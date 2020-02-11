Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами медиаплеер на ОС Android, модель Smart Stick 4K v001.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится сам медиаплеер, адаптер питания, кабель USB и документация.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства и компактные габариты, как нам кажется, сумеют привлечь внимание большинство покупателей. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Подключение к телевизору осуществляется при помощи HDMi.

На противоположной стороне расположился USB OTG порт и USB для подключения беспроводной клавиатуры и мышки.

На боковых гранях можно увидеть отверстия для вентиляции.

Слева размещена поворотная антенна для приема Wi-Fi сигнала.

Справа находится microUSB порт для зарядки, слот для карты памяти microSD и функциональная кнопка Fn.

Медиаплеер Rombica Smart Stick работает на базе операционной системы Android 7.1. На борту 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. За работу отвечает мощный процессор ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1.2 ГГц. Этого вполне достаточно, чтобы устройство работало без всяких сбоев и зависаний.

Пользователи могут выбрать один из двух интерфейсов: Android и фирменная мультимедийная оболочка Rombica.

Кроме того, разработчики предварительно установили в устройство множество полезных приложений, тем самым позволив сэкономить время покупателей и сразу же начать пользоваться. Среди них следует отметить следующие: ivi, megogo, tvzavr, peersTV, KODI и многие другие. Другими словами, для вас открывается огромная база фильмов и мультфильмов в режиме онлайн. Вам остается лишь сделать выбор.

Помимо этого, открывается доступ к 200 телевизионным каналам в высоком качестве. Для работы необходимо лишь подключить медиаплеер к сети интернет при помощи беспроводной связи Wi-Fi (2.4 ГГц 802.11 b, g, n).

Благодаря встроенной памяти устройства пользователи могут установить необходимые приложения вручную, при помощи PlayМаркет. Если вы используете данный медиаплеер в одной паре с клавиатурой и мышью, то можете поиграть в мобильные игры. Из минусов можно отметить лишь отсутствие пульта ДУ. Другими словами, клавиатурой с тачпадом лучше обзавестись заранее, чтобы не столкнуться с проблемами при работе.

В Rombica Smart Stick предустановлено приложение EZCast, позволяющий передавать изображение с вашего мобильного устройства. Для работы необходимо установить на свой смартфон соответствующее приложение и подключиться к той же сети wi-fi, что и медиаплеер. Разобраться в работе сумеют даже самые неопытные пользователи.

Благодаря наличию дополнительных портов для подключения внешних накопителей, пользователи могут смотреть фильмы в высоком разрешении 4K. Устройство поддерживает все популярные форматы для фото/видео и аудио. Другими словами, медиаплеер Rombica Smart Stick позволяет превратить обычный телевизор в смарт и наслаждаться всеми возможностями девайса сидя на своем мягком диванчике.

Итоги

Особенности

Поддержка HD: 4K UHD

Операционная система: Android 7.1

Форматы файлов: MKV, AVI, WMV, VOB, MOV, ASF, M2T, M2TS, MP4, MPG

Кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, WMV9, AVCHD, VC1, HEVC (H.265), VP9

Аудиофайлы: MP3, WMA, AAC, Ogg, PCM, M4A, WAV, FLAC, APE

Графические файлы: JPEG, GIF, BMP, PNG

Поддержка субтитров: SRT (внешние), text (MKV), VobSub (MP4, MKV), PGS (Blu-ray, TS, MKV)

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B

Поддержка карт памяти: micro SD, micro SDHC

Менеджер закачек HTTP

Размер оперативной памяти: 1024 Мб

Размер Flash-памяти: 8192 Мб

Поддержка онлайн-сервисов: IVI, MEGOGO, TVZavr, Peers TV, Youtube и др.

Подводя итоги по медиаплееру Rombica Smart Stick, следует отметить, что перед нами идеальное решение для тех, кто не хочет тратить свои деньги на дорогостоящие смарт-ТВ и ищет для себя что-то многофункциональное и доступное. Rombica Smart Stick позволяет не только смотреть онлайн фильмы, сериалы и мультфильмы через различные сервисы, но и открывает доступ к телевизионным каналам и для работы необходимо лишь подключение к сети интернет при помощи беспроводной связи Wi-Fi. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, функционал, отличная начинка и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, Rombica Smart Stick достоин внимание покупателей.