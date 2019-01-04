Обзор Шагомер. Считаем шаги

В повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физической активностью. Это нормально для офисных работников, сотрудников государственных учреждений и так далее — вы можете просидеть за рабочим столом до 10 часов за сутки, тем самым загоняя организм в не очень хорошее состояние. Рекомендуется за сутки проходить хотя бы шесть тысяч шагов, чтобы получать необходимое количество движений и сжигать калории, которые накапливаются в вашем организме. К сожалению, самостоятельно следить за количеством пройденных шагов крайне тяжело, ведь в голове вы не можете держать эту информацию и самостоятельно считать, сколько же вы прошли. Для этого лучше всего использовать специальное приложение, которое позволит вам контролировать количество шагов и получать от этого процесса массу положительных эмоций. Собственно, давайте посмотрим, что умеет Шагомер.

Ставим цель

Нужно понимать, что у каждого человека свое строение тела, свой вес, рост и прочие параметры, которые влияют на необходимое количество пройденных шагов. Программа в смартфоне не может протестировать ваш организм и дать точную цифру, так что значения здесь более-менее стандартные для всех. Вы просто выбираете свой вес, пол и рост, после чего программа выдает вам определенную цель шагов на сутки. У меня, к примеру, эта цель составляет всего 6000 шагов — довольно мало, как оказалось. Но, для нормального человека со стандартным ритмом жизни этого будет достаточно, чтобы держать организм в тонусе. Программа ставит вам цель и после этого можно начинать пользоваться приложением, ходить на прогулки и так далее. Вариантов развлечений уйма, главное не забывать о том, что приложение только считает шаги, но ходить вы должны сами и заставлять себя это делать нужно каждый день, без перерывов.

Считаем шаги

Стоит сразу отметить, что приложение для подсчета ваших шагов использует встроенный в смартфоне счетчик шагов. То есть, точность измерений будет зависеть исключительно от того, насколько ваш смартфон в этом продвинут. Я проверил приложение на трех смартфонах, два из которых были флагманами прошлого года на Android, и оказалось, что разница обычно сводится к 50-100 шагов на километр. То есть, бюджетный смартфон может ошибиться примерно на 20-40 метров, что совершенно не критично. Мы же здесь не профессиональным спортом занимаемся, а следим за своим здоровьем. Для большей точности изменения стоит использовать фитнес трекеры.

Статистика

Мне очень важно, чтобы в таких вот приложениях была понятная статистика пройденного расстояния, калорий и шагов. Очень круто, что разработчики данного приложения это тоже понимают и сделали довольно понятную статистику. Вы просто смотрите в конце недели или месяца на то, сколько вы прошли, сколько ходили в будни, а сколько в выходные, потом можно сравнивать по месяцам свою активность и так далее. Полезно для того, чтобы контролировать свои успехи в течение месяца. И, конечно, порадовало, что статистика понятная даже обычному пользователю, который ранее такими программами не пользовался.

Итог

Мне программа помогла, а это самое главное. У журналиста, как вы могли догадаться, сидячий образ жизни и нужно заставлять себя ходить больше, чтобы мышцы не атрофировались. Программа помогает мне контролировать пройденное расстояние — если я вечером вижу, что шагов было сделано мало, то я закрываю ноутбук и отправляюсь на прогулку. Это, кстати, весьма полезно перед сном — свежий воздух и прогулка позволяют засыпать мгновенно.