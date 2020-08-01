Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика

Представляем вашему вниманию целую линейку бесконтактных диспенсеров для антисептика от компании Playme. Данные устройства являются незаменимым решением для дезинфекции рук в общественных местах. Встречайте, перед вами сразу пять моделей: HS-500, HS-801, HS-901, HS-3000 и HS-6000. Давайте детальней изучим данные новинки.

Видео обзор

Комплект поставки

Поставляются диспенсеры в упаковке с подробной информацией. Комплект поставки практически не отличается. Помимо самого бесконтактного диспенсера внутри коробки находится набор крепежных болтов и документация. С ценами на устройства вы можете ознакомиться на официальном сайте компании Playme.

Дизайн

К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус устройств выполнен из прочного пластика. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Благодаря стильному и современному дизайну, бесконтактные диспенсеры для антисептика сумеют вписаться в интерьер любого помещения.

Модели Playme HS-500 HS-801 и HS-901 отлично подойдут для тех, кто ищет компактные решения. Если Playme HS-901 существенно отличается своим внешним видом, две другие модели практически схожи друг с другом.

Если же вам необходим бесконтактный диспенсер для большого потока людей, то на помощь приходят модели Playme HS-3000 и HS-6000.

Все устройства идеально подойдут для использования на фудкортах торгово-развлекательных центров, в медицинских учреждениях, в магазинах, на детских площадках и других местах массового скопления людей.

Playme HS-500

На лицевой части Playme HS-500 разместилась декоративная панель и световой индикатор.

Снизу можно увидеть сенсор и сам распылитель.

На верхней части расположен поворотный замок, который открывается при помощи специального ключа.

Бак для заливки антисептика и слоты для батареек размещены внутри корпуса. Емкость бака составляет 1000 мл, а для питания используются батарейки типа С.

На одной из боковых граней можно увидеть переключатель вкл/выкл и разъем для подключения питания от сети 220 В. Адаптер питания, к сожалению, в комплект поставки не включен, как и в моделях HS-801 и HS-901.

На тыльной стороне корпуса можно увидеть отверстия для подвешивания на стену.

Playme HS-801

Модель Playme HS-801 отличается от HS-500 лишь тем, что на передней панели нет декоративной вставки и сюда же вынесено окошко для контроля уровня антисептика в баке устройства.

Внутри также размещен бак емкостью в 1000 мл и работает устройство от батареек типа С, либо от сети 220 В.

Для работы девайс также необходимо подвешивать на стену.

Playme HS-901

Playme HS-901 отличается от других моделей своим компактным размером и совершенным дизайном.

Большую часть корпуса занимает бак для заливки антисептика емкостью 600 мл.

Верхняя крышка также фиксируется за счет простого замка и открывается при помощи специального ключа, который можно найти в комплекте с устройством.

Спереди можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы.

Снизу размещен сенсор и распылитель.

Здесь же находится переключатель вкл/выкл устройства и отсек для четырех батареек типа AA. Данная модель, в отличии от старших версий, не получила возможность работать от сети 220 В.

На тыльной стороне корпуса находится съемная площадка для подвешивания на стену.

Playme HS-3000

Модель Playme HS-3000, как нам показалось, является самым удобным решением. Его не обязательно подвешивать на стену и достаточно установить, к примеру, на стол. Внешне устройство даже чем-то напоминает старые добрые умывальники. Спереди размещены индикаторы состояния работы.

Чуть ниже можно увидеть съемный поддон для жидкости, куда будут собираться излишки антисептика.

На нижней гране основного блока разместился сенсор, который позволяет оптимизировать расход дезинфицирующего средства. Здесь же находится распылитель, выключатель питания и переключатель HOT/COLD.

Сверху расположена крышка бака для заливки антисептика. Емкость бака составляет 2.8 литра, чего хватает для длительной работы. Это позволяет использовать данное устройства в самых оживленных местах активного трафика людей.

Несмотря на то, что данную модель можно установить на любую ровную поверхность, производитель предусмотрел и возможность подвесить устройство на стену. Крепление размещено на тыльной стороне корпуса, где также находится и кабель для подключения к сети 220 В.

Playme HS-6000

Playme HS-6000 является старшей моделью в данной линейке и идеально сумеет вписаться в интерьер любого места благодаря своему стильному дизайну и относительно компактным габаритам. На передней панели находятся световые индикаторы состояния работы.

Снизу размещен распылитель и специальный сенсор, позволяющий существенно оптимизировать расход дезинфицирующей жидкости.

В отличии от модели HS-3000, Playme HS-6000 необходимо подвесить на стену. На тыльной стороне корпуса размещен кабель для питания от сети 220 В, кнопка вкл/выкл устройства и барабан регулировки дозы распыления. То есть пользователю дается возможность заранее выставить дозировку распыления антисептика.

Здесь же находится съемная крышка для обслуживания бака. Емкость бака составляет 1500 мл.

Помимо всего этого под барабаном регулировки дозы распылителя есть специальный разъем для подключения стерилизатора к системе контрольной двери. Другими словами, данный девайс поддерживает функцию управления открытием двери в помещении. Дверь будет закрыта до тех пор, пока не сработает стерилизатор для рук. Данная функция отлично показывает себя в специальных местах: операционные и лаборатории на фармацевтических заводах. Принцип работы весьма прост. После срабатывания стерилизатора прибор будет подавать сигнал для открытия двери, которая будет открыта на протяжении 6 секунд, после чего она автоматически закроется.

Сверху расположена открывающаяся крышка для заливки дезинфицирующего средства. Понравилось то, что под ней находится специальный фильтр, позволяющий предотвратить попадание в бак посторонних частиц.

Тесты Все пять устройств отлично показывают себя в работе и достойны внимания покупателей. Объем распыления в моделях HS-801 и HS-901 составляет 1 мл за одно распыление. В модели HS-500 он равен 0.8-1.5 мл. В двух других моделях объем распыления составляет от 1 до 10 мл.

Инфракрасные сенсоры отлично реагируют на руку во всех моделях. Достаточно просто поднести руку к распылителю, после чего устройство автоматически направит распыленную жидкость дезинфицирующего средства на вашу ладонь.

Понравилось то, что все устройства легко обслуживаются и для этого нет необходимости нанимать специалистов. Разработчики постарались сделать так, чтобы пользоваться данными решениями могли даже самые неопытные пользователи. Не понравиться может лишь отсутствие адаптеров питания в моделях HS-500/801/901. Необходимо будет докупить батарейки, либо сам адаптер. Однако вряд ли это можно назвать большим упущением.

Итоги Подводя итоги по бесконтактным диспенсерам от компании Playme, следует отметить, что перед нами отличное и необходимое решение для современного общества. Подобные устройства, как нам кажется, должны быть размещены везде, особенно в местах большого скопления людей. Все модели отличаются стильным дизайном, качественными материалами и сборкой, что существенно увеличивает срок службы устройств. Простота использования позволяет не нанимать специалистов для установки и обслуживания. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

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