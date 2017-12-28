Обзор Sandbox. Это просто разрыв шаблонов

Честно говоря, я заметил игру Sandbox еще на момент релиза, скачал ее на смартфон и просто забыл. Дело в том, что было достаточно интересных проектов в последнее время, которые были мне более привлекательны и на которое я потратил свое время. Да, стоит отметить, что для написания обзора на игру требуется прилично времени. Но, когда мне нужно было поехать в Москву на WGFest, я решил в дороге посмотреть оставшиеся игры на смартфоне и выбрать то, на что стоит написать обзор в ближайшее время. Стоит ли говорить, что всю дорогу до столицы я играл только в Sandbox и на другие проекты даже внимания не обратил? Да, два моих павербанка погибли в борьбе за пиксели, но я смог пройти достаточно уровней и теперь расскажу вам о причинах, по которым игру называют лучшим в своем роде проектом и почему Sandbox пробилась в топы на всех платформах, хотя объективных причин для этого вроде как нет. Давайте же посмотрим что там такого крутого сотворили разработчики.

Геймплей

Игра представляет собой раскраску. Я не знаю как сейчас выглядят раскрасил для детей, но в моем детстве были такие бумажные буклеты, в которых был рисунок пустой с гранями из черных полос и сектора были обозначены цифрами. Например, двоечка - красный, троечка - синий. И, будучи ребенком, я таким образом раскрашивал все это дело, тренируясь запоминать цифры и запоминать цвета. Данная игра построена на том же принципе, только здесь сектора - это клетки, их много и рисунки намного сложнее, так что и взрослому человеку будет над чем залипнуть. Плюс, разработчик продумал свои определенные правила, добавил тьму контента и из-за этого пользоваться игрой приятно, интересно и всегда можно заняться чем-то прикольным в дороге, не перегружая мозг или не пользуясь соединением с интернетом. Плюс, здесь большая часть кончена бесплатная.

Фишки управления

Для начала стоит отметить, что картинку можно увеличивать, дабы вам было проще попадать по квадратикам определенного цвета. То есть, вы увеличиваете какой-то сегмент изображения, потом выбираете нужный цвет и начинаете заполнять нужные квадратики. Стоит отметить, что заполнить квадратик неправильным цветом нельзя - если вы выбрали 3, а на квадратике написано 4, то вы его не зарисуете. И, конечно, здесь есть лупа, позволяющая быстрее заполнять длинные отрезки одинакового цвета, что тоже приятно и в некоторых моментах реально быстрее получается.

Донат

Это первая игра в году, в которой мне захотелось заплатить свои деньги и получить весь контент, хотя этого делать совершенно не обязательно. Начнем с того, что покупка полного доступа в первую очередь нужна для семейного доступа - вы загружаете игру себе на смартфон и своим детям, платите за месячную подписку и у ваших детей на смартфонах будет раскраска с сотнями рисунков. Некоторые рисунки, с сердечком, доступны только по подписке, обычно это какие-то авторские рисунки с большим набором деталей, но и без этих рисунков контента очень много и всегда есть чем себя занять.

Итог

Мне игра очень и очень понравилась - она легкая в понимании, вам не придется пол часа проходить обучение, потом еще неделю привыкать к фишкам и особенностям игрового процесса. Здесь сразу все понятно и можно играть, при том, играть интересно как детям, так и взрослым - картинок много, все они достаточно разнообразные и по сложности рисования отличаются, а когда картинку зарисовал полностью, можно посмотреть красивую ускоренную анимацию того, как именно вы зарисовывали эту картинку. Вообщем, это лучшая игра для проведения времени в дороге или где-то еще.