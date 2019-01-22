Обзор Slope Run. Простая и увлекательная игра

От казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу понять, что происходит, либо каких-то сложных механик и длительного геймплея. Например, кому-то нужно в метро убить десять-двадцать минут свободного времени и для этого подходят простенькие проекты с быстрым геймплеем и короткими игровыми сессиями. Есть же геймеры, которые садятся дома в кресло и спокойно играют часа два-три, прямо как за компьютером. Второй тип пользователей мне не совсем понятен, так как не совсем вижу смысл играть столько времени в мобильную игру. Сегодня мы поговорим о проекте Slope Run, который позволяет получить наслаждение от игрового процесса в коротких сессиях. Здесь не нужно тратить часы своего времени, для захода достаточно всего-навсего пара минут свободного времени. Игра крутая и максимально активная, так что если вы давно хотели что-то подобное — нужно брать.

Графика

Я практически никогда ничего не говорю про графическую составляющую игрового проекта, так как это весьма субъективная штука и то, что нравится мне, может не понравиться аудитории. Но, есть определенные моменты, когда графика выглядит настолько просто и классно, что об этом хочется обязательно сказать. В этом проекте нет слишком уж красивой и реалистичной графики, ведь весь виртуальный мир напоминает скорее пиксельный мультфильм с геометрическими фигурами и прочими моментами. Все нарисовал максимально профессионально, без проблем с анимациями или какими-то дополнительными моментами. Картинка сразу привлекает внимание и потом отпускать это уже не хочется — просто играешь и наблюдаешь за тем, как твой виртуальный персонаж двигается по миру, переходит от платформы к платформе и преодолевает трудности на своем пути. Это очень круто реализовано, на самом деле.

Геймплей

Разработчики решили, что не нужно придумывать велосипед заново — достаточно просто взять обычную фигуру в виде шарика и отправить ее в виртуальный мир, состоящий из плоских платформ. Дальше нужно лишь реализовать удобное перемещение главного героя, а остальное пользователь сделает сам — будет двигать шар в нужном направлении и получать от этого массу положительных эмоций. И это действительно круто, учитывая, что подобных игр на рынке нет.

Управление

Изначально я думал, что управление в этой игре будет просто ужасным, так как шарик и геометрические фигуры не вызывали какой-то уверенности в себе. Однако, спустя буквально несколько часов в игре я уже понимал, что могу спокойно и легко управлять шариком, получать удовольствие от шустрых движений и невероятных возможностей своего виртуального героя. Конечно, нужно привыкнуть и потренироваться, но потом играть вы будете гораздо большим удовольствием и радостью, можно будет ставить рекорды и все в таком духе. Настоятельно советую разминать пальцы перед тем, как отправиться в виртуальный мир, тогда вам будет гораздо проще выполнять фигуры высшего пилотажа.

Итог

Я обычно обращаю внимание на необычные проекты, которые могут как-то удивить своего геймера, предоставить более яркий игровой опыт и все в таком духе. Некоторые игры действительно умеют это делать, но эта игра выделяется на фоне остальных. Она максимально простая и понятная, у нее нет ничего невероятного, графика тоже не вызывает какого-то дикого восторга. Вы просто сражаетесь с виртуальными преградами, прыгаете и катитесь к своей цели, попутно получая просто массу положительных эмоций. Для кого-то уже этого достаточно, чтобы занять время в поездке или во время скучного ожидания чего-либо.