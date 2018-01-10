Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой адаптер

2018-01-10, Автор - Айдар Габдулхаков; [91]
Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через LAN-порт. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании ORICO, портативный сетевой адаптер USB 3.0, модель UTL-U3. При помощи данного девайса вы можете подключить свой ноутбук к сети Интернет при помощи LAN. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о ORICO UTL-U3. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 1200 рублей. В комплект поставки входят:
  • Портативный сетевой адаптер ORICO UTL-U3
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Портативный сетевой адаптер USB 3.0
  • Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с
  • Поддержка Wake-on-LAN
  • Порт вывода: USB 3.0
  • Материал корпуса: ABS-пластик
  • Цвет: Черный
  • Размеры: 90х30х23 мм
  • Вес: 60 г
  • Сертификация: CE и FCC
  • Совместимость с ОС: Windows XP и более поздние версии, MAC OS X V10.6 и 10.8.
  • Поддержка функции горячей замены

Внешний вид

Внешне устройство напоминает небольшой USB-накопитель. Выполнен девайс в черном цвете из высококачественного ABS-пластика, к качеству сборки никаких нареканий у нас не появилось, все закреплено крепко и надежно.

На одной из граней обосновался несъемный USB 3.0 кабель для подключения к ноутбуку или MAC.

На противоположной грани находится разъем для подключения LAN.

На верхней части устройства можно увидеть логотип компании ORICO.

ORICO UTL-U3

В работе устройства сумеет разобраться даже самый неопытный пользователь. Достаточно сделать два простых шага: подсоединить адаптер к порту USB на ПК или ноутбуке и после этого подсоединить сетевой кабель к порту Enternet адаптера. Остается лишь настроить интернет подключение на своем устройстве, если же подключение к сети было установлено заранее, то устройство автоматически подключится к Интернет.

Мы провели замеры скорости на своем устройстве. В качестве интернет провайдера был использован ДОМ.РУ, со скоростью подключения 8 мб/с. Ниже представлены результаты замеров скорости при подключении напрямую через LAN на ПК и через подключение при помощи сетевого адаптера ORICO UTL-U3.

Портативный сетевой адаптер ORICO UTL-U3 преобразует сигнал 10/100М Enternet в USB 3.0 для простого подключения планшета, ультрабука, MacBok, ноутбука или настольного компьютера к интернету. Другими словами, на выходе мы получаем универсальное решение для подключения к сети. Данная новинка особенно приглянется для пользователей MacBok, где нет порта LAN.

(Обычное подключение)

(Подключение через ORICO UTL-U3)

Итоги

Подведем итоги по портативному сетевому адаптеру ORICO UTL-U3. Устройство отлично справилось со своей поставленной задачей. Компактные размеры позволяют не занимать много места на рабочем месте, а стильный дизайн сумеет вписаться в интерьер любого устройства. Порадовало то, что скорость Интернет соединения практически не отличается от прямого подключения и остается стабильным и постоянным без всяких сбоев в работе. В любом случае выбор остается за вами. Лично у нас остались лишь положительные впечатления о ORICO UTL-U3.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGBОбзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGB
Обзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешениемОбзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешением
Обзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфиОбзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфи
Обзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложенияОбзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложения
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой ...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через L...
Предварительный обзор Thermaltake View 2...
Предварительный обзор Thermaltake View 2Стоит отметить, что на современном рынке компьютерных корпусов кардинально изменилось отношение покупател...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощи...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощиНесмотря на обилие жанров и возможностей для реализации своих фантазий на мобильной платформе, разработчи...
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27ACСтоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего д...
Обзор Moleskine. Стильный блокнот...
Обзор Moleskine. Стильный блокнотК моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не ...
Предварительный обзор Huawei MateBook D....
Предварительный обзор Huawei MateBook D.Стоит отметить, что большинство современных пользователей при выборе ноутбука смотрят либо в сторону MacB...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9Все мы знаем компанию Samsung, которая отлично себя показывает как на рынке смартфонов, так и на рынке те...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станция...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станцияСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед в...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умом...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умомКонтролировать личные расходы и доходы - очень важная задача, которая удается далеко не всем. Дело в том,...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 На протяжении достаточно длительного времени пользователи обсуждали выход мобильного телефона Samsung Gal...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor