Обзор Sinbo SHD-7075. Выпрямитель для волос мощностью 40 Вт

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Sinbo, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами выпрямитель для волос, модель SHD-7075.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки и функционал

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию о данном решении. Комплект поставки включает в себя сам выпрямитель и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих. Корпус выпрямителя окрашен в яркий бирюзовый цвет. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Длина кабеля более чем достаточно для комфортного пользования.

Особенно понравится то, что шнур питания поворачивается на 360 градусов, что существенно упрощает работу с устройством. Кроме того, здесь есть специальная петля для подвешивания.

Рядом можно увидеть защелку блокировки, которая позволяет зафиксировать пластинки выпрямителя в одном положении.

Сами пластинки получили керамическое покрытие.

Сверху расположена функциональная кнопка позволяющая выбрать необходимую температуру для работы.

Чуть выше от кнопки размещены светодиодные индикаторы состояния работы. Всего 5 режимов нагрева: 120, 140, 160, 180, 200 градусов.

Принцип работы очень прост. При помощи функциональной кнопки выбираем необходимый уровень температуры, после чего пластины начнут нагреваться. О готовности покажут светодиодные индикаторы, которые загораются синим цветом.

Итоги

Подводя итоги по Sinbo SHD-7075, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы выпрямлять волосы в домашних условиях и делать это качественно. Устройство отлично справляется с поставленными задачи и, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, несколько режимов нагрева, поворотный кабель питания и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности