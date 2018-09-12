Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскраски

2018-09-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Pixel King; [57]
Я уже много раз играл в подобного рода проекты. Здесь вам нужно раскрашивать какие-то фигуры по пикселям нужным цветом и в итоге получается классная картинка, которую потом стыдно кому-то показать. Тем не менее, игры такого профиля идеально подходят для убивания времени — сел, залип на какое-то время, потом занялся своими делами. Именно из-за этого я заметил Pixel King, которая выглядит прикольно, у нее есть некоторые свои преимущества и она свежая. Очень много проектов на рынке уже вам надоели, а здесь что-то свежее, привлекательное, удобное. Некоторое время я поиграл и понял, что авторы проекта вывели жанр раскрасок на совершенно иной уровень — теперь это настоящая ролевая игра, пусть и с примитивным геймплеем. Сегодня я расскажу вам обо всех преимуществах и недостатках проекта, чтобы вы понимали, о чем идет речь и почему это действительно важная новинка для любителей раскрасок.

Геймплей

Собственно, в основе игрового режиме лежит закрашивание квадратиков. У вас есть какой-то рисунок, замка допустим, который нужно закрасить. Если приблизить фигуру, то вы заметите квадратики с цифрами, а внизу экрана есть аналогичные цветные квадраты, только уже подписанные. Вы просто выбираете квадратик и закрашиваете все подходящие цифры, после чего берете следующий и двигаетесь по рисунку. Нужно отметить, что это достаточно интересное занятие, хотя далеко не всем оно будет по душе. Сидишь себе, подбираешь нужные квадратики и рисуешь, чтобы потом получить цельную картинку. Мне лично это приносит тонну удовольствия, а вот любителям шутеров или гонок такой геймплей не очень понравится. Отмечу, что чем больше вы приближаете картинку, тем меньше шансов промахнуться мимо нужного квадратика, но и прохождение «локации» отнимает заметно больше времени.

Ролевая составляющая

Обычно в играх такого плана нужно просто раскрашивать какие-то картинки и получать от этого удовольствие. Здесь же разработчики решили подойти более обстоятельно и придумали целую сюжетную линию, в которой вам нужно строить свое королевство. Сначала строим замки, разные здания и постройки, после этого можно заняться населением, живностью и растениями. Это все повышает ваш уровень и позволяет продвигаться по развитию. Очень прикольная идея, которую ранее никто еще не реализовывал. Да и есть лишний раз дополнительная мотивация заниматься раскрасками.

Донат

Конечно, в такого рода играх разработчики всегда стараются заработать хоть на чем-то. Кто-то вставляет рекламу, которая мешает жить, кто-то добавляет возможность открывать контент за реальные деньги. Здесь все реализовано своим способом — некоторые здания и персонажей вы можете открыть только за деньги. То есть, построить бесплатные здания вы можете, но строения с долларом на иконке окажутся недоступными. Это немного разочаровывает, особенно когда открываешь все элементы в каталоге, а остаются только платные и с этим ничего не поделать.

Итог

Если у вас часто возникает желание провести свое время в казуальной игре, которая не требует от вас мыслительной активности, то данный проект идеально подходит. Иногда хочется откинуть все мысли и просто сидеть что-то делать, пока в метро едешь, например. Здесь нет ничего сложного, нет невероятных задач или требований к геймеру, вы просто выбираете категорию, потом элемент и начинаете заниматься своими делами. Картинки красивые и интересные, подойдут не только детям, но и взрослым. Я вот неплохо залип на строениях и никак не могу от них оторваться, что весьма удивительно.


Комментарии:
Представлен корпус Thermaltake Versa J23...
Представлен корпус Thermaltake Versa J23Представлен новый корпус Thermaltake Versa J23, который подходит для игровой системы. Сообщается о приме...
Стала известна дата анонса смартфона On...
Стала известна дата анонса смартфона OnПоявились изображения нового смартфона 6T от компании OnePlus. Гаджет получил 6,4-дюймовый экран с разреш...
Лучший игровой ноутбук 2018 года. ASUS R...
Лучший игровой ноутбук 2018 года. ASUS RИгровые ноутбуки пользуются громадным спросом, так как это действительно удобно и компактно в повседневно...
Xigmatek анонсировала компьютерный корпу...
Xigmatek анонсировала компьютерный корпуПредставлен новый корпус Xigmatek Glaive для создания игровой системы среднего уровня. Сообщается о прим...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. Игров...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. ИгровВ последнее время рынок планшетов как-то сильно упал. Это заметно по тому, что крупные компании перестали...
Появились технические характеристики нов...
Появились технические характеристики новУмный браслет Huawei Band 3 Pro прошел сертификацию FCC. Гаджет Huawei Band 3 Pro получил защиту от попа...
Chuwi готовит к продаже планшет Hi9 Plus...
Chuwi готовит к продаже планшет Hi9 PlusКомпания Chuwi готовит к продажам планшет Hi9 Plus. Гаджет получил 10,8-дюймовый IPS-экран с разрешением ...
Xiaomi Pocophone F1 получил поддержку Qu...
Xiaomi Pocophone F1 получил поддержку QuНе так давно стало известно о том, что смартфон Xiaomi Mi A2 получил поддержку быстрой зарядки Quick Char...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma FreeDrive 108. Доступный автомобильный видеорегистраторОбзор Digma FreeDrive 108. Доступный автомобильный видеорегистратор
Обзор Seagate IronWolf 14 TB (ST14000VN0008). Лучший диск для NASОбзор Seagate IronWolf 14 TB (ST14000VN0008). Лучший диск для NAS
Обзор Vivo V11. Звездный смартфон с безграничным экраномОбзор Vivo V11. Звездный смартфон с безграничным экраном
Обзор REDRAGON LAVAWOLF. Лучшая игровая мышка для геймеров Обзор REDRAGON LAVAWOLF. Лучшая игровая мышка для геймеров
Обзор Harper HB-508. Народный вариант наушников Apple AirPodsОбзор Harper HB-508. Народный вариант наушников Apple AirPods
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2Сейчас стало модно называть свой монитор профессиональным даже в том случае, если он таковым совершенно н...
Обзор Dragon Quest XI: Echoes of an Elus...
Обзор Dragon Quest XI: Echoes of an ElusДля отечественного геймера японские игры всегда были загадкой. Мы привыкли играть в американские и европе...
Предварительный обзор ASUS ROG Ryuo. Шик...
Предварительный обзор ASUS ROG Ryuo. ШикПользователи обожают красивые комплектующие. Такие штуки обычно стоят громадных денег и далеко не всем ну...
Обзор BikeUnchained. Велогонка для профи...
Обзор BikeUnchained. Велогонка для профиГоночные симуляторы всегда были сильной стороной мобильных проектов, так как пользователь может спокойно ...
Предварительный обзор Vivo X23. В этот р...
Предварительный обзор Vivo X23. В этот рПрактически каждый второй смартфон на сегодняшний день выходит с челкой в верхней части экрана — это нова...
Предварительный обзор Fujifilm X-T3. Нов...
Предварительный обзор Fujifilm X-T3. НовВ последнее время можно заметить явную тенденцию перехода крупных производителей фотоаппаратов с зеркальн...
Предварительный обзор Toshiba Portege X3...
Предварительный обзор Toshiba Portege X3В последнее время популярность гибридных устройств сильно возросла — пользователи не хотят платить за два...
Предварительный обзор Razer Kraken Tourn...
Предварительный обзор Razer Kraken TournХорошая игровая гарнитура — залог успеха в большинстве соревновательных игр. Вы можете сколько угодно гов...
Обзор Happy Glass. Шикарная головоломка...
Обзор Happy Glass. Шикарная головоломкаОчень редко мобильные игры удивляют своим геймплеем, так как разработчики попробовали уже все возможные с...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам Спок...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам СпокДовольно часто игры на основе фильмов или книг получаются ужасными. Дело в том, что такого рода проекты с...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. Д...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. ДДостаточно часто производители ноутбуков выпускают какую-то интересную штуку, которая по их мнению подход...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отлич...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отличТематика космоса многих пользователей привлекает своей недоступностью. Гонки, шутеры, разнообразные квест...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor