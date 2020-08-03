Обзор Playme HS-500. Бесконтактный диспенсер для антисептика

Видео обзор

Представляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство является незаменимым решением для дезинфекции рук в общественных местах. Встречайте, перед вами модель HS-500. Давайте детальней изучим данную новинку.

На лицевой части Playme HS-500 разместилась декоративная панель и световой индикатор.

Снизу можно увидеть сенсор и сам распылитель.

На верхней части расположен поворотный замок, который открывается при помощи специального ключа.

Бак для заливки антисептика и слоты для батареек размещены внутри корпуса. Емкость бака составляет 1000 мл, а для питания используются батарейки типа С.

На одной из боковых граней можно увидеть переключатель вкл/выкл и разъем для подключения питания от сети 220 В. Адаптер питания, к сожалению, в комплект поставки не включен, как и в моделях HS-801 и HS-901.

На тыльной стороне корпуса можно увидеть отверстия для подвешивания на стену.

Итоги

Подводя итоги по бесконтактному диспенсеру Playme HS-500, следует отметить, что перед нами отличное решение для современного общества. Данный девайс идеально подойдет для размещения в местах большого скопления людей. Данная модель может похвастаться своим стильным дизайном, качественными материалами, сборкой и конечно же приемлемой ценой. Простота использования позволяет не нанимать специалистов для установки и обслуживания. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.