Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок

2018-01-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - No.Draw; [75]
В последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же аудиторию очень слабо. Например, та же игра No.Draw представляет из себя обычную раскраску, которыми вы в детстве игрались - секции нужно заполнять определенным цветом и тогда картинка получится максимально интересной. Потом появились раскраски, в которых нужно было рисовать карандашами определенного цвета - секции рисунка были пронумерованы, карандаши тоже, вам нужно было лишь цифры сопоставить и разрисовать аккуратно. Данная игра построена точно на тех же правилах, только теперь вы будете заполнять секции на экране при помощи пальцев - нажимаете на нужный цвет и заполняете поле с определенной цифрой. Если все сделать правильно, то картинка будет завершена и вы получите определенное моральное удовольствие от того, что завершили столь интересный процесс. Но, есть и детали.

Покраска

Когда вы открываете страницу с рисунком, то в центре сразу можно заметить сам рисунок, а внизу цвета в кружочках с цифрами. Это удобно, ведь даже если у вас какие-то проблемы с распознаванием цветов, то по цифрам вы вполне сможете все зарисовать. Далее, вы выбираете нужный цвет и начинаете по клеткам все закрашивать. Когда определенный цвет будет полностью закрашен, снизу он будет перечеркнут и вы будете знать, что дальше смотреть в сторону этого цвета нет необходимости. Когда на странице около двух десятков цветом, такой вариант мне очень даже понравился - не путаешься в цветах и постепенно все заполняешь. Плюс, всегда картинку можно увеличить, дабы зарисовать какие-то отдельные сектора, а если зажать палец на дисплее, то появится лупа, что тоже удобно, особенно если рисунок сложный. В принципе, в плане работы с рисунком ничего сложного я не обнаружил, разберется даже ребенок.

Сложность

Разработчики не могут контролировать сложность каждого рисунка, так что здесь нет каких-то уровней или чего-то в таком духе. То есть, вы можете нарисовать ультра-сложный проект, потом попасть на рисунок с пятью цветами, потом опять на сложный и так далее. Это немного сбивает с толку, но, в принципе, если для вас это не проблема, то вообще никаких недостатков в плане сложности назвать не могу. Есть чем себя занять и на том спасибо.

Встроенные покупки

Очень важно моментом в этой игре являются встроенные покупки, ведь если бы доната было слишком много, то играть вы бы не захотели. Однако, разработчик придумал все достаточно интересно - некоторые рисунки, практически большая половина, доступна сразу, без каких-либо вложений и доната. Примерно 30% всех рисунков доступны только по платной подписке, и еще процентов десять можно открыть, если посмотреть рекламный ролик. То есть, даже не вкладывая денег, вы получаете 70% всего контента бесплатно, жаловаться не стоит - здесь настолько много вариантов раскрасок, что голова идет кругом даже без вложения реальных средств.

Итог

Я сам был не особо в восторге от популярности данного жанра игровых продуктов, но потом сам поиграл и понял, что это очень крутой вариант на каждый день. Едешь на работу - достал смартфон, открыл игру и можешь закрашивать сектора, у меня вот получается один сложный рисунок зарисовать и все, на день хватает. Если вы более упорный пользователь, то можно и больше в сутки рисовать, тогда спустя две-три недели вы зарисуете почти все, что есть в программе бесплатного, и тогда уже можно будет думать о платной подписке. Отдельно стоит посоветовать игру детям - она увлекает на очень длительное время, учит различать цвета, цифры и формы.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфонОбзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфон
Обзор gmb audio MHP-YUL-BK. Модель Обзор gmb audio MHP-YUL-BK. Модель "Монреаль"
Обзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблокаОбзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблока
Обзор MARVO Ice Dragon VAR-156. Игровая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор MARVO Ice Dragon VAR-156. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MPОбзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MP
Предварительный обзор Razer Nommo. Колон...
Предварительный обзор Razer Nommo. КолонУ компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают ...
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
Предварительный обзор Razer Project Lind...
Предварительный обзор Razer Project LindПрежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпуст...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мо...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая моНаверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно ...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь ...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное врем...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное времНесмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики иг...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastКомпьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают им...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобноПлееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс ...
Предварительный обзор Cooler Master COSM...
Предварительный обзор Cooler Master COSMКомпьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если ...
Обзор Psebay. Красивые гонки...
Обзор Psebay. Красивые гонкиВ большинстве случаем я говорю о том, что мобильные игры совершенно не обязаны быть красивыми - вы вполне...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт ре...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт реВступление На протяжении своего дня я активно использую массу разных устройств, которые должны ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor