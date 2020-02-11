Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами медиаплеер на ОС Android, модель Smart Stick 4K v001.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
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Комплект поставкиУстройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится сам медиаплеер, адаптер питания, кабель USB и документация.
Внешний вид и функционалДизайн устройства и компактные габариты, как нам кажется, сумеют привлечь внимание большинство покупателей. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.
Подключение к телевизору осуществляется при помощи HDMi.
На противоположной стороне расположился USB OTG порт и USB для подключения беспроводной клавиатуры и мышки.
На боковых гранях можно увидеть отверстия для вентиляции.
Слева размещена поворотная антенна для приема Wi-Fi сигнала.
Справа находится microUSB порт для зарядки, слот для карты памяти microSD и функциональная кнопка Fn.
Медиаплеер Rombica Smart Stick работает на базе операционной системы Android 7.1. На борту 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. За работу отвечает мощный процессор ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1.2 ГГц. Этого вполне достаточно, чтобы устройство работало без всяких сбоев и зависаний.
Пользователи могут выбрать один из двух интерфейсов: Android и фирменная мультимедийная оболочка Rombica.
Кроме того, разработчики предварительно установили в устройство множество полезных приложений, тем самым позволив сэкономить время покупателей и сразу же начать пользоваться. Среди них следует отметить следующие: ivi, megogo, tvzavr, peersTV, KODI и многие другие. Другими словами, для вас открывается огромная база фильмов и мультфильмов в режиме онлайн. Вам остается лишь сделать выбор.
Помимо этого, открывается доступ к 200 телевизионным каналам в высоком качестве. Для работы необходимо лишь подключить медиаплеер к сети интернет при помощи беспроводной связи Wi-Fi (2.4 ГГц 802.11 b, g, n).
Благодаря встроенной памяти устройства пользователи могут установить необходимые приложения вручную, при помощи PlayМаркет. Если вы используете данный медиаплеер в одной паре с клавиатурой и мышью, то можете поиграть в мобильные игры. Из минусов можно отметить лишь отсутствие пульта ДУ. Другими словами, клавиатурой с тачпадом лучше обзавестись заранее, чтобы не столкнуться с проблемами при работе.
В Rombica Smart Stick предустановлено приложение EZCast, позволяющий передавать изображение с вашего мобильного устройства. Для работы необходимо установить на свой смартфон соответствующее приложение и подключиться к той же сети wi-fi, что и медиаплеер. Разобраться в работе сумеют даже самые неопытные пользователи.
Благодаря наличию дополнительных портов для подключения внешних накопителей, пользователи могут смотреть фильмы в высоком разрешении 4K. Устройство поддерживает все популярные форматы для фото/видео и аудио. Другими словами, медиаплеер Rombica Smart Stick позволяет превратить обычный телевизор в смарт и наслаждаться всеми возможностями девайса сидя на своем мягком диванчике.
ИтогиПодводя итоги по медиаплееру Rombica Smart Stick, следует отметить, что перед нами идеальное решение для тех, кто не хочет тратить свои деньги на дорогостоящие смарт-ТВ и ищет для себя что-то многофункциональное и доступное. Rombica Smart Stick позволяет не только смотреть онлайн фильмы, сериалы и мультфильмы через различные сервисы, но и открывает доступ к телевизионным каналам и для работы необходимо лишь подключение к сети интернет при помощи беспроводной связи Wi-Fi. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, функционал, отличная начинка и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, Rombica Smart Stick достоин внимание покупателей.
Особенности
- Поддержка HD: 4K UHD
- Операционная система: Android 7.1
- Форматы файлов: MKV, AVI, WMV, VOB, MOV, ASF, M2T, M2TS, MP4, MPG
- Кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, WMV9, AVCHD, VC1, HEVC (H.265), VP9
- Аудиофайлы: MP3, WMA, AAC, Ogg, PCM, M4A, WAV, FLAC, APE
- Графические файлы: JPEG, GIF, BMP, PNG
- Поддержка субтитров: SRT (внешние), text (MKV), VobSub (MP4, MKV), PGS (Blu-ray, TS, MKV)
- Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B
- Поддержка карт памяти: micro SD, micro SDHC
- Менеджер закачек HTTP
- Размер оперативной памяти: 1024 Мб
- Размер Flash-памяти: 8192 Мб
- Поддержка онлайн-сервисов: IVI, MEGOGO, TVZavr, Peers TV, Youtube и др.