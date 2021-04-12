Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин

Комплект поставки Polaris PMR 0305R

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку российского бренда Polaris. Встречайте, перед вами электрическая бритва с тремя плавающими роторными головками PRO 5 blades и 4D системой повторения контуров лица, модель PMR 0305R. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 3500 рублей. Давайте детальней изучим данное решение.Поставляется в стилизованной, компактной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя само устройство, специальную сумку чехол для переноски, щеточку для чистки, адаптер питания и документацию. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости электрической бритвы.

Дизайн Polaris PMR 0305R

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус электрической бритвы выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Лезвия устройства защищает специальная пластиковая крышка.

Бритвенная головка легко снимается, что позволяет быстро прочистить ее внутреннюю часть. Она выделена хромированной пластиковой вставкой.

Аналогичная вставка присутствует и на ручке электробритвы, что подчеркивает привлекательный дизайн устройства.

За работу отвечает одна единственная функциональная кнопка управления, которая размещена под специальным резиновым покрытием. Держать электробритву в руке очень удобно.

Чуть ниже находится дисплей/индикатор зарядки.

На нижнем торце расположен разъем для зарядки. Длины кабеля адаптера питания более чем достаточно.

На тыльной стороне корпуса устройства находится переключатель откидного триммера, который находится прямо над ним.

Функционал и возможности Polaris PMR 0305R

Бриться при помощи Polaris PMR 0305R очень легко и удобно. Для включения достаточно будет нажать функциональную кнопку управления. После чего останется лишь расположить головку бритвы под углом 90 градусов к поверхности кожи и перемещать ее вперед, назад в направлении противоположном росту щетины.

Все остальное за вас сделает 4D система повторений контуров лица и 3 плавающие роторные головки PRO 5 Blades, которые не оставят щетине не единого шанса.

Если же необходимо подровнять некоторые участки, то достаточно воспользоваться триммером.

Благодаря высокоточным двойным лезвиям и супергладким кольцам, бритье будет не просто безопасным, но и не оставит на коже вашего лица раздражений, что очень важно.

Понравилось то, что Polaris PMR 0305R поддерживает как сухое, так и влажное бритье, чем не могут похвастаться многие подобные девайсы.

Время до полной зарядки аккумулятора составляет 90 минут. Литиевая батарея может проработать до 75 минут за несколько циклов бритья, либо 40 минут при непрерывной работе. Как нам кажется, этого более чем достаточно для того, чтобы практически в течение месяца не переживать за сохранность аккумулятора.

Это позволяет брать Polaris PMR 0305R с собой в поездки, а для удобства транспортировки разработчики предусмотрели специальный чехол.

Итоги

Характеристики Polaris PMR 0305R

Тип бритвы: роторная

Количество бритвенных головок/сеток: 3 шт

Повторение контуров лица

Плавающая головка бритвы

Режущий блок: PMRB 03

Встроенный триммер

Возможность влажного бритья

Промывка ножей под водой

Время автономной работы: 75 минут

Время полной зарядки: 90 минут

Гарантия: 2 года

И самое интересное в том, что прочищать устройство от накопившейся щетины можно не только при помощи специальной щеточки, но и при помощи струи воды. Это позволяет всегда держать устройство в чистоте. Следует отметить, что бреющие головки с ножами являются лишь комплектующими, в связи с чем не забывайте их менять хотя бы раз в два года, либо по мере их износа.Подводя итоги по электрической бритве Polaris PMR 0305R, следует отметить, что перед нами идеальный помощник для мужчин, которые давно искали для себя качественно решение для борьбы с быстро растущей щетиной. Устройство отлично показало себя в работе и полностью оправдало наши ожидания. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие трех плавающих роторных головок, 4D система повторений контуров лица, сухое и влажное бритье, мощный аккумулятор и привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.