Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок

В последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же аудиторию очень слабо. Например, та же игра No.Draw представляет из себя обычную раскраску, которыми вы в детстве игрались - секции нужно заполнять определенным цветом и тогда картинка получится максимально интересной. Потом появились раскраски, в которых нужно было рисовать карандашами определенного цвета - секции рисунка были пронумерованы, карандаши тоже, вам нужно было лишь цифры сопоставить и разрисовать аккуратно. Данная игра построена точно на тех же правилах, только теперь вы будете заполнять секции на экране при помощи пальцев - нажимаете на нужный цвет и заполняете поле с определенной цифрой. Если все сделать правильно, то картинка будет завершена и вы получите определенное моральное удовольствие от того, что завершили столь интересный процесс. Но, есть и детали.

Покраска

Когда вы открываете страницу с рисунком, то в центре сразу можно заметить сам рисунок, а внизу цвета в кружочках с цифрами. Это удобно, ведь даже если у вас какие-то проблемы с распознаванием цветов, то по цифрам вы вполне сможете все зарисовать. Далее, вы выбираете нужный цвет и начинаете по клеткам все закрашивать. Когда определенный цвет будет полностью закрашен, снизу он будет перечеркнут и вы будете знать, что дальше смотреть в сторону этого цвета нет необходимости. Когда на странице около двух десятков цветом, такой вариант мне очень даже понравился - не путаешься в цветах и постепенно все заполняешь. Плюс, всегда картинку можно увеличить, дабы зарисовать какие-то отдельные сектора, а если зажать палец на дисплее, то появится лупа, что тоже удобно, особенно если рисунок сложный. В принципе, в плане работы с рисунком ничего сложного я не обнаружил, разберется даже ребенок.

Сложность

Разработчики не могут контролировать сложность каждого рисунка, так что здесь нет каких-то уровней или чего-то в таком духе. То есть, вы можете нарисовать ультра-сложный проект, потом попасть на рисунок с пятью цветами, потом опять на сложный и так далее. Это немного сбивает с толку, но, в принципе, если для вас это не проблема, то вообще никаких недостатков в плане сложности назвать не могу. Есть чем себя занять и на том спасибо.

Встроенные покупки

Очень важно моментом в этой игре являются встроенные покупки, ведь если бы доната было слишком много, то играть вы бы не захотели. Однако, разработчик придумал все достаточно интересно - некоторые рисунки, практически большая половина, доступна сразу, без каких-либо вложений и доната. Примерно 30% всех рисунков доступны только по платной подписке, и еще процентов десять можно открыть, если посмотреть рекламный ролик. То есть, даже не вкладывая денег, вы получаете 70% всего контента бесплатно, жаловаться не стоит - здесь настолько много вариантов раскрасок, что голова идет кругом даже без вложения реальных средств.

Итог

Я сам был не особо в восторге от популярности данного жанра игровых продуктов, но потом сам поиграл и понял, что это очень крутой вариант на каждый день. Едешь на работу - достал смартфон, открыл игру и можешь закрашивать сектора, у меня вот получается один сложный рисунок зарисовать и все, на день хватает. Если вы более упорный пользователь, то можно и больше в сутки рисовать, тогда спустя две-три недели вы зарисуете почти все, что есть в программе бесплатного, и тогда уже можно будет думать о платной подписке. Отдельно стоит посоветовать игру детям - она увлекает на очень длительное время, учит различать цвета, цифры и формы.