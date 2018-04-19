Обзор Pluszle. Математика на скорость...

Стоит сразу отметить, что игры вроде Pluszle понравятся далеко не всем в силу своей направленности — это достаточно сложная математическая головоломка, которую нужно решать на время. То есть, если вы большой фанат прийти после работы и просто зомби поубивать, то эта игрушка точно не для вас — она наоборот мозги напрягает. С другой стороны, некоторые геймеры любят работать головой и придумывают достаточно интересные варианты отдыха — кто-то разгадывает головоломки, кто-то вот математикой занимается. Если вы тоже большой фанат качественных игр, где нужно думать головой, то обязательно посмотрите на этот вариант. Разработчики постарались сделать продукт максимально интересным и нестандартным, местами сложность даже слишком высокая. Но, после длительных попыток и тренировок приходит понимание того, как здесь нужно играть и как побеждать. Особенно полезно тем, кто утром тяжело фокусируется на работу.

Геймплей

У нас есть игровое поле и два типа цифр — одни расположены на синих квадратиках и раскрашены белым цветом, вторые — на серых квадратиках и окрашены темно серым. Так вот, нам нужно смотреть на серый квадратик и потом из цифр в ряду или столбику собрать эту самую цифру, то есть сумму. К примеру, справа нарисована цифра 9, а в ряду у нас есть цифра 5, 4 и 3. Соответственно, нажимаем на 5 и 4, уровень пройден. Но это только на словах так просто, да и то только на начальных уровнях. Постепенно разработчик повышает уровень сложности и тогда уже начинаются трудности — когда есть и столбики, и ряды, вы должны выбирать такие цифры в сумму, чтобы удалось собрать цифры во всех направлениях. Это достаточно сложно и требует определенных навыков, плюс читать нужно хорошо и достаточно быстро. Но, думаю, суть игрового процесс вы уже уловили, можно двигаться дальше.

Уровни

Мне всегда нравилось в играх плавное повышение уровня сложности. Здесь разработчики постарались реализовать все максимально правильно — сначала нас учат, как играть. Показывают все правила и рассказывают как именно нужно выбирать цифры, как нужно смотреть на столбики и строчки. После этого отправляют на более сложные задания, а когда вы понимаете как их проходить, тут же повышают уровень сложности. Получается постоянный рост напряжения, когда нужно всегда держать в голове больше цифр. Это настолько круто реализовано, что даже словами описать не получается.

Помимо этого, разработчик дает вам возможность проходить задания несколько раз. То есть, прошли вы уровень на низкой сложности, теперь переключите на среднюю и попробуйте еще раз. Когда прошли и на средней, можно пойти на максимальный уровень сложности и попробовать себя уже там. Плюс, есть режим эксперта, где вы можете играть на максимальном уровне сложности во всех уровнях, но это действительно тяжело и нужно быть очень крутым математиком. С другой стороны, разработчик дает вам возможность играть так, как вам хочется, без компромиссов.

Итог

Как я уже сказал, игру создавали на для всех. Если вы хотите получить максимальное удовольствие от прохождения данного продукта, то нужно будет очень много думать и проверять тактики, читать литературу (например, советы по Судоку), чтобы понимать определенные тонкости. При этом, у вас есть громадный набор уровней, плюс возможность проходить их по несколько раз, что позволяет играть очень долго и не вкладывать при этом деньги. Это тоже крутой момент, ведь виртуальные покупки здесь хотя и есть, но пользоваться ими совершенно не обязательно. Думаю, вам стоит обратить на это внимание, особенно если любите тяжелые игры.