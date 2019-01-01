Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего года

Меня постоянно интересуют новые интересные мобильные игры, которые могут хотя бы удивить. В последнее время таких проектов практически не осталось, так как разработчики не хотят рисковать. Зачем выпускать мобильную игру, разработка которой обойдется в тысяч 100 долларов, если потом она может не окупить себя и провалиться в продажах? Намного проще взять уже успешный продукт, доделать его, переделать какие-то моменты, сделать свою графику и выпустить в свет. Это дешевле, ведь не нужно ничего придумывать, это быстрее и дешевле. Именно из-за массы плагиата и однотипных игр мне и понравилась Polysphere — она настолько сильно выбивается из общего набора копированных игр, что даже страшно представить, насколько разработчики заморочились. Это очень крутой продукт, который многим точно понравится и увлечет на многие часы. Осталось только понять, как это все работает.

Геймплей

Игровой процесс здесь довольно интересный, хотя и простой до безобразия. У нас есть рисунок, плоский, который разделен на массу сегментов. Как в детской раскраске, когда каждый сегмент окрашен в свой цвет. Вот только разбросаны в пространстве они так, что крайне тяжело понять, что это за фигура. Вам нужно крутить эти элементы, вращать вокруг своей оси и надеяться, что вы увидите что-то понятное и сможете собрать фигуру. Конечно, это не так просто — иногда частицы очень мелкие и разобраться в них крайне тяжело, но со временем приходит опыт и глаз уже сам видит очертания, мозг быстрее понимает, как нужно крутить элементы, чтобы они сложились в одно целое. Геймплей шикарен, хочется играть еще и еще, плюс постепенно привыкаешь к игровому процессу и тогда уровни проходятся гораздо быстрее, что тоже приятно. Развивается образное мышление и прочие параметры, которые и в реальной жизни пригодятся.

Фигуры

Стоит отдать должное сценаристам — они проработали массу фигур, которые не только сложно собираются, но и выглядят привлекательно. Конечно, ничего удивительного нет — деревья, животные, какие-то картинки небольшие, но все это смотрится интересно и нет ощущения, что кто-то рисовал спустя рукава. Это, пожалуй, важнейший элемент продукта, так как хочется от игрового процесса получить максимум удовольствия и когда картинки привлекают внимание, это намного проще реализовать. Особенно порадовало то, что с повышением уровня улучшается и детализация каждой картинки.

Донат

Я сначала даже не понял, как же разработчики планируют сюда добавить встроенные покупки. Оказалось, что они здесь есть и их довольно много, но и с ними можно смириться. Например, вы можете за реальные деньги купить премиум и получить доступ ко всем уровням. Если его нет, то все уровни с изображением кристалла в правом верхнем углу для вас будут недоступны. То есть, что контента просто проходит мимо. Такое же решение уже принимали другие разработчики в играх про раскраски, чтобы мотивировать геймера покупать премиум, но это вовсе не обязательно. Контента и так предостаточно.

Итог

Игра крайне интересная и необычная, ее дизайнерское оформление мне очень понравилось. Все красиво, просто и интересно, так что играть хочется еще и еще. Уровней очень много, их легко проходить, легко привыкаешь к управлению. Дальше уже все зависит от того, насколько ваш мозг будет быстро реагировать на новые элементы, насколько быстро вы сможете комбинировать их и так далее. Но, в целом, это лучшая игра за последнее время, которую я точно могу порекомендовать. Она настолько крутая, насколько может быть крутой игра про собирание картинки из элементов в воздухе.