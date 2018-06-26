Обзор Rise Up. Полет на шарике

2018-06-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Rise Up; [90]
Разработчики казуальных игры прикладывают массу усилий, чтобы привлечь внимание пользователей. Дело в том, что на рынке очень много игровых проектов с самыми разными идеями, но далеко не все они стоят вашего внимания. Некоторые просто скучные, некоторые копируют более успешного конкурента и в них просто нет смысла, плюс есть масса проектов, которые созданы просто для выкачивания денег. Игра Rise Up мне понравилась своей уникальностью, простым игровым процессом и возможность спокойно и без лишних проблем взять и поиграть вечером, либо в метро. Вам не нужно изучать сложнейшие механики и схемы прохождения, тренировать реакцию днем и ночью. Просто заходите, сражаетесь и получаете от этого наслаждение. Сегодня я расскажу, почему этот проект стоит вашего внимания и почему он намного интереснее половины того, что можно увидеть на просторах интернета. Обязательно попробуйте и вы.

Геймплей

Игровой процесс здесь настолько простой, насколько его вообще можно представить. Собственно, разработчик создавал казуальную игру и хотел, чтобы играть было легко и без лишних телодвижений. У нас есть шарик надувной, он белого цвета и все время летит вверх. То есть, сдвинуть его как-то или изменить его траекторию полета нельзя. При этом любое столкновение с инородными предметами полностью разрушает наш шарик. Это важный игровой момент, который нужно запомнить — если вы не справляетесь с поставленной задачей и на ваш шарик падает что-то, то игра заканчивается. Отсюда и появляется основная проблема игры — на наш шар постоянно надвигаются разного рода угрозы. Их нужно сдвинуть, чтобы получить проход, только вот сделать это не так просто. Нужно немного привыкнуть к управлению и иногда просто надеяться на свою удачу. Ничего проще и быть не может.

Управление

Для защиты нашего шара у нас есть белый кружок, которым мы можем управлять. Он пробивает любые преграды и у вас всегда есть возможность защитить свой шарик, при том разными способами. Например, можно просто сдвигать преграды при помощи нашего виртуального круга — проводите им резко сбоку в бок и убираете все преграды на пути. Можно также поставить круг по центру и пробивать преграды, только в этом случае нужно следить, чтобы осколки не разорвали наш шарик. Вообщем, есть несколько важных моментов, которые требуют от вас логики и выбора своей стратегии. Из-за этого играть только приятнее.

Донат

Не могу сказать, что донат здесь что-то решает. Во всяком случае я его просто не смог найти, можно лишь за деньги убрать рекламу, которая иногда вылазит после поражения. Назвать это проблемой я не могу, так как разработчикам тоже нужно как-то зарабатывать деньги. Все остальное в игре можно получить лишь при помощи собственных усилий — нужно набрать в общей сложности столько-то очков, пройти такую-то дистанцию, достичь чего-либо. За эти достижения вам дают новые виды шариков, которые выглядят немного иначе, но никаких других возможностей не дают.

Итог

Игра максимально простая и понятная — здесь нет сложных механик, истории и сюжета, чтобы вам нужно было погружаться в это все и тренировать реакцию, думать и переживать. С другой стороны, очень легкой игру тоже не назовешь, она требует от вас массы усилий, тренировок и опыта, чтобы пройти дальше первых двух уровней. Из-за этого ходить в игру хочется, хочется тренироваться, получать больше новых ощущений, наслаждаться достижениями и открытием новых скинов шариков. Неплохая игра для того, чтобы убивать время. То есть, идеальный проект практически для всех жизненных ситуаций, которые вообще имеются в нашей жизни.


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