутые варианты камней, чтобы потом зарабатывать на них больше золота, но нужно понимать, что это золото можно тратить лишь на улучшения самих камней. Например, если поднять уровень маленького камешка, то с него получается больше денег. Это не очень интересно, так как деньги здесь играют второстепенную роль.

Донат

К моему большому удивлению, в игре есть донат, правда он не очень развит и играет скорее рекомендательное свойство, чем обязательное. Вы можете отключить рекламу — она постоянно висит в верхней части экрана, либо иногда прямо посреди главного меню вылазит ролик рекламный, который можно закрыть за 3 секунды. Мне лично реклама не очень мешает, тем более есть сотня способов ее обойти раз и навсегда, но если вам игра сильно понравилась, то почему бы не поддержать разработчика — он получит достаточно денег, чтобы сделать еще один такой продукт и показать вам.

Итог

Игрушка очень интересная, это без вопросов. Качественно сделано, красиво, стильно, все действия просты и не требуют от вас длительного изучения. С другой стороны, нужно понимать, что игра заточена под короткие сессии — играть часами в нее достаточно скучно, зато в течении какого-то длительного времени вы точно захотите играть и наслаждаться происходящим. Обязательно попробуйте игру, если она вам понравится, то ближайшие три месяца вам будет чем заняться в коротких поездках или длинных очередях за чем-либо. Настоятельно рекомендую изучить этот вопрос.