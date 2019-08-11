Обзор STARWIND SSP6031. Недорогие напольные весы для дома

2019-08-11, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - STARWIND SSP6031; [157]
Согласитесь, проблема лишнего веса существует у многих, однако многие об этом и не подозревают и не особо обращают на это внимание. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогие напольные весы от компании STARWIND, которые позволят контролировать свой вес и своевременно предупредить вас о превышении вашей нормы. Встречайте, перед вами модель SSP6031.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Весы STARWIND SSP6031
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами напольные электронные весы, получившие под свое управление стильный дизайн и качественные материалы.

Разработчики использовали прочное закаленное стекло и пластиковый корпус.

Сверху размещен небольшой дисплей для отображения измерений. Максимально поддерживаемый вес составляет 180 кг и этого, как нам кажется, более чем достаточно.

Снизу размещено 4 высокоточных датчика с ценой деления 0.1 кг.

Для изменения единицы измерения необходимо использовать функциональную кнопку, которая находится рядом с отсеком для батарейки. Батарейка установлена уже с завода.

Благодаря своим компактным габаритам и ультратонкому дизайну, в 17.5 мм, данные весы сумеют вписаться в интерьер любой комнаты и не займут много места.

Весы отлично показали себя в работе. Для правильной работы необходимо установить устройство на ровную поверхность пола. Учитывая недорогую цену STARWIND SSP6031, весы идеально подойдут для домашнего пользования.

Итоги

Подводя итоги по напольным электронным весам STARWIND SSP6031, следует отметить, что данное устройство, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильный ультратонкий дизайн, значение максимальной нагрузки и конечно же привлекательная стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип: электронные весы
  • Материал платформы: стекло
  • Элементы питания: CR2032x1
  • Размеры (ШхВхД): 28x1.7x28 см
  • Цвет: фиолетовый
  • Максимальная нагрузка: 180 кг
  • Точность измерения: 0.1 кг
  • Единицы измерения: кг/фунты
  • Автоматическое включение
  • Автоматическое выключение
  • Индикация перегрузки

Комментарии и отзывы STARWIND SSP6031
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