Обзор Playme HS-3000. Бесконтактный диспенсер для антисептика

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Представляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство является незаменимым решением для дезинфекции рук в общественных местах. Встречайте, перед вами модель HS-3000. Давайте детальней изучим данную новинку.

Модель Playme HS-3000, как нам показалось, является самым удобным решением. Его не обязательно подвешивать на стену и достаточно установить, к примеру, на стол. Внешне устройство даже чем-то напоминает старые добрые умывальники. Спереди размещены индикаторы состояния работы.

Чуть ниже можно увидеть съемный поддон для жидкости, куда будут собираться излишки антисептика.

На нижней гране основного блока разместился сенсор, который позволяет оптимизировать расход дезинфицирующего средства. Здесь же находится распылитель, выключатель питания и переключатель HOT/COLD.

Сверху расположена крышка бака для заливки антисептика. Емкость бака составляет 2.8 литра, чего хватает для длительной работы. Это позволяет использовать данное устройства в самых оживленных местах активного трафика людей.

Несмотря на то, что данную модель можно установить на любую ровную поверхность, производитель предусмотрел и возможность подвесить устройство на стену. Крепление размещено на тыльной стороне корпуса, где также находится и кабель для подключения к сети 220 В.

Итоги

Подводя итоги по бесконтактному диспенсеру Playme HS-3000, следует отметить, что перед нами отличное решение для современного общества. Данный девайс идеально подойдет для размещения в местах большого скопления людей. Данная модель может похвастаться своим стильным дизайном, качественными материалами, сборкой и конечно же приемлемой ценой. Простота использования позволяет не нанимать специалистов для установки и обслуживания. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.