Обзор Press Inc. Нестандартный кликер

Не могу сказать, что я большой фанат залипать в подобного рода игры, но Press Inc. прямо затянула на очень длительное время. Все дело в том, что разработчики постарались подойти к созданию своего проекта более профессионально — придумали нестандартную идею, отлично ее реализовали и предоставили пользователю возможность воевать в ненавистными продуктами на ленте. Я играю в этот продукт уже около недели и пока что не ощутил никакой усталости или скуки — постоянно появляется что-то новое и интересное, какие-то дополнительные возможности или игровые механики. Не могу сказать, что ощутил настоящий экстаз от происходящего на экране, но это выглядит очень интересно, а мне большего и не нужно от бесплатной игры в жанре кликер. Если вы тоже любите подобные продукты и хотите попробовать что-то необычное, то обязательно присмотритесь к данному продукту — есть где пальцы размять.

Геймплей

Игровой процесс довольно прост и понятен — у нас есть лента, по которой двигаются продукты питания. Правда, потом там появляются не только продукты питания, но и разного рода другие предметы, но это не так важно. Вы должны нажимать на дисплей, чтобы опускался пресс и давил то, что находится на ленте. Нажимать нужно активно, так как у пресса есть своя скорость нажатия и можно пропустить некоторые предметы из вида, тогда вам не дадут денег. Постепенно у вас накапливается бюджет для улучшения параметров пресса, но об этом немного позже. Стоит отметить, что в будущем игровой процесс не изменится — у нас будут другие варианты пресса, будет больше прибыль, но суть от этого не изменится. Для фанатов жанра это не новость, мы уже привыкли, что на дисплее только цифры меняются, но всем остальным это может показаться странным. Благо, разработчики неплохо потрудились над улучшениями, чтобы нам не было скучно.

Улучшения

На протяжении всего игрового процесса вы будете тратить деньги на улучшение разнообразных параметров своего пресса. Например, можно улучшить параметр скорости и тогда пресс будет опускаться быстрее и без вашей помощи. Это помогает экономить свои силы и время — просто включаешь игру, а пресс давит предметы и копит вам ресурсы для дальнейших улучшений. Можно увеличить размер пресса, можно ускорить полосу с предметами и вложить деньги в поднятие уровня предметов. Чем круче предметы на полосе, тем больше денег вы получаете за каждое нажатие по экрану.

Донат

Встроенных покупок здесь практически нет, вы можете лишь просмотреть рекламу и получить за это какие-то бонусы. Например, можно увеличить прибыль вдвое, либо же сделать удары пресса максимально быстрыми на две минуты. Для получения этих бонусов вам нужно нажимать на рекламу, смотреть ее, а потом двигаться дальше. Помимо этого, иногда можно удвоить прибыль, если посмотреть на рекламное сообщение. Иногда такая реклама бесит, но в целом проблем не возникает — можно хоть каждый день заходить и играть, денег с вас за это не потребуют. Отсутствие доната это всегда большой плюс.

Итог

Очень редко попадаются казуальные игры, которые действительно приносят удовольствие. Обычно разработчики просто копируют задумки других разработчиков и получается не очень весело, постоянно складывается ощущение, что ты в это уже играл, только графика была другой. С данной игрой такого ощущения не возникает — спокойно давишь себе продукты, копишь виртуальные доллары и потом за них покупаешь улучшения. Отличный способ провести время в коротких поездках — в метро, к примеру, или во время ожидания сеанса в кино. Обязательно попробуйте, даже если вы не фанат.