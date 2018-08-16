Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая платформа

2018-08-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Omlet Arcade; [78]
Прямые трансляции сейчас есть буквально везде — вы можете в Инстаграм свое лицо отправить в режиме реального времени, можете на ПК играть и показывать геймплей другим игрокам, можете спокойно транслировать игровой процесс с консоли. А что с мобильными играми? Большинство стримеров подключают смартфон к компьютеру, либо загружают эмулятор, и потом уже начинают работать с контентом, настраивать свой гаджет и трансляцию. Однако, теперь есть новая платформа под названием Omlet Arcade, которая позволяет вам смотреть контент, который стримят именно со смартфона, плюс самостоятельно запускать трансляции свои. Это крутая возможность и сам сервис выглядит очень интересно, так что мы решили посмотреть и оценить возможности новинки. Конечно, конкурировать с Twitch платформа пока что не может, но нам это и не важно. Главное — можно со смартфона запустить трансляцию и играть.

Просмотр контента

Очень важно для комфорта пользователя, чтобы просмотр видео в приложении было удобным и без лишних заморочек. И здесь так все и реализовано — вы заходите в программу, открывается меню и вам показывают контент по популярным играм. То есть, вам не нужно открывать дополнительные вкладки, запускать поиск, потом что-то там искать и находить. Просто пролистайте вниз и найдите ту игру, которая вам больше всего интересна. Вероятно, это наиболее уместный вариант работы с контентом — вы листаете вниз по списку игр, а если листать по горизонтали, то можно просматривать все варианты контента. Когда вам понравился какой-то автор или просто появилось желание посмотреть какой-то канал, то вам нужно просто нажать пальцем на окошко и вас сразу перенаправит на просмотр в приложении. Там у вас будет чат с комментариями и вся необходимая информация. Вообщем, в этом плане все шикарно.

Далее, вы можете просматривать видео в вертикальном режиме, для этого просто держите смартфон в портретном режиме, а внизу будет чатик и там можно общаться. Если же вы хотите смотреть геймплей в полном размере, то просто переверните его в горизонтальное положение. Для просмотра профиля ведущего трансляции нужно протянуть пальцем справа налево, во всем остальном плеер ничем не отличается от остальных продуктов на рынке. И это круто, что вы просто скачиваете приложение и можете сразу пользоваться. Вам даже регистрироваться не нужно для просмотра стримов, просто заходите в режиме гостя и все.

Своя трансляция

Для ведения собственной трансляции вам нужно будет зарегистрироваться, благо там всего несколько пунктов и вам не нужно будет тратить особо много сил, чтобы это завершить. Дальше внизу вы нажимаете на плюсик и начинаете работать. Я не совсем понял, как работают ограничения в этом приложении, ведь таким образом вы просто транслируете экран смартфона, а не саму игру. Можно же личные данные спалить или просто показывать порнографию. Наверное, у разработчиков есть какой-то хитрый механизм работы с контентом, о котором нигде не говорится.

Итог

Пока что рано говорить о том, сможет ли проект конкурировать с основными игроками на рынке или нет. Это трудно, потому что мобильные игры хотя и пользуются огромной популярностью, но смотреть контент обычно предпочитают с «взрослых» платформ. На данный момент штука очень прикольная и если вы давно хотели попробовать себя в роли стримера, то обязательно запускайте продукт и начинайте вещать. Может это позволит собрать аудиторию и стать настоящим миллионером. Хотя ладно, с миллионером это я загнул, но развить свой канал или просто навыки ведения трансляции вам никто не мешает.


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