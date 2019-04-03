Обзор Sinbo SBS-4444. Весы для тех, кто хочет контролировать свой вес

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Согласитесь, огромное количество людей страдает от лишнего веса. Кроме того, многие из них и вовсе не задумываются о том, что им пора начать сбрасывать вес. Но как? Нужно начать с самого простого – узнать сколько вы весите. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогие весы, которые, как нам кажется, сумеют стать началом в вашем нелегком пути по «уничтожению» накопившегося веса. Встречайте, перед вами Sinbo SBS-4444. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной картонной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Порадовало то, что в комплектации с устройством нет ничего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости весов. Внутри коробки находятся лишь весы Sinbo SBS-4444, руководство пользователя и гарантийный талон.

Особенности

Минимальный вес для включения весов: 7 кг/15.4 фунта

Максимальный вес: 180 кг.

Градуировка: 0.1 кг/2 фунта

Дисплей: четырехразрядный ЖК-дисплей

Мощность: Литиевая батарея CR2032 3В

Рабочая температура: 5-35 градусов по Цельсию

Единица измерения: Кг/Фунты

Автоматическое отключение: 8 секунд

Индикатор низкого напряжения: Lo

Индикатор ошибок: Err

Индикатор превышения максимального веса: O-Ld

Внешний вид и функционал

Перед нами напольные электронные весы, получившие под свое управление стильный дизайн и качественные материалы. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно.

Платформа выполнена из прозрачного стекла с закругленными краями. Максимальная нагрузка весов составляет 180 килограммов, чего, как нам кажется, более чем достаточно.

Вся конструкция удерживается на четырех металлических ножках.

Для исключения скольжения на ножки добавлены специальные резиновые вставки.

Все показания высвечиваются на четырехразрядном ЖК-дисплее. Понравилось то, что дисплей достаточно большой.

На нижней части основного блока управления есть отсек для батареи, где спрятался переключатель вкл/выкл устройства. Кроме того, вы можете выбрать единицу измерения: Кг или фунты. Весы реагируют практически сразу же после того, как вы встанете на них. Через несколько секунд полученный результат зафиксируется. Для экономии заряда батареи устройство автоматически отключается через 8 секунд.

Итоги

Подводя итоги по напольным электронным весам Sinbo SBS-4444 следует отметить, что перед нами доступное решение, которое придется по душе даже самым капризным пользователям, особенно если вы в серьез задумались о контроле своего веса. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, возможность изменять единицу измерения, максимальная нагрузка в 180 кг и конечно же невероятно доступная цена. Никаких существенных минусов нам выявить не удалось.