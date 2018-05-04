Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для смартфона

Далеко не все современные игровые проекты могут похвастаться возможностью привлечь пользователя хотя бы на неделю. Вы можете зайти в казуальную игру, провести там часов три-четыре и удалить, так как продукт скучный. Для большего вовлечения пользователей разработчики создают более крупные проекты, вроде Paladins Strike. Это настоящая MOBA, которая позволит вам сражаться на смартфоне и получать от этого массу положительных эмоций. Думаю, если вы много играете на компьютере в подобного рода игры, то данная новинка окажется идеальной находкой. Здесь вам и мультиплеер, и длительное развитие, и прочие привлекательные мелочи. Осталось только разобраться как играть, как побеждать, а все остальное вы и сами изучите. Мы сегодня поговорим о возможностях новинки и о том, почему пользователи так рьяно хотят поиграть в этот проект. Все же, на рынке есть множество крутых аналогов.

Игровой процесс

В основе игрового процесса лежит захват точек. У нас имеется два главных здания — одно ваше, другое врага, между ними есть одна дорого и маленькие тропинки по бокам. Задача пользователя в том, чтобы захватить первую точку, там появится вагон со взрывчаткой. Далее, этот вагон нужно сопровождать — пока герой находится в радиусе, вагончик двигается. Враги же должны атаковать вас и загнать свой вагон в ваше главное здание. В этом плане игровой процесс кажется довольно простым, однако когда начинаешь сражаться, то все становится гораздо сложнее. Враги постоянно атакуют со всех сторон и ваш вагончик двигается со скоростью улитки. При этом, нужно правильно использовать свои умения и стараться побеждать в команде, где каждый играет сам за себя. Вообщем, будет тяжело, но игровой процесс мне понравился — это заслуживает вашего внимания.

Персонажи

Стоит отметить, что здесь у каждого персонажа есть свои особенности и свои задачи. Например, я люблю играть за героя поддержки, так как никто другой этого персонажа не берет никогда. Однако, когда враги нападают впятером и наносят тьму урона, а я нажимаю парочку умений и все мои союзники получают лечение, а враги умирают толпой, то ощущения шикарные. Всего в игре пока что 24 героя, они выглядят привлекательно и вы можете менять им скины, менять себе аватар. Игра предоставляет громадные просторы для фантазии, хотя большая часть персонажей на старте заблокированы. Тут мы доходим до доната.

Встроенные покупки

Стоит отметить, что встроенные покупки не дают вам никакого преимущества в игре. То есть, вы можете вложить хоть десять тысяч долларов, но обычный игрок с прямыми руками вполне может вас победить. Дело в том, что игра дает вам только возможность менять скины, то есть внешний вид. На характеристики персонажа или что-то в таком духе это не влияет. Конечно, можно открыть новых персонажей быстрее, если вкинуть немного денег, но это не поможет вам побеждать, так как практически все персонажи здесь одинаковые по своим возможностям, никого ультра-сильного нет.

Итог

Очень важным элементов виртуального мира является ваше умение играть за определенного героя. Если вы научитесь за всех персонажей правильно себя вести на поле боя, то будет круто, но я бы посоветовал взять одного героя и поиграть на нем раундов двадцать-тридцать, тогда вы хоть как-то разберетесь в умениях и навыках. Проект достаточно интересный, простой в освоении, но требующий постоянной практики и тренировок. Да и без постоянной активной игры вы не получите всех персонажей, которые нужды для того, чтобы полностью овладеть полем боя. Обязательно попробуйте — будет круто.