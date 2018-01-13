Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядное устройство с технологией быстрой зарядки

2018-01-13, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO QSE-5U-EU-BK; [78]
Практически у каждого человека в пользовании есть сразу несколько мобильных устройств, которые частенько требуются в зарядке. Однако не всегда получается пополнить заряд аккумулятора быстро и, что не мало важно, надежно. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей современными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами зарядное устройство для мобильных телефонов и планшетных ПК ORICO QSE-5U. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя стоимость зарядной станции, по данным сервиса ЯндексМаркета, составляла приблизительно 2500 рублей. В комплект поставки входят:
  • Зарядное устройство ORICO QSE-5U
  • Кабель для питания
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Характеристики

  • Модель: ORICO QSE-5U
  • Количество USB портов: 5
  • Номинальный вход AC: 100-240V 50 / 60Hz 1.2A Макс.
  • Номинальная мощность: 1 * QC2.0 (5V2A, 9V2A, 12V1.5A), 4 * 5V2.4A
  • Quick Charge 2.0
  • Общий выход: 5V8A 40W
  • Длина кабеля для питания: 1.2M

Внешний вид

Устройство получило под свое управление компактные габариты, что позволяет установить данную станцию в любое удобное для вас место. Зарядное устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки никаких нареканий нет.

Верхняя часть устройства выполнена из черного пластика. На ней находится светодиодный индикатор режима работы устройства и надпись компании ORICO.

Нижняя часть корпуса выполнена в сером цвете. Здесь же можно увидеть техническую информацию.

На одной из боковых граней обосновался разъем для подключения кабеля для питания.

Длина кабеля составляет 1.2 метра, чего вполне достаточно для того, чтобы комфортно протянуть его на рабочую зону.

На противоположной стороне расположились сразу пять USB-портов, один из которых поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0. Порт выделен зеленым цветом.

Если посмотреть на общую картину, то мы получаем современную, многофункциональную зарядную станцию для мобильных устройств. Стильный дизайн позволит вписаться устройству в интерьер любого места. Кроме того, данное решение можно переносить в любое удобное для вас место и вместо пяти зарядных устройств, использовать лишь одно.

Функционал

Как мы уже и говорили, данное устройство получило под свое управление сразу пять умных USB-портов, которые сумеют быстро зарядить ваше мобильное устройство, будь то смартфон, или планшет.

Один USB-порт получил технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0 (5V2.4A/9V2A/12V1.5A). Однако не стоит подключать в данный USB-порт устройства, которые не поддерживают данную технологию.

Остальные USB-порты выдают максимальную мощность в 5V2.4A. Следует сказать, что это сразу четыре смарт-порт зарядки Super Charge, которые существенно отличаются от обычных зарядных устройств. Кроме того, устройство получило восемь модулей защиты: огнезащитные материалы, защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева и т.д. Другими словами перед нами многофункциональная, умная зарядная станция, которая самостоятельно подберет необходимо напряжение для зарядки вашего устройства. Ведь в большинстве случаев мы частенько заряжаем, к примеру свой смартфон, при помощи сторонних зарядных устройств, которые могут навредить вашему аккумулятору.

Итоги

Подведем итоги по умной зарядной станции ORICO QSE-5U. Среди плюсов можно отметить наличие сразу пяти умных USB-портов, обеспечивающие не только быструю, но и защищенную зарядку ваших мобильных устройств. Кроме того, компактные габариты и стильный дизайн привлекут внимание ваших знакомых, устройство действительно смотрится очень эффектно на любом месте. Также следует отметить, что ORICO QSE-5U заменяет одновременно пять зарядных устройств. На выходе вы получаете современное, многофункциональное решение за приемлемую стоимость. Что касается минусов, нам найти их не удалось, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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