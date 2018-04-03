Обзор PC Architect. Сами себе инженеры

2018-04-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - PC Architect; [129]
Игра с отличной идеей, но ужасной реализацией. Собственно, от игры PC Architect я многого не ожидал, это довольно простенькая на первый взгляд игра с массой возможностей. В описании я увидел, что можно будет собирать свой собственный персональный компьютер, чтобы потом как-то с ним работать, добывать валюту, выполнять задания и все в таком духе. Звучало очень круто, интересно, но на деле разработчик не смог дотянуть до достойной реализации. Но, я решил рассказать вам о данном продукте, чтобы каждый знал, какой игра может быть. Это довольно интересно, ведь сейчас каждый второй играет на компьютере, но даже приблизительно не понимает, как это все устроено и почему нужны эти комплектующие, а эти не подходят. Вот давайте и посмотрим на то, как компьютер собирать, что влияет на его характеристики и прочие моменты. А потом научимся добывать криптовалюту, продавать ее и радоваться.

Геймплей

Игровой процесс построен на сборке компьютера и это довольно интересно реализовано. Здесь не будет никаких подсказок, никаких советов или указателей. У вас есть бюджет в 300 долларов, есть дикое желание стать крутым инженером. Для начала нужно пойти в местный магазин и купить самый доступный процессор, который у вас есть. Потом подбираем ему материнскую плату, чтобы подходила по сокету, чтобы все сходилось. Далее, выбираем оперативную память, видеокарту и считаем сколько потребляет все это добро мощности. Подбираем себе блок питания, собираем это все и запускаем. Если все правильно, то ваша система заработает и можно будет зарабатывать на ней деньги. Для начала проходим тест в бенчмарке, чтобы понимать какая производительность у вашего компьютера, а потом зарабатываем деньги — добываем криптовалюту. Довольно интересный процесс, сидишь и клацаешь на дисплей.

Проблемы

Я сразу столкнулся с такой проблемой — для моего процессора в местном магазине просто не было нужной материнской платы. Прямо как в жизни. Тогда я отправился в интернет и выяснил, что там некоторые продукты дороже, их нужно ждать дольше, но они там есть. Купил себе материнскую плату и блок питания, так как в магазине бы только очень дорогой вариант за тьму денег. Собрал систему и понял, что забыл купить оперативную память. Купил. Отправляюсь на тест и понимаю, что купить я купил, а поставить забыл. То есть, прямо настоящий симулятор сборки компьютера, ничего не придумали.

Биткоины

На протяжении всего игрового процесса вы будете добывать биткоины на своем компьютере, если он будет работать, конечно же. Добывая криптовалюту, вы можете продавать ее за фиксированную цену в 50 долларов, либо же покупать за 2 биткоина ящик с какой-то железкой. Здесь вы играете в лотерею — можно вытянуть видеокарту за 200 баксов, можно процессора за 300 (мне повезло), а можно достать карту за 40 долларов. Учитывая, что вы отдали 100 баксов за коробку и получили 40 прибыли, оказались в итоге в минусе. Играть в такую лотерею не советую, так как на старте денег не так много и каждая лишняя десятка чего-то стоит.

Итог

Игра очень увлекает. Здесь вам и разгон, способный поднять тактовую частоту или полностью сжечь вам видеокарту, и массу дополнительных характеристик, моделей и характеристик. Нужно неплохо разбираться в характеристиках, чтобы понять какая видеокарта лучше, поднять производительность компьютера и потом чего-то достичь в этом проекте. Можно продавать компьютеры, собирая их на заказ, можно еще массу разных задач делать. Здесь все зависит от вас, нужно лишь учиться, работать над собой и получать от этого массу удовольствия.


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