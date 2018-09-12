Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскраски

Я уже много раз играл в подобного рода проекты. Здесь вам нужно раскрашивать какие-то фигуры по пикселям нужным цветом и в итоге получается классная картинка, которую потом стыдно кому-то показать. Тем не менее, игры такого профиля идеально подходят для убивания времени — сел, залип на какое-то время, потом занялся своими делами. Именно из-за этого я заметил Pixel King, которая выглядит прикольно, у нее есть некоторые свои преимущества и она свежая. Очень много проектов на рынке уже вам надоели, а здесь что-то свежее, привлекательное, удобное. Некоторое время я поиграл и понял, что авторы проекта вывели жанр раскрасок на совершенно иной уровень — теперь это настоящая ролевая игра, пусть и с примитивным геймплеем. Сегодня я расскажу вам обо всех преимуществах и недостатках проекта, чтобы вы понимали, о чем идет речь и почему это действительно важная новинка для любителей раскрасок.

Геймплей

Собственно, в основе игрового режиме лежит закрашивание квадратиков. У вас есть какой-то рисунок, замка допустим, который нужно закрасить. Если приблизить фигуру, то вы заметите квадратики с цифрами, а внизу экрана есть аналогичные цветные квадраты, только уже подписанные. Вы просто выбираете квадратик и закрашиваете все подходящие цифры, после чего берете следующий и двигаетесь по рисунку. Нужно отметить, что это достаточно интересное занятие, хотя далеко не всем оно будет по душе. Сидишь себе, подбираешь нужные квадратики и рисуешь, чтобы потом получить цельную картинку. Мне лично это приносит тонну удовольствия, а вот любителям шутеров или гонок такой геймплей не очень понравится. Отмечу, что чем больше вы приближаете картинку, тем меньше шансов промахнуться мимо нужного квадратика, но и прохождение «локации» отнимает заметно больше времени.

Ролевая составляющая

Обычно в играх такого плана нужно просто раскрашивать какие-то картинки и получать от этого удовольствие. Здесь же разработчики решили подойти более обстоятельно и придумали целую сюжетную линию, в которой вам нужно строить свое королевство. Сначала строим замки, разные здания и постройки, после этого можно заняться населением, живностью и растениями. Это все повышает ваш уровень и позволяет продвигаться по развитию. Очень прикольная идея, которую ранее никто еще не реализовывал. Да и есть лишний раз дополнительная мотивация заниматься раскрасками.

Донат

Конечно, в такого рода играх разработчики всегда стараются заработать хоть на чем-то. Кто-то вставляет рекламу, которая мешает жить, кто-то добавляет возможность открывать контент за реальные деньги. Здесь все реализовано своим способом — некоторые здания и персонажей вы можете открыть только за деньги. То есть, построить бесплатные здания вы можете, но строения с долларом на иконке окажутся недоступными. Это немного разочаровывает, особенно когда открываешь все элементы в каталоге, а остаются только платные и с этим ничего не поделать.

Итог

Если у вас часто возникает желание провести свое время в казуальной игре, которая не требует от вас мыслительной активности, то данный проект идеально подходит. Иногда хочется откинуть все мысли и просто сидеть что-то делать, пока в метро едешь, например. Здесь нет ничего сложного, нет невероятных задач или требований к геймеру, вы просто выбираете категорию, потом элемент и начинаете заниматься своими делами. Картинки красивые и интересные, подойдут не только детям, но и взрослым. Я вот неплохо залип на строениях и никак не могу от них оторваться, что весьма удивительно.