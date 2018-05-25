Обзор Pocket Troops. Условный шутер...

Стоит понимать, что абсолютно любой современный шутер для смартфона имеет свои яркие недостатки. У каких-то проектов управление слишком неудобное, у кого-то нет нормального мультиплеера, а кто-то просто делает упор на донат. Я не могу сказать, что данная игра является примером для подражания другим играм, но в нее точно стоит попробовать поиграть. Это весело, вам не нужно изучать сложные механики и тренироваться стрелять днем и ночью, вам не нужно покупать отдельно геймпад, чтобы иметь возможность стрелять по врагу с нормальной точностью. Вы просто заходите и сражаетесь с другими игроками, больше здесь нет ничего. Мне игра понравилась, она довольно веселая и интересная, но везде есть свои нюансы. Сегодня я расскажу вам обо всех преимуществах и недостатках продукта, чтобы вы могли понимать, насколько игрушка интересна для вас. Ведь у каждого свои вкусы и предпочтения.

Игровой процесс

У нас шутер, в котором вам не нужно стрелять по противникам самостоятельно, ваши персонажи стреляют без наведения. Вы можете выбрать цель, по которой персонажи откроют огонь, но это условность, так как самостоятельно вы не стреляете. Тем не менее, некий элемент тактики имеется и это уже хорошо. Во время прохождения каждого уровня вы будете уничтожать волны противников. Каждая волна отличается — то три противника, то один, но сильный, так что нужно всегда быть аккуратным и постоянно работать над тем, чтобы контролировать своих противников, правильно использовать умения и воевать с умом. Все же, победить в такого рода продукте без использования серого вещества в черепе будет очень проблематично. Хотя, конечно, это не головоломка и если вы решили отдохнуть и пострелять, то ничего сложного от вас никто не требует. Нажали на атаку и смотрите, как карают ваших противников.

Улучшения

На протяжении всего игрового процесса вы будете улучшать своего персонажа. Это довольно простая механика, которая состоит из повышения уровня персонажа и уровня его экипировки. Например, у меня два персонажа со снайперской винтовкой. Для улучшения я должен нажать на героя, потом вслепую открывать карточки с предметами. Если повезет и выпадет карточка с винтовкой, то вы будете спокойно сражаться с улучшенным стволом, если нет — полагайтесь на волю случая и идите в бой так, как есть. Конечно, это не очень круто, но другого варианта развития событий у вас нет.

Донат

Естественно, помимо улучшения оружия есть еще масса вариантов сделать свое войско более продвинутым, но обычно для этого нужно подождать приличное количество времени. Это не всегда удобно, особенно если хочешь быстро пройти уровень, но мощи немного не хватает. Здесь же вам рекомендуют приобрести валюту за реальные деньги и улучшить своего солдата более быстро. Не могу сказать, что это как-то сильно влияет на игровой процесс, но здесь же есть возможность сражаться с другими игроками из сети, значит встроенные покупки сильно влияют на игровой процесс и дают преимущество.

Итог

Проект не является чем-то уникальным в своем роде, это далеко не то, что можно назвать лучшим на рынке. Но, это увлекательная игра, где вы можете воевать с другими игроками, получать от этого массу удовольствия и радоваться возможностям, которые вам предоставляют. Для меня продукт показался интересным и пару вечеров я наиграл, после чего удалил игру и больше к ней не возвращался. Если вам она понравится больше и вы будете играть в нее активнее, то я буду только рад. Главное не вкладывайте деньги, ведь это совсем не та игра, куда стоит тратить свои сбережения.