Обзор RGB Express. Неплохая головоломка

Я очень люблю головоломки, но далеко не всегда удается найти что-то действительно интересное. В большинстве случаев разработчики берут какую-то одну тему, делают свой дизайн уровней и запускают в продажу. Естественно, играть в головоломку, уровни которой ты уже явно где-то видел, не очень интересно и увлекательно. С другой стороны, благодаря такому количеству однотипных одинаковых игр в жанре головоломка, действительно интересные продукты кажутся еще более крутыми. Например, игра RGB Express мне очень понравилась - она выглядит очень просто, но дает вашей голове загрузиться на сто процентов. Для меня это самое главное в данном жанре, ведь графика и все остальное не так важно. Головоломка должна нагружать ваш мозг на максимум, а потом уже можно заниматься другими делами в реальной жизни, либо других игровых проектах. Сегодня я расскажу, почему RGB Express мне так понравилась.

Геймплей

В основе игры лежат цвета и доставка коробок нашими грузовыми автомобилями. То есть, есть начальная платформа, с которой автомобиль должен добраться до конечного пункта, есть дороги, соединяющие все это, и есть определенные сложности, которые нам нужно решить. Начнем с того, что автомобиль наш не один на карте. Однако, когда вы проводите пальцем по экрану и задаете курс своему грузовику, трасса заполняется его цветом и по этой дороге другой грузовик ехать уже не может. Отсюда и сложность — нужно так продумать путешествие, чтобы все ваши транспортные средства добрались до нужной точки, но их пути при этом не пересекались. Это весьма сложно реализовать, но вы всегда можете попробовать несколько раз, после неудачи изменить настройки трассы и так далее. Для многих такое решение игры будет идеальным, ведь вы можете пробовать сколько угодно раз и никто вам не мешает тренироваться.

Сложность уровней

Разрабочики решили повышать уровень сложности постепенно, чтобы у вас была возможность привыкнуть к особенностям игрового процесса. Лучше всего пройти несколько уровней сразу, тогда привыкать проще и определенные фишки тоже понимаешь тоже лучше. Всегда нужно продумывать маршрут поездки автомобилей заранее, чтобы не получилось, что вы продумали крутой маневр, но потом пришлось все отменять, так как другое авто проехать не может. Это позволяет существенно развить образное мышление, да и вообще думать наперед тоже становится заметно проще.

Встроенные покупки

Стоит отметить, что встроенные покупки хотя и представлены в этой игре, сам жанр проекта не подходит для активной монетизации. Например, вам предлагают посмотреть рекламный ролик, а взамен дадут немного монет и вы сможете получить подсказку. Вот только зачем мне в головоломке подсказка, я ведь пришел сюда играть и напрягать мозг, а не расслаблять его. Другие варианты вложения денег тоже кажутся странными, разве что рекламу сверху можно убрать, но она не сильно мешает и острой необходимости в этом нет. Так что донат здесь есть, но его не видно и не слышно.

Итог

Разработчики постарались и сделали годную игру. Она смотрится стильно, у нее простой и понятный интерфейс, нет ничего лишнего, что отвлекало бы от процесса придумывания маршрута. Да, местами сложность достаточно высокая и придумать выход из ситуации очень и очень трудно. Вот только в этом и вся фишка проекта — вы можете играть долго, думать, пробовать и проходить уровни после длительного анализа. Такие игры радуют куда больше, чем казуальные аналоги, в которых любая загадка проходится за минуту или даже менее того. Обязательно советую попробовать фанатам жанра.