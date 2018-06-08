Обзор Rosetta Stone. Учим английский

Изучение иностранных языков давно перестало быть чем-то сложным. Это лет десять назад, когда интернет еще не был настолько развитым, изучение того же английского или испанского языка требовало от вас посещения курсов, покупки учебников и всего в таком духе. Сегодня достаточно уделить этому занятию десять минут в сутки и иметь при себе смартфон, остальное сделает за вас приложение. Я пользуюсь Rosetta Stone некоторое время и могу сказать, что это неплохой вариант для начиняющего пользователя, который не знает базы. Помимо того, можно вспоминать слова и тренировать речь, дабы потом более комфортно общаться с другими пользователями в интернете или реальном мире. Думаю, программа многих заинтересует, а я сегодня расскажу более детально о том, что Rosetta Stone умеет, какие здесь преимущества и недостатки, стоит ли платить за платную подписку. Чтобы сэкономить ваше время.

База

В самом начале обучения на нас не будут взваливать сложнейшие задания и тесты. Это большой плюс, так как обычно такие программы качают именно те люди, которые только решили изучать язык и у них еще нет необходимого словарного запаса, чтобы идти даже к репетитору. Здесь вам обычным и простым языком покажут основные элементы словарного запаса — мальчик, девочка, мужчина и женщина, расскажут про еду, про путешествия и какие-то бытовые штуки. Этого будет достаточно в том случае, если вы хотите набрать начальный уровень лексики и тогда уже двигаться дальше. Ничего сложного в обучении нет, все слова и фразы написаны просто, легко и понятно, есть приятная озвучка и возможность проговаривать это самостоятельно. Особенно порадовали картинки, которые подобрали для этого приложения — они смотрятся довольно уместно и сразу понимаешь о чем речь идет. В этом плане программа очень порадовала.

Уроки

Помимо простой демонстрации текста и картинок, программа требует от вас проговаривания материала. Это мешает в том случае, если вы решили поучить язык во время поездки на метро или в другом общественном транспорте, ведь шум существенно помешает вам проговаривать слова, но в целом такая практика будет приятным бонусом. Приложение самостоятельно определяет качество вашего проговаривания и если вы с правильной интонацией повторяете фразы, то урок засчитывается. Мелочь, но она позволяет тренировать не только чтение и расширять словарный запас, но и работать над дикцией.

Подписка

К сожалению, никто за просто так не даст вам возможность изучать английский язык в таком высоком качестве. Это понятно, ведь никто из разработчиков не будет тратить сотни часов на создание бесплатной программы. Тем не менее, бесплатный вариант позволяет вам получить базу и если у вас вообще нет даже начального уровня английского, то можно спокойно брать эту программу за основу. Лексики предостаточно, можно узнавать новые слова и тренировать их произношение, но если хотите получить полный курс, то нужно заплатить деньги, при том немалые.

Итог

Стоит ли программа того, чтобы вы вкладывали в нее свои деньги? Не могу сказать, что я готов платить 200 долларов за пожизненную подписку. Да и платить за пару-тройку месяцев тоже. Как вариант для базовых каких-то вещей программа подходит вполне, там есть все необходимые слова и возможности для развития на начальном уровне, но после получения лексики лучше двигаться дальше, а не дрессировать себя часами над новыми словами. Лексика это хорошо, но нужно иметь еще много разных навыков для того, чтобы говорить, читать и писать на иностранном языке. Соответственно, донатить на подписку я не советую.