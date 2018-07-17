Обзор Ninja Dash. Шикарный раннер

В последнее время я не видел ничего адекватного из жанра раннеров, так как разработчики мобильных проектов ударились во что-то иное, более прибыльное. Все мы понимаем, что раннер — одиночная игра. соответственно, заработать денег на этом практически невозможно, так как нет мультиплеера. Создатели Ninja Dash тоже это понимают и постарались сделать свой проект максимально привлекательным в другом направлении. Игра весьма стильно выглядит, управление простое и понятное, плюс у вас всегда будет возможность зайти, поиграть, и выйти в любой момент. Я наиграл немало часов в данном раннере и могу сказать, что это один из самых интересных проектов за последнее время. Вероятно, новинка не наберет огромную аудиторию пользователей, так как все хотят сражаться в мультиплеере и карать врагов там. Но, если вы хотите что-то одиночное, то почему бы не попробовать этот продукт.

Геймплей

Игровой процесс построен на вашем прохождении уровня. Каждая локация представляет из себя длинный коридор, в конце которого находится выход. Вам нужно добраться до него, однако на вашем пути встанут разнообразные противники, не желающие пропускать героя дальше. Нужно их либо атаковать, либо перепрыгивать, хотя лично мне первый вариант кажется более привлекательным. Помимо этого, не забывайте собирать всевозможные бонусы вроде суши, которые разбросаны по всем уровням — они восстанавливают вам жизни, что весьма полезно при длинном забеге. Нужно лишь правильно действовать, вовремя прыгать и бить противника, чтобы добраться до конца уровня с минимальными потерями. Проблема лишь в том, что иногда врагов слишком много и всех казнить не удается. В этом плане игра очень порадовала, очень качественно и интересно сделано, особенно сложности представлены увлекательно.

Управление

Ничего сложного в процессе управления я не заметил, разработчик реализовал все на нажатиях по экрану. Это весьма удобно, хотя поиграть на ходу сложно — нужно постоянно держать смартфон двумя руками. С другой стороны, прыгать и воевать с противниками довольно весело, не нужно тренироваться долго или экспериментировать с разнообразными тактиками. Такое простое управление делает игровой процесс максимально удобным и легким в освоении. Тоже могу поставить лишь самую высокую оценку — столь приятного управления я уже давно не видел в мобильных играх.

Уровни

Постепенно уровень сложности локаций поднимается и сражаться с опасными врагами будет все сложнее. Нужно понимать, что это простой раннер, но разработчики хотят поднять сложность, а значит делать это будут увеличением объектов на карте. На первом уровне вы могли зевать и клацать на экране, а персонаж сам проходил уровень, на более высокой сложности нужно буквально в одно мгновение нажимать по дисплею, прыгать, карать и смотреть что там впереди. Игровой процесс нельзя назвать сложным, но постепенно от вас требуют все больше и больше активности, хорошую реакцию и прочие бонусы.

Итог

Игрушка мне очень понравилась — она простая в понимании, но требует хорошей реакции в будущем. Можно играть долго, развивать и улучшать своего героя, получать от этого массу позитивных эмоций, радоваться очередному повременному врагу. Ничего сложного в раннере нет, да и вы можете с большим удовольствием сражаться с врагами буквально в любой точке мира, что тоже большое преимущество. Главное немного натренировать реакцию, после чего можно будет спокойно говорить о прохождении всех уровней подряд. Да и донат здесь картину особо не портит, можно спокойно играть и без него.