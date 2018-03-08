Обзор RGB Express. Неплохая головоломка

2018-03-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - RGB Express; [106]
Я очень люблю головоломки, но далеко не всегда удается найти что-то действительно интересное. В большинстве случаев разработчики берут какую-то одну тему, делают свой дизайн уровней и запускают в продажу. Естественно, играть в головоломку, уровни которой ты уже явно где-то видел, не очень интересно и увлекательно. С другой стороны, благодаря такому количеству однотипных одинаковых игр в жанре головоломка, действительно интересные продукты кажутся еще более крутыми. Например, игра RGB Express мне очень понравилась - она выглядит очень просто, но дает вашей голове загрузиться на сто процентов. Для меня это самое главное в данном жанре, ведь графика и все остальное не так важно. Головоломка должна нагружать ваш мозг на максимум, а потом уже можно заниматься другими делами в реальной жизни, либо других игровых проектах. Сегодня я расскажу, почему RGB Express мне так понравилась.

Геймплей

В основе игры лежат цвета и доставка коробок нашими грузовыми автомобилями. То есть, есть начальная платформа, с которой автомобиль должен добраться до конечного пункта, есть дороги, соединяющие все это, и есть определенные сложности, которые нам нужно решить. Начнем с того, что автомобиль наш не один на карте. Однако, когда вы проводите пальцем по экрану и задаете курс своему грузовику, трасса заполняется его цветом и по этой дороге другой грузовик ехать уже не может. Отсюда и сложность — нужно так продумать путешествие, чтобы все ваши транспортные средства добрались до нужной точки, но их пути при этом не пересекались. Это весьма сложно реализовать, но вы всегда можете попробовать несколько раз, после неудачи изменить настройки трассы и так далее. Для многих такое решение игры будет идеальным, ведь вы можете пробовать сколько угодно раз и никто вам не мешает тренироваться.

Сложность уровней

Разрабочики решили повышать уровень сложности постепенно, чтобы у вас была возможность привыкнуть к особенностям игрового процесса. Лучше всего пройти несколько уровней сразу, тогда привыкать проще и определенные фишки тоже понимаешь тоже лучше. Всегда нужно продумывать маршрут поездки автомобилей заранее, чтобы не получилось, что вы продумали крутой маневр, но потом пришлось все отменять, так как другое авто проехать не может. Это позволяет существенно развить образное мышление, да и вообще думать наперед тоже становится заметно проще.

Встроенные покупки

Стоит отметить, что встроенные покупки хотя и представлены в этой игре, сам жанр проекта не подходит для активной монетизации. Например, вам предлагают посмотреть рекламный ролик, а взамен дадут немного монет и вы сможете получить подсказку. Вот только зачем мне в головоломке подсказка, я ведь пришел сюда играть и напрягать мозг, а не расслаблять его. Другие варианты вложения денег тоже кажутся странными, разве что рекламу сверху можно убрать, но она не сильно мешает и острой необходимости в этом нет. Так что донат здесь есть, но его не видно и не слышно.

Итог

Разработчики постарались и сделали годную игру. Она смотрится стильно, у нее простой и понятный интерфейс, нет ничего лишнего, что отвлекало бы от процесса придумывания маршрута. Да, местами сложность достаточно высокая и придумать выход из ситуации очень и очень трудно. Вот только в этом и вся фишка проекта — вы можете играть долго, думать, пробовать и проходить уровни после длительного анализа. Такие игры радуют куда больше, чем казуальные аналоги, в которых любая загадка проходится за минуту или даже менее того. Обязательно советую попробовать фанатам жанра.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Picooc Mini WH. Умные весы с детальной аналитикойОбзор Picooc Mini WH. Умные весы с детальной аналитикой
Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкойОбзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W. Блок питания с подсветкой
Обзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублейОбзор Razer Electra V2 USB (RZ04-02220100-R3M1). Лучшие игровые наушники до 10000 рублей
Обзор Artway MD-910. Многофункциональный видеорегистратор с двумя камерамиОбзор Artway MD-910. Многофункциональный видеорегистратор с двумя камерами
Обзор оперативной памяти Team Night Hawk RGB DDR4 (TF1D416G3000HC16CDC01)Обзор оперативной памяти Team Night Hawk RGB DDR4 (TF1D416G3000HC16CDC01)
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо...
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо1 марта состоялась пресс-конференция Vivo, которая была посвящена их сотрудничеству с ФК «Локомотив». До ...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W Ultra...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W UltraМы буквально недавно писали о мониторе LG 38WK95C-W, а теперь пришло время поговорить о мониторе с приста...
Предварительный обзор Archos Vision 215....
Предварительный обзор Archos Vision 215.Компьютер в форм-факторе моноблока всегда был интересным для покупателя по целому ряду причин. Не каждый ...
Обзор Synthetik. Весьма годный "рогалик"...
Обзор Synthetik. Весьма годный Меня очень сложно удивить игровым продуктом, особенно если речь идет не про ААА-проект. Большинство инди-...
Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (U...
Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (UСовременный рынок ноутбуков выглядит достаточно однобоко - пользователи либо покупают MacBook, либо смотр...
Обзор Clicker Racing. Кликер-гонка...
Обзор Clicker Racing. Кликер-гонкаПользователи полюбили кликеры - это просто, быстро и не требует от вас каких-либо особых навыков в мобиль...
Предварительный обзор Blu Vivo X. Много ...
Предварительный обзор Blu Vivo X. Много В последнее время разработчики мобильных телефонов стали много времени уделять таким фишкам, как нескольк...
Обзор FoxTail. Шикарная игра на вечер...
Обзор FoxTail. Шикарная игра на вечерЗнаете, вот я условно всегда делю разработчиков игр на тех, кто хочет заработать побольше денег и тех, кт...
Предварительный обзор Canon EOS 4000D. О...
Предварительный обзор Canon EOS 4000D. ОКомпания Canon решил развеять миф о том, что зеркальные фотоаппараты являются дорогими гаджетами и доступ...
Dell представила обновленную линейку про...
Dell представила обновленную линейку про1 марта в Москве прошла презентация Dell, на которой показали обновленную линейку продуктов. В нее вошли...
Обзор Digoo DG-FR100. Многофункциональны...
Обзор Digoo DG-FR100. МногофункциональныВы часто опаздываете на работу из-за не сработавшего будильника? Вы хотите просыпаться под звуки любимой ...
Планы по реализации и разработке Escape ...
Планы по реализации и разработке Escape Battlestate Games опубликовала список нововведений и обновлений, которые должны появиться в Escape from T...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor