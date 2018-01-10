Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой адаптер

Комплект поставки

Портативный сетевой адаптер ORICO UTL-U3

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через LAN-порт. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании ORICO, портативный сетевой адаптер USB 3.0, модель UTL-U3. При помощи данного девайса вы можете подключить свой ноутбук к сети Интернет при помощи LAN. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о ORICO UTL-U3. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 1200 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Портативный сетевой адаптер USB 3.0

Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка Wake-on-LAN

Порт вывода: USB 3.0

Материал корпуса: ABS-пластик

Цвет: Черный

Размеры: 90х30х23 мм

Вес: 60 г

Сертификация: CE и FCC

Совместимость с ОС: Windows XP и более поздние версии, MAC OS X V10.6 и 10.8.

Поддержка функции горячей замены

Внешний вид

Внешне устройство напоминает небольшой USB-накопитель. Выполнен девайс в черном цвете из высококачественного ABS-пластика, к качеству сборки никаких нареканий у нас не появилось, все закреплено крепко и надежно.

На одной из граней обосновался несъемный USB 3.0 кабель для подключения к ноутбуку или MAC.

На противоположной грани находится разъем для подключения LAN.

На верхней части устройства можно увидеть логотип компании ORICO.

ORICO UTL-U3

В работе устройства сумеет разобраться даже самый неопытный пользователь. Достаточно сделать два простых шага: подсоединить адаптер к порту USB на ПК или ноутбуке и после этого подсоединить сетевой кабель к порту Enternet адаптера. Остается лишь настроить интернет подключение на своем устройстве, если же подключение к сети было установлено заранее, то устройство автоматически подключится к Интернет.

Мы провели замеры скорости на своем устройстве. В качестве интернет провайдера был использован ДОМ.РУ, со скоростью подключения 8 мб/с. Ниже представлены результаты замеров скорости при подключении напрямую через LAN на ПК и через подключение при помощи сетевого адаптера ORICO UTL-U3.

Портативный сетевой адаптер ORICO UTL-U3 преобразует сигнал 10/100М Enternet в USB 3.0 для простого подключения планшета, ультрабука, MacBok, ноутбука или настольного компьютера к интернету. Другими словами, на выходе мы получаем универсальное решение для подключения к сети. Данная новинка особенно приглянется для пользователей MacBok, где нет порта LAN.

(Обычное подключение)

(Подключение через ORICO UTL-U3)

Итоги

Подведем итоги по портативному сетевому адаптеру ORICO UTL-U3. Устройство отлично справилось со своей поставленной задачей. Компактные размеры позволяют не занимать много места на рабочем месте, а стильный дизайн сумеет вписаться в интерьер любого устройства. Порадовало то, что скорость Интернет соединения практически не отличается от прямого подключения и остается стабильным и постоянным без всяких сбоев в работе. В любом случае выбор остается за вами. Лично у нас остались лишь положительные впечатления о ORICO UTL-U3.