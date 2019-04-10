Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка

Видео обзор

Согласитесь, мы всегда, заходя в очередной магазин видео электроники, начинаем засматриваться на огромные телевизоры с множеством интересных функций, позволяющие не только смотреть телевизионные каналы, но и устанавливать различные приложения, и даже игры. Однако есть одно, но – высокая цена. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию smart-TV приставку от компании Rombica, которая позволяет получить практически все те же самые функции, но потратиться куда меньше. Встречайте, перед вами модель Helios v02. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Приставка Rombica Helios v02

Адаптер для питания

Пульт ДУ

Кабель HDMI

Аналоговый видео и аудио кабель

Две батарейки типа ААА

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании Rombica упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 6000 рублей. В комплекте поставки есть все необходимое для полноценной работы. Внутри упаковки находятся:

Особенности

Центральный процессор: 4 ядра ARM Cortex

Графический процессор: 5 ядер Mali-450

Аппаратный видео декодер: HEVC (H.265) до Ultra HD 4K (4096x2160)

Поддержка носителей информации: micro SDXC до 64 Гб, USB 2.0 диски до 3 000 Гб

Подключение к Интернет: Wi-Fi 802.11a/b/g/n; LAN 10/100 Мбит/с

Интерфейсы: HDMI выход, 2 x USB порта, Ethernet RJ45 порт, слот карт памяти microSD, аналоговый аудио-видеовход, DC

Максимальное разрешение видео выхода: Ultra HD 4K (3840 × 2160)

Графический интерфейс пользователя: Фирменный Rombica, рабочий стол Android

Поддержка облачных сервисов: Dropbox, Google Drive, OneDrive, Яндекс.Диск и другие

Поддержка 3D видео: 3D рипы до 1080p

Встроенные видеокодеки: HDR 10 bit Н.265, 8 bit Н.265, Н.264, Н.263, MPEG2, MPEG4, VP9

Максимальное разрешение видео: Ultra HD 4K (4096x2160)

Поддерживаемые аудиоформаты: AAC-LC, APE, FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis

Форматы изображений: JPEG, PNG, GIF, BMP

Оперативная память: 2048 Мб

Флеш-память: 8192 Мб

Операционная система: Android TV

Функционал и дизайн

Перед нами компактное устройство, которое сумеет вписаться в интерьер любого места. Благодаря небольшим размерам вы легко сможете спрятать приставку за телевизором, либо вовсе установить ее рядом с ним.

Сборка аккуратная и без всяких зазоров. К качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием.

На устройстве нет никаких кнопок управления, что существенно упрощает настройку и работу с ней. Даже самый неопытный пользователь сумеет в течение, буквально нескольких минут существенно расширить возможности своего телевизора.

Питания

HDMI

AV

LAN

SPDIF

На одной из граней расположились основные разъемы для подключения:

Если в вашем доме или квартире, рядом с розетками, не предусмотрен LAN разъемы, для подключения устройств к интернету, не стоит переживать, ведь приставка Rombica Helios v02 может подключаться к сети при помощи беспроводной связи Wi-Fi. Максимальная скорость передачи данных достигает до 100 Мбит/с. Как нам кажется, этого более чем достаточно для полноценной работы.

Если в вашем телевизоре не предусмотрен разъем HDMI, то вы легко можете использовать аналоговый видео и аудио кабель. Другими словами, если вам надоело смотреть на даче несколько каналов, то можете перенести приставку туда.

У многих пользователей появится вопрос – а какие преимущества у данной приставки? При помощи Rombica Helios v02 вы получаете под свое управление возможность просматривать различный видеоконтент из сети Интернет, внешних носителей на своем телевизоре. Кроме того, благодаря операционной системе Android, вы получаете практически все те же функции, которые есть на вашем смартфоне. Устанавливайте приложения из Google Play, играйте в различные игры и т.д. Кроме того, пользователям, которые пытаются создать свой «Умный» дом, порадует наличие функции Google Chromecast. Для работы вам необходимо лишь установить на свой смартфон приложение Google Home и добавить приставку Rombica Helios v02 в список устройств своего дома. Это позволит запускать на вашем телевизоре видео с вашего смартфона, либо планшета, при условии, что вы будете подключены к одной Wi-Fi сети.

Устройство получило под свое управление мощную начинку. За быстродействие работы девайса отвечает четырехъядерный процессор Cortex и пяти ядерный графический процессор Mali-450. Приставка способна воспроизводить фильмы в высоком разрешении 4K и даже показывать различные материалы в 3D формате. За все время пользования Rombica Helios v02 работал без всяких задержек и зависаний даже при работе со сложными приложениями.

В устройство предустановлено множество полезных и необходимых для современного пользователя интернет-сервисов, среди которых необходимо отметить следующие: Youtube, Megogo, TVZavr, Okko, Amediateka и множество других. Кроме того, при необходимости, вы легко можете скачать и установить приложение из Google Play Store.

На одной из боковых граней обосновались сразу два разъема USB, позволяющие подключать к приставке беспроводную клавиатуру и мышь. Данное решение существенно упростит работу с девайсом. Кроме того, рядом с USB-разъемами есть и слот для карты памяти microSD (до 64 Гб). Вы можете просматривать фото и видео материал именно через данный носитель.

Если же вы будете использовать приставку лишь для просмотра видео контента, то достаточно использовать пульт ДУ, который получил все необходимые функции. В данном случае USB-разъемы можно использовать для подключения внешних носителей. Устройство поддерживает внешние жесткие диски до 3 Тб.

На нижней части приставки расположились две резиновые ножки, позволяющие предотвратить устройство от скольжения по поверхности.

Итоги

Подведем итоги по Smart-TV приставке Rombica Helios v02. Если вы не хотите переплачивать за дорогостоящие телевизоры с множеством функций и выходом в Интернет, то, как нам кажется, данный девайс является идеальным решением, чтобы создать из обычного телевизора многофункциональное устройство и получить функции ОС Android. Кроме того, вы можете использовать данную приставку в одной паре с проектором и смотреть фильмы в высоком разрешении 4K. Благодаря поддержке функции Google Chromecast вы можете запускать различные видео материалы через свой смартфон, либо планшет. Другими словами, кажется, пришло время перестать переплачивать деньги за то, что можно заполучить намного дешевле. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, минималистичный дизайн, компактные габариты, поддержка видео в разрешении 4K, отличная начинка, функционал и многое другое. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.