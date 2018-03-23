Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильный шутер

2018-03-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Shadowgun Legends; [122]
Толковых шутеров на современном мобильном рынке практически нет. Есть парочка неплохи поделок, но они «разваливаются» уже на этапе первого часа прохождение — некоторые шутеры с мультиплеером страдают из-за отсутствия онлайна, либо из-за читером. Да-да, они тут тоже имеются. Новинка Shadowgun Legends меня сразу заинтересовала, еще до выхода продукта в свет, так как давно хотел поиграть во что-то толковое, а если уж этот разработчик не покажет классную игру, то никто не покажет. Вышла Shadowgun Legends вечером (по московскому времени) и до утра я сидел возле розетки, стреляя по врагам и убивая вражин. Игра оказалась настолько интересной, увлекательной и живой, что обойтись без прохождения пары миссий за день я теперь просто не могу. Сегодня я расскажу вам об этой игре, чтобы вы понимали, почему проект настолько привлекает пользователей и почему там сейчас абсолютно все находятся.

Геймплей

Игру можно условно разделить на две части — одиночная игра и мультиплеер. Стоит понимать, что затачивали игру изначально под мультиплеер, но и одиночная игра здесь довольно интересная, даже что-то вроде сюжета имеется. Это приятно, когда разработчик помимо онлайн-составляющей дает возможность игроку еще и потренироваться в одиночном режиме, немного разобраться в игровых механиках, а уже потом отправляться в бой по сети. Одиночная игра мне понравилась — здесь масса врагов, некоторые сильные, некоторые не очень, всегда интересные концовки и все в таком духе. Немного не дотягивает до уровня настольных версий игр, но не будем забывать, что это мобильная игра, у которой немного не те возможности. В мультиплеере тоже все достаточно прилично, играть легко, правда убивают меня часто. Видимо, здесь нужно больше скила стрельбы на мобильном телефоне.

Управление

Для меня важнейшим параметром шутера на смартфоне является его управление — если играть некомфортно, то какой бы красивой игра не была, а я туда уже не вернусь. Здесь разработчики сделали шаг конем и убрали кнопку выстрела. Вы передвигаетесь по карте при помощи левой части экрана, двигаете камерой при помощи правой части, а когда прицел наводится во врага, то он захватывается немного и стреляет самостоятельно. Это удобно, так как третьей руки для стрельбы у нас нет, а так нужно лишь бегать и целиться, все остальное решается игрой. Такая реализация лично мне понравилась.

Графика

Без сомнений, очень сильной стороной игры является графика. Она здесь настолько шикарна, насколько вообще может быть на мобильном телефоне. Красочные пейзажи, большие и детализированные карты, отлично прорисовано оружие, масса эффектов от выстрелов, взрывов и так далее. Если у вас еще смартфон более-менее современный и процессор позволяет, то такая игра будет выглядеть вообще как конфетка. Никогда не думал, что мобильный шутер может смотреться настолько шикарно. Конечно, в играх на смартфоне графика не всегда важна, но здесь — отличное дополнение к основным преимуществам.

Итог

Проект Shadowgun Legends показал, что разработчики из Madfinger Games знают свое дело намного лучше всех остальных. Громадный набор миссий в одиночном режиме, масса оружия, брони и дополнительных особенностей, красивейшая графика и удобное управление. Это лучший мобильный шутер на рынке, позволяющий вам играть с максимальным удовольствием, карать врагов и улучшать своего персонажа. Осталось только научиться попадать и тогда победа в кармане. В ближайшее время еще с геймпадом протестируем эту красоту, если получится, то игра вообще шедевр игровой индустрии.

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